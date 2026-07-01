БАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлди
Бирлашган Араб Амирликлари бойликнинг аҳоли ўртасида нотенг тақсимланиши бўйича дунёда биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Швейцариянинг UBS банки тайёрлаган Global Wealth Report 2026 йиллик ҳисоботида маълум қилинди. Рейтингда БАА билан бир хил кўрсаткич қайд этган Россия иккинчи ўриндан жой олган.
Жини коэффициенти нимани англатади?
Тадқиқотда мамлакат аҳолиси қўлидаги бойлик қанчалик тенг ёки нотенг тақсимланганини кўрсатувчи Жини коэффициентидан фойдаланилган.
Кўрсаткич қанчалик юқори бўлса, активларнинг шунчалик катта қисми аҳолининг кичик гуруҳи қўлида тўпланган бўлади.
Бу ерда гап иш ҳақи ёки кундалик даромад эмас, балки қуйидаги бойликлар ҳақида кетмоқда:
кўчмас мулк;
инвестициялар;
банк жамғармалари;
акция ва бошқа активлар.
Энг юқори кўрсаткич қайси давлатларда?
2025 йил якунларига кўра, мулкий тенгсизлик даражаси энг юқори бўлган мамлакатлар қуйидагича:
Ўрин
Мамлакат
Жини коэффициенти
1
Бирлашган Араб Амирликлари
0,82
2
Россия
0,82
3
Жанубий Африка Республикаси
0,81
4
Бразилия
0,81
5
Саудия Арабистони
0,78
6
АҚШ
0,77
7
Швеция
0,74
8
Ҳиндистон
0,74
9
Туркия
0,73
10
Мексика
0,72
Нега БАА биринчи ўринда?
Ҳисобот муаллифлари БААдаги юқори кўрсаткични мамлакатда ўта бой резидентлар сони кўплиги билан изоҳлаган.
Шу билан бирга, мамлакатда нисбатан кам жамғармага эга меҳнат мигрантларининг улуши ҳам катта. Натижада бойликнинг асосий қисми чекланган доирадаги кишилар қўлида жамланиб қолган.
Ўзбекистон рейтингга киритилмаган
UBS банки ҳисобот доирасида жами 56 та бозорни таҳлил қилган.
Бироқ мулкий тенгсизлик бўйича тақдим этилган рейтингда Ўзбекистонга оид маълумотлар келтирилмаган.
Даромад ва бойлик тенгсизлиги бир хил эмас
Экспертлар мазкур рейтингни аҳоли даромадлари тенгсизлиги билан адаштирмаслик кераклигини таъкидламоқда.
Даромад тенгсизлиги одамларнинг иш ҳақи ва бошқа тушумларини таққосласа, мулкий тенгсизлик уларнинг уй-жойи, инвестициялари, жамғармалари ва бошқа активларини ҳисобга олади.
Шу сабаб бу икки кўрсаткич турли услубда ҳисобланади ва бир-бирининг ўрнини боса олмайди.
…