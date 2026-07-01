«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...
Лондоннинг «Арсенал» клуби ва Франция терма жамоаси ҳимоячиси Вильям Салиба Европанинг энг бой ва қудратли грандлари диққат марказида қолишда давом этмоқда. Машҳур инсайдер-журналист Экрем Конурнинг хабар беришича, 24 ёшли иқтидорли футболчи учун кечаётган трансфер пойгасига Каталониянинг «Барселона» клуби ҳам расман қўшилди.
Бунга қадар Салибани ўз сафига қўшиб олишни хоҳлаётган жамоалар сафида Мадриднинг «Реал» ҳамда Парижнинг «ПСЖ» клублари бор эди. Эндиликда Европа футболида ушбу ҳимоячи учун уч томонлама жиддий кураш кузатилиши мумкин.
«Арсенал»нинг қатъий позицияси
Бироқ «Арсенал» раҳбарияти ва бош мураббий Микель Артета ўзларининг мудофаа чизиғидаги энг асосий пойдеворни осонликча қўйвориш фикридан мутлақо йироқ.
Лондонликларнинг трансфер шарти: Манбага кўра, «канонирлар» франциялик футболчини 150 миллион евродан кам бўлган маблағ эвазига сотишга ҳеч қандай шароитда рози бўлишмайди. Бу сумма Салибани футбол тарихидаги энг қиммат ҳимоячига айлантириши мумкин.
Салиба 2019 йилда Франциянинг «Сент-Этьен» клубидан «Арсенал»га 30 миллион евро эвазига кўчиб ўтган эди. Клуб билан имзоланган амалдаги узоқ муддатли шартнома эса 2030 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Бу омил Лондон клубига бўлажак музокараларда тўлиқ устунлик беради.
Вильям Салибанинг трансфер эволюцияси ва статистикаси:
Кўрсаткич / Маълумотлар тури
Қайд этилган рақамлар
2019 йилдаги харид нархи
30 миллион евро
«Арсенал» қўйган ҳозирги баҳоси
150 миллион евро
Амалдаги шартнома муддати
2030 йил 30 июнгача
2025/26 йилги мавсумдаги ўйинлари
50 та (барча мусобақаларда)
Маҳсулдорлик кўрсаткичи
1 та гол ва 1 та голли узатма
Сўнгги мавсумларда Салиба «Арсенал» ҳимоясининг ҳақиқий «юрак уриши» сифатида эътироф этилмоқда. Унинг майдондаги совуққонлиги ва ишончли ҳаракатлари жамоани Англия Премьер-лигасида энг кам гол ўтказиб юборадиган клублардан бирига айлантирди. Навбатдаги трансфер ойнасида «Барселона» ва «Реал» каби грандлар «Арсенал»нинг 150 миллионлик даҳшатли тўсиғини бузиб ўта оладими ёки йўқ — буни вақт кўрсатади.
…