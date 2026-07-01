Бавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилди

·30·Спорт
Бавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилди

Германиянинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимлардан бирини амалга оширди. Мюнхенликлар Нидерландиянинг PSJ жамоаси ҳужумчиси ва Марокаш терма жамоаси етакчиси Исмаел Саибари билан узоқ муддатли шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Бундеслиганинг амалдаги гиганти ҳужум чизиғини кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

25 ёшли ҳужумчи Мюнхен клуби билан 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган битимга имзо чекди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Бавария ушбу трансфер учун PSJ клубига тахминан 50 миллион евро тўлайди. Шунингдек, шартномада кўрсатилган бонуслар ҳисобига ушбу сумма яна 2 миллион еврога ошиши мумкин. Бу кўрсаткич Саибарини клуб тарихидаги энг қиммат трансферлар қаторига олиб чиқади.

Узоқ кутилган келишув ва стратегик режа

Бавария спорт директори Макс Эберлнинг таъкидлашича, марокашлик иқтидор эгасини қўлга киритиш тасодифий қарор эмас, балки узоқ муддатли режанинг маҳсулидир. Клуб мутасаддилари футболчи билан анча вақт олдин алоқага чиқиб, унга жамоанинг келажакдаги лойиҳаларида қандай ўрин тутишини тушунтириб беришган. Бу эса трансфер пойгасида бошқа рақиблардан ўзиб кетиш имконини берган.

Исмаел Саибари Нидерландия чемпионатида ўзини кўрсата олган энг ёрқин юлдузлардан бири ҳисобланади. У PSJ таркибида уч бор мамлакат чемпионлигини қўлга киритган ва жами 42 та гол ҳамда 29 та голли узатмага муаллифлик қилган. Айниқса, унинг Чемпионлар лигасидаги тажрибаси ва ҳужумдаги кутилмаган ҳаракатлари мюнхенликлар скаутлари эътиборини тортган.

Жаҳон чемпионатидаги қаҳрамонлик

Ҳозирда Шимолий Америкада давом этаётган Жаҳон чемпионатида Саибари Марокаш терма жамоаси сафида ҳақиқий етакчилик қобилиятини намойиш этмоқда. У турнир давомида Бразилия, Шотландия ва Гаити дарвозаларини ишғол қилишга улгурди. Айниқса, нимчорак финалда Нидерландияга қарши кечган баҳсда ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга ошириб, ўз жамоасини кейинги босқичга олиб чиқди.

Бавария спорт директори Кристоф Фройд футболчининг руҳий ҳолати ва ғалаба қозонишга бўлган иштиёқини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Саибари каби универсал ва дадил футболчилар Аллианз Арена мухлисларини ҳаяжонга сола олади. Марокашлик ҳужумчи нафақат гол уриш, балки жамоавий ўйинда ҳам юқори интенсивликни таъминлай олиши билан ажралиб туради.

Эслатиб ўтамиз, Исмаел Саибари Марокаш терма жамоаси билан 2025-йилги Африка Миллатлар Кубогида ҳам ғолибликни қўлга киритган эди. Унинг Мюнхенга кўчиб ўтиши Бавария ҳужум чизиғида Гарри Кейн каби юлдузлар билан бирга янгича рақобат ва ҳужумкорликни пайдо қилиши кутилмоқда.

БаварияТрансферИсмаел СаибариБундеслигаМарокаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиБугун, 23:16Гарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиГарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиБугун, 23:10Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Бугун, 23:09«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...Бугун, 22:40Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Бугун, 22:30«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этди«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этдиБугун, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди