Бойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошланди

·0·Техно
Бойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошланди

Қозоғистондаги “Бойқўнғир” космодромида “Soyuz MS-29” бошқариладиган космик кемасини учиришга тайёргарликнинг якуний босқичи расман старт олди. Ушбу миссия Халқаро коинот станциясига (ИСС) навбатдаги узоқ муддатли экспедицияни етказишни мақсад қилган бўлоиб, коинот тадқиқотларида халқаро ҳамкорликнинг муҳим бўғини ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Анъанага кўра, “Космонавт' меҳмонхонаси олдида миссия иштирокчи давлатларининг давлат байроқларини кўтариш маросими бўлиб ўтди. Ушбу тадбир коинотга парвоз олдидан ўтказиладиган энг муҳим рамзий маросимлардан бири саналади. Маросимда Россия, АҚШ ва Қозоғистон байроқлари баланд кўтарилиб, бу лойиҳанинг глобал аҳамияти яна бир бор таъкидланди.

Байроқларни ўрнатиш шарафи бевосита космонавтларга топширилди. Россия байроғини Роскосмос вакиллари Пётр Дубров ва Анна Кикина, АҚШ байроғини NASA астронавтлари Анил Менон ва Дениз Бернхем, мезбон давлат Қозоғистон байроғини эса Дмитрий Петелин ва Константин Борисов кўтаришди. Тадбирда ИСС-75 экспедициясининг асосий ва дублёр таркиблари тўлиқ иштирок этди.

Тайёргарликнинг сўнгги икки ҳафтаси

Парвозга қадар қолган икки ҳафта давомида экипаж аъзолари ўта тиғиз график асосида иш олиб боришади. Бу муддат ичида космонавтлар ва астронавтлар кема тизимларини бошқариш бўйича якуний машғулотларни ўтаб, фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш кўникмаларини яна бир бор синовдан ўтказадилар.

Шунингдек, тиббий кўриклар ва карантин чоралари тайёргарликнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Мутахассислар экипаж аъзоларининг жисмоний ҳолатини доимий назорат қилиб боришади, зеро коинотдаги оғирлик кучи йўқлиги шароитида организмга тушадиган юкламаларга чидамлилик миссия муваффақиятини белгилаб беради.

Марказий Осиё минтақаси учун Бойқўнғирдан амалга ошириладиган ҳар бир парвоз технологик ва стратегик жиҳатдан катта қизиқиш уйғотади. Дунёдаги энг қадимги ва энг йирик космодром бўлган ушбу мажмуа бугунги кунда ҳам инсониятнинг коинотни ўрганиш йўлидаги асосий дарвозаси бўлиб қолмоқда.

“Soyuz MS-29” кемасининг старти яқин кунларга режалаштирилган бўлиб, у ИСС бортидаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга хизмат қилади. Мазкур миссия доирасида ўнлаб илмий тажрибалар ўтказилиши кўзда тутилган.

БойқўнғирКоинотИССNASAРоскосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинСтеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинБугун, 00:50Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираСиндер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираБугун, 00:30Apple махфийлик тизимида жиддий нуқсон: Ҳиде Мй Эмаил фойдаланувчи манзилларини фош қилмоқдаApple махфийлик тизимида жиддий нуқсон: Ҳиде Мй Эмаил фойдаланувчи манзилларини фош қилмоқдаБугун, 00:28Elon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаElon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаКеча, 23:58Аштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиАштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиКеча, 23:56Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди