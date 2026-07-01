Бавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилди
Германиянинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимлардан бирини амалга оширди. Мюнхенликлар Нидерландиянинг PSJ жамоаси ҳужумчиси ва Марокаш терма жамоаси етакчиси Исмаел Саибари билан узоқ муддатли шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Бундеслиганинг амалдаги гиганти ҳужум чизиғини кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
25 ёшли ҳужумчи Мюнхен клуби билан 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган битимга имзо чекди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Бавария ушбу трансфер учун PSJ клубига тахминан 50 миллион евро тўлайди. Шунингдек, шартномада кўрсатилган бонуслар ҳисобига ушбу сумма яна 2 миллион еврога ошиши мумкин. Бу кўрсаткич Саибарини клуб тарихидаги энг қиммат трансферлар қаторига олиб чиқади.
Узоқ кутилган келишув ва стратегик режаБавария спорт директори Макс Эберлнинг таъкидлашича, марокашлик иқтидор эгасини қўлга киритиш тасодифий қарор эмас, балки узоқ муддатли режанинг маҳсулидир. Клуб мутасаддилари футболчи билан анча вақт олдин алоқага чиқиб, унга жамоанинг келажакдаги лойиҳаларида қандай ўрин тутишини тушунтириб беришган. Бу эса трансфер пойгасида бошқа рақиблардан ўзиб кетиш имконини берган.
Исмаел Саибари Нидерландия чемпионатида ўзини кўрсата олган энг ёрқин юлдузлардан бири ҳисобланади. У PSJ таркибида уч бор мамлакат чемпионлигини қўлга киритган ва жами 42 та гол ҳамда 29 та голли узатмага муаллифлик қилган. Айниқса, унинг Чемпионлар лигасидаги тажрибаси ва ҳужумдаги кутилмаган ҳаракатлари мюнхенликлар скаутлари эътиборини тортган.
Жаҳон чемпионатидаги қаҳрамонликҲозирда Шимолий Америкада давом этаётган Жаҳон чемпионатида Саибари Марокаш терма жамоаси сафида ҳақиқий етакчилик қобилиятини намойиш этмоқда. У турнир давомида Бразилия, Шотландия ва Гаити дарвозаларини ишғол қилишга улгурди. Айниқса, нимчорак финалда Нидерландияга қарши кечган баҳсда ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга ошириб, ўз жамоасини кейинги босқичга олиб чиқди.
Бавария спорт директори Кристоф Фройд футболчининг руҳий ҳолати ва ғалаба қозонишга бўлган иштиёқини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Саибари каби универсал ва дадил футболчилар Аллианз Арена мухлисларини ҳаяжонга сола олади. Марокашлик ҳужумчи нафақат гол уриш, балки жамоавий ўйинда ҳам юқори интенсивликни таъминлай олиши билан ажралиб туради.
Эслатиб ўтамиз, Исмаел Саибари Марокаш терма жамоаси билан 2025-йилги Африка Миллатлар Кубогида ҳам ғолибликни қўлга киритган эди. Унинг Мюнхенга кўчиб ўтиши Бавария ҳужум чизиғида Гарри Кейн каби юлдузлар билан бирга янгича рақобат ва ҳужумкорликни пайдо қилиши кутилмоқда.
…