Бойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошланди
Қозоғистондаги “Бойқўнғир” космодромида “Soyuz MS-29” бошқариладиган космик кемасини учиришга тайёргарликнинг якуний босқичи расман старт олди. Ушбу миссия Халқаро коинот станциясига (ИСС) навбатдаги узоқ муддатли экспедицияни етказишни мақсад қилган бўлоиб, коинот тадқиқотларида халқаро ҳамкорликнинг муҳим бўғини ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Анъанага кўра, “Космонавт' меҳмонхонаси олдида миссия иштирокчи давлатларининг давлат байроқларини кўтариш маросими бўлиб ўтди. Ушбу тадбир коинотга парвоз олдидан ўтказиладиган энг муҳим рамзий маросимлардан бири саналади. Маросимда Россия, АҚШ ва Қозоғистон байроқлари баланд кўтарилиб, бу лойиҳанинг глобал аҳамияти яна бир бор таъкидланди.
Байроқларни ўрнатиш шарафи бевосита космонавтларга топширилди. Россия байроғини Роскосмос вакиллари Пётр Дубров ва Анна Кикина, АҚШ байроғини NASA астронавтлари Анил Менон ва Дениз Бернхем, мезбон давлат Қозоғистон байроғини эса Дмитрий Петелин ва Константин Борисов кўтаришди. Тадбирда ИСС-75 экспедициясининг асосий ва дублёр таркиблари тўлиқ иштирок этди.
Тайёргарликнинг сўнгги икки ҳафтасиПарвозга қадар қолган икки ҳафта давомида экипаж аъзолари ўта тиғиз график асосида иш олиб боришади. Бу муддат ичида космонавтлар ва астронавтлар кема тизимларини бошқариш бўйича якуний машғулотларни ўтаб, фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш кўникмаларини яна бир бор синовдан ўтказадилар.
Шунингдек, тиббий кўриклар ва карантин чоралари тайёргарликнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Мутахассислар экипаж аъзоларининг жисмоний ҳолатини доимий назорат қилиб боришади, зеро коинотдаги оғирлик кучи йўқлиги шароитида организмга тушадиган юкламаларга чидамлилик миссия муваффақиятини белгилаб беради.
Марказий Осиё минтақаси учун Бойқўнғирдан амалга ошириладиган ҳар бир парвоз технологик ва стратегик жиҳатдан катта қизиқиш уйғотади. Дунёдаги энг қадимги ва энг йирик космодром бўлган ушбу мажмуа бугунги кунда ҳам инсониятнинг коинотни ўрганиш йўлидаги асосий дарвозаси бўлиб қолмоқда.
“Soyuz MS-29” кемасининг старти яқин кунларга режалаштирилган бўлиб, у ИСС бортидаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга хизмат қилади. Мазкур миссия доирасида ўнлаб илмий тажрибалар ўтказилиши кўзда тутилган.
…