Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!

·0·Дунё
Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!

1991 йилда 13 ёшли Лей Сзесин дўстлари билан бекинмачоқ ўйнаётганда тасодифан поездга чиқиб қолган. У йўлда ухлаб кетган ва уйғонгач, ўз уйидан минг километрдан зиёд узоқдаги бегона шаҳарга келиб қолганини билган.

Кар ва соқов бўлган бола атрофдагиларга ўз исми ва яшаш манзили ҳақида тўлиқ маълумот бера олмаган. Натижада у Шенчженда қолиб кетган. Кейинги йилларда унга маҳаллий аёл ва ресторан эгаси Хун Синсян кўмаклашган.

Лей оиласини топиш умидини 35 йил давомида йўқотмаган. Кутилмаган бурилиш интернетдаги қидирув гуруҳида содир бўлган. Унинг акаси Лейнинг исми иероглифлар тескари тартибда ёзилганини кўриб, бу болаликда фақат улар ишлатган усул эканини пайқаган.

Ака-ука болалигида ишора тилида мулоқот қилган ва ўзаро яширин ўйинлар ўйнаган. Шу хотира Лейни таниб олишда асосий белги бўлган.

Орадан кўп ўтмай, ДНК текшируви уларнинг қариндошлигини тасдиқлади. Лей Сзесин 35 йиллик айрилиқдан кейин ўз оиласи билан яна бирлашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиБританияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқландиБугун, 22:33Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...Сирский Россиянинг эҳтимолий янги йўналишини айтди...Бугун, 21:12Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?Тбилисида муҳим музокаралар: қайси соҳалар устувор?Бугун, 19:11Трампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиБугун, 10:17Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Бугун, 10:14Бугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатиладиБугун, 03:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди