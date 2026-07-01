Хитойда бекинмачоқ пайтида йўқолган бола 35 йилдан кейин оиласини топди!
1991 йилда 13 ёшли Лей Сзесин дўстлари билан бекинмачоқ ўйнаётганда тасодифан поездга чиқиб қолган. У йўлда ухлаб кетган ва уйғонгач, ўз уйидан минг километрдан зиёд узоқдаги бегона шаҳарга келиб қолганини билган.
Кар ва соқов бўлган бола атрофдагиларга ўз исми ва яшаш манзили ҳақида тўлиқ маълумот бера олмаган. Натижада у Шенчженда қолиб кетган. Кейинги йилларда унга маҳаллий аёл ва ресторан эгаси Хун Синсян кўмаклашган.
Лей оиласини топиш умидини 35 йил давомида йўқотмаган. Кутилмаган бурилиш интернетдаги қидирув гуруҳида содир бўлган. Унинг акаси Лейнинг исми иероглифлар тескари тартибда ёзилганини кўриб, бу болаликда фақат улар ишлатган усул эканини пайқаган.
Ака-ука болалигида ишора тилида мулоқот қилган ва ўзаро яширин ўйинлар ўйнаган. Шу хотира Лейни таниб олишда асосий белги бўлган.
Орадан кўп ўтмай, ДНК текшируви уларнинг қариндошлигини тасдиқлади. Лей Сзесин 35 йиллик айрилиқдан кейин ўз оиласи билан яна бирлашди.
…