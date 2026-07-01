Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказди

·0·Техно
Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказди

Хитой коинотни ўзлаштиришда янги босқичга кўтарилиб, келажакдаги узоқ муддатли миссиялар ва орбитал инфратузилмалар учун зарур бўлган бир қатор инновацион технологияларни муваффақиятли синовдан ўтказди. Қингжоу экспериментал юк кемаси орбитада ўзининг иккинчи босқич натижаларини намойиш этиб, коинотда тиббий ёрдам кўрсатиш ва биологик тадқиқотлар ўтказиш имкониятларини кенгайтирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қингжоу аппарати жорий йилнинг 30-март куни Лижиан-2 Й1 ракета-ташувчиси ёрдамида коинотга учирилган эди. Хитой Фанлар академияси қошидаги Микросунъий йўлдошлар инновацион академияси (ИАМКАС) томонидан ишлаб чиқилган ушбу кеманинг умумий вазни 4,2 тоннани ташкил этади. Шундан қарийб бир тоннаси илмий аппаратуралар ҳиссасига тўғри келади ва қурилманинг орбитада хизмат қилиш муддати уч йилга мўлжалланган.

Коинот госпитали ва тиббий мониторинг

Лойиҳа доирасидаги энг муҳим йўналишлардан бири — "коинот госпитали" концепциясидир. Бу тизим инсоннинг Ер орбитасидан ташқарида, узоқ вақт давомида хавфсиз яшашини таъминлашга қаратилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай автоном тиббий мажмуаларсиз келажакда бошқа сайёраларда доимий манзилгоҳлар қуриш имконсиздир.

ixbt.com маълумотига кўра, хитойлик муҳандислар коинотда инсон саломатлигини масофадан назорат қилиш учун нейроморф чип билан жиҳозланган электромиографик диагностика қурилмасини яратишди. Ушбу технология мушакларнинг электр фаоллигини реал вақт режимида узлуксиз кузатиш имконини беради. Шунингдек, ихчам қон ҳужайралари анализатори ҳам синовдан ўтказилди, бу эса мураккаб лаборатория ускуналарисиз экипаж аъзоларининг саломатлигини мустақил таҳлил қилишга ёрдам беради.

Орбитал музлатгич ва биологик тажрибалар

Яна бир технологик ютуқ — микрогравитация шароитида барқарор ишлайдиган буғ-компрессорли музлатгичнинг яратилишидир. Ерда қўлланиладиган ушбу технологияни коинотга мослаштиришда олимлар газ ва суюқликни ажратиш ҳамда компрессорнинг барқарор ишлашини таъминлаш каби мураккаб вазифаларни ҳал этишди. Мазкур қурилма нафақат космонавтларнинг озиқ-овқат маҳсулотларини, балки ҳароратга сезгир биологик намуналарни сақлаш учун ҳам хизмат қилади.

Биологик тадқиқотлар йўналишида Хитой аллақачон бой тажрибага эга. Аввалроқ "Тянгун" станциясида данио-рерио балиқлари, сичқонлар ва турли ўсимликлар устида тажрибалар ўтказилган эди. Янги синовлар эса узоқ муддатли миссияларда тирик организмларни етиштириш ва уларни ҳаётий қўллаб-қувватлаш тизимларини янада такомиллаштиришга қаратилган.

Қингжоу лойиҳасининг бош конструктори Чан Ляннинг таъкидлашича, ушбу парвоз нафақат илмий тажрибалар, балки кеманинг герметик бўлинмаси ва двигател тизимини ҳар томонлама текшириш учун ҳам хизмат қилмоқда. Олинган натижалар аппаратнинг тўлиқ эксплуатация версиясини яратишга асос бўлади.

Режага кўра, Қингжоу юк кемасининг биринчи штатли парвози 2027-йил бошида амалга оширилади. У коинотга юк етказиб бериш харажатларини камайтириш билан бирга, Хитойнинг орбитал станцияси фаолиятини янада мослашувчан ва арзонроқ қилишга ёрдам беради.

ХитойКоинотҚингжоуТехнологияТиббиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиБугун, 23:28Лиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиЛиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиБугун, 23:26Cloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаCloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаБугун, 22:58OpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиOpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиБугун, 22:56Россияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиРоссияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиБугун, 22:27Honda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариHonda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариБугун, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди