Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказди
Хитой коинотни ўзлаштиришда янги босқичга кўтарилиб, келажакдаги узоқ муддатли миссиялар ва орбитал инфратузилмалар учун зарур бўлган бир қатор инновацион технологияларни муваффақиятли синовдан ўтказди. Қингжоу экспериментал юк кемаси орбитада ўзининг иккинчи босқич натижаларини намойиш этиб, коинотда тиббий ёрдам кўрсатиш ва биологик тадқиқотлар ўтказиш имкониятларини кенгайтирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қингжоу аппарати жорий йилнинг 30-март куни Лижиан-2 Й1 ракета-ташувчиси ёрдамида коинотга учирилган эди. Хитой Фанлар академияси қошидаги Микросунъий йўлдошлар инновацион академияси (ИАМКАС) томонидан ишлаб чиқилган ушбу кеманинг умумий вазни 4,2 тоннани ташкил этади. Шундан қарийб бир тоннаси илмий аппаратуралар ҳиссасига тўғри келади ва қурилманинг орбитада хизмат қилиш муддати уч йилга мўлжалланган.
Коинот госпитали ва тиббий мониторингЛойиҳа доирасидаги энг муҳим йўналишлардан бири — "коинот госпитали" концепциясидир. Бу тизим инсоннинг Ер орбитасидан ташқарида, узоқ вақт давомида хавфсиз яшашини таъминлашга қаратилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай автоном тиббий мажмуаларсиз келажакда бошқа сайёраларда доимий манзилгоҳлар қуриш имконсиздир.
ixbt.com маълумотига кўра, хитойлик муҳандислар коинотда инсон саломатлигини масофадан назорат қилиш учун нейроморф чип билан жиҳозланган электромиографик диагностика қурилмасини яратишди. Ушбу технология мушакларнинг электр фаоллигини реал вақт режимида узлуксиз кузатиш имконини беради. Шунингдек, ихчам қон ҳужайралари анализатори ҳам синовдан ўтказилди, бу эса мураккаб лаборатория ускуналарисиз экипаж аъзоларининг саломатлигини мустақил таҳлил қилишга ёрдам беради.
Орбитал музлатгич ва биологик тажрибаларЯна бир технологик ютуқ — микрогравитация шароитида барқарор ишлайдиган буғ-компрессорли музлатгичнинг яратилишидир. Ерда қўлланиладиган ушбу технологияни коинотга мослаштиришда олимлар газ ва суюқликни ажратиш ҳамда компрессорнинг барқарор ишлашини таъминлаш каби мураккаб вазифаларни ҳал этишди. Мазкур қурилма нафақат космонавтларнинг озиқ-овқат маҳсулотларини, балки ҳароратга сезгир биологик намуналарни сақлаш учун ҳам хизмат қилади.
Биологик тадқиқотлар йўналишида Хитой аллақачон бой тажрибага эга. Аввалроқ "Тянгун" станциясида данио-рерио балиқлари, сичқонлар ва турли ўсимликлар устида тажрибалар ўтказилган эди. Янги синовлар эса узоқ муддатли миссияларда тирик организмларни етиштириш ва уларни ҳаётий қўллаб-қувватлаш тизимларини янада такомиллаштиришга қаратилган.
Қингжоу лойиҳасининг бош конструктори Чан Ляннинг таъкидлашича, ушбу парвоз нафақат илмий тажрибалар, балки кеманинг герметик бўлинмаси ва двигател тизимини ҳар томонлама текшириш учун ҳам хизмат қилмоқда. Олинган натижалар аппаратнинг тўлиқ эксплуатация версиясини яратишга асос бўлади.
Режага кўра, Қингжоу юк кемасининг биринчи штатли парвози 2027-йил бошида амалга оширилади. У коинотга юк етказиб бериш харажатларини камайтириш билан бирга, Хитойнинг орбитал станцияси фаолиятини янада мослашувчан ва арзонроқ қилишга ёрдам беради.
…