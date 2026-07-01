«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...

·0·Спорт
«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...

Лондоннинг «Арсенал» клуби ва Франция терма жамоаси ҳимоячиси Вильям Салиба Европанинг энг бой ва қудратли грандлари диққат марказида қолишда давом этмоқда. Машҳур инсайдер-журналист Экрем Конурнинг хабар беришича, 24 ёшли иқтидорли футболчи учун кечаётган трансфер пойгасига Каталониянинг «Барселона» клуби ҳам расман қўшилди.

Бунга қадар Салибани ўз сафига қўшиб олишни хоҳлаётган жамоалар сафида Мадриднинг «Реал» ҳамда Парижнинг «ПСЖ» клублари бор эди. Эндиликда Европа футболида ушбу ҳимоячи учун уч томонлама жиддий кураш кузатилиши мумкин.

«Арсенал»нинг қатъий позицияси

Бироқ «Арсенал» раҳбарияти ва бош мураббий Микель Артета ўзларининг мудофаа чизиғидаги энг асосий пойдеворни осонликча қўйвориш фикридан мутлақо йироқ.

Лондонликларнинг трансфер шарти: Манбага кўра, «канонирлар» франциялик футболчини 150 миллион евродан кам бўлган маблағ эвазига сотишга ҳеч қандай шароитда рози бўлишмайди. Бу сумма Салибани футбол тарихидаги энг қиммат ҳимоячига айлантириши мумкин.

Салиба 2019 йилда Франциянинг «Сент-Этьен» клубидан «Арсенал»га 30 миллион евро эвазига кўчиб ўтган эди. Клуб билан имзоланган амалдаги узоқ муддатли шартнома эса 2030 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Бу омил Лондон клубига бўлажак музокараларда тўлиқ устунлик беради.

Вильям Салибанинг трансфер эволюцияси ва статистикаси:

Кўрсаткич / Маълумотлар тури

Қайд этилган рақамлар

2019 йилдаги харид нархи

30 миллион евро

«Арсенал» қўйган ҳозирги баҳоси

150 миллион евро

Амалдаги шартнома муддати

2030 йил 30 июнгача

2025/26 йилги мавсумдаги ўйинлари

50 та (барча мусобақаларда)

Маҳсулдорлик кўрсаткичи

1 та гол ва 1 та голли узатма

Сўнгги мавсумларда Салиба «Арсенал» ҳимоясининг ҳақиқий «юрак уриши» сифатида эътироф этилмоқда. Унинг майдондаги совуққонлиги ва ишончли ҳаракатлари жамоани Англия Премьер-лигасида энг кам гол ўтказиб юборадиган клублардан бирига айлантирди. Навбатдаги трансфер ойнасида «Барселона» ва «Реал» каби грандлар «Арсенал»нинг 150 миллионлик даҳшатли тўсиғини бузиб ўта оладими ёки йўқ — буни вақт кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Ла Лиганинг янги мавсум тақвими тасдиқланди: Эл Класико қачон бўлади?Бугун, 22:30«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этди«Насаф» иродали ўйинда «Бухоро»ни мағлуб этдиБугун, 22:22Оливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиОливер Каҳн: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги рақобат энди такрорланмайдиБугун, 22:19Англия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиАнглия ва Конго ДР учрашувида ҳакамлик можароси: Гарри Кейн пеналти сўрадиБугун, 22:10Ламине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиЛамине Ямал Эль Класико олдидан Марк Кукуреллага огоҳлантириш юбордиБугун, 21:38Жонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиЖонли эфирдаги кутилмаган иқрор: Даннй Мурпҳй йўқолган мушуги ҳақидаги ҳикояси билан ҳаммани ҳайратда қолдирдиБугун, 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди