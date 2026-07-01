БАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлди

·0·Дунё
БАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлди

Бирлашган Араб Амирликлари бойликнинг аҳоли ўртасида нотенг тақсимланиши бўйича дунёда биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Швейцариянинг UBS банки тайёрлаган Global Wealth Report 2026 йиллик ҳисоботида маълум қилинди. Рейтингда БАА билан бир хил кўрсаткич қайд этган Россия иккинчи ўриндан жой олган.

Жини коэффициенти нимани англатади?

Тадқиқотда мамлакат аҳолиси қўлидаги бойлик қанчалик тенг ёки нотенг тақсимланганини кўрсатувчи Жини коэффициентидан фойдаланилган.

Кўрсаткич қанчалик юқори бўлса, активларнинг шунчалик катта қисми аҳолининг кичик гуруҳи қўлида тўпланган бўлади.

Бу ерда гап иш ҳақи ёки кундалик даромад эмас, балки қуйидаги бойликлар ҳақида кетмоқда:

  • кўчмас мулк;

  • инвестициялар;

  • банк жамғармалари;

  • акция ва бошқа активлар.

Энг юқори кўрсаткич қайси давлатларда?

2025 йил якунларига кўра, мулкий тенгсизлик даражаси энг юқори бўлган мамлакатлар қуйидагича:

Ўрин

Мамлакат

Жини коэффициенти

1

Бирлашган Араб Амирликлари

0,82

2

Россия

0,82

3

Жанубий Африка Республикаси

0,81

4

Бразилия

0,81

5

Саудия Арабистони

0,78

6

АҚШ

0,77

7

Швеция

0,74

8

Ҳиндистон

0,74

9

Туркия

0,73

10

Мексика

0,72

Нега БАА биринчи ўринда?

Ҳисобот муаллифлари БААдаги юқори кўрсаткични мамлакатда ўта бой резидентлар сони кўплиги билан изоҳлаган.

Шу билан бирга, мамлакатда нисбатан кам жамғармага эга меҳнат мигрантларининг улуши ҳам катта. Натижада бойликнинг асосий қисми чекланган доирадаги кишилар қўлида жамланиб қолган.

Ўзбекистон рейтингга киритилмаган

UBS банки ҳисобот доирасида жами 56 та бозорни таҳлил қилган.

Бироқ мулкий тенгсизлик бўйича тақдим этилган рейтингда Ўзбекистонга оид маълумотлар келтирилмаган.

Даромад ва бойлик тенгсизлиги бир хил эмас

Экспертлар мазкур рейтингни аҳоли даромадлари тенгсизлиги билан адаштирмаслик кераклигини таъкидламоқда.

Даромад тенгсизлиги одамларнинг иш ҳақи ва бошқа тушумларини таққосласа, мулкий тенгсизлик уларнинг уй-жойи, инвестициялари, жамғармалари ва бошқа активларини ҳисобга олади.

Шу сабаб бу икки кўрсаткич турли услубда ҳисобланади ва бир-бирининг ўрнини боса олмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиЭронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиБугун, 22:49Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!Балида маймун сайёҳнинг телефонини ўғирлаб, ўнлаб селфиларга тушди!Бугун, 22:47Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!Бугун, 22:36Британияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиБританияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиБугун, 22:33Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...Бугун, 21:12Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?Бугун, 19:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди