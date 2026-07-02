Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошлади

·0·Спорт
Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошлади

Италиянинг Милан клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли юришлардан бирига тайёргарлик кўрмоқда. "Россонерилар" раҳбарияти, хусусан, клуб маслаҳатчиси Златан Ибрагимович ташаббуси билан Ливерпул сардори Виргил ван Дижкни жамоага олиб келишни мақсад қилган. Ушбу трансфер Италия гранди учун янги даврнинг пойдевори бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашри хабарига кўра, Милан ҳужумчи Гонкало Ramос трансферини 70 миллион еврога ҳал қилганидан сўнг, бор эътиборини ҳимоя чизиғини кучайтиришга қаратган. Клуб хўжайини Геррй Кардинале ва Златан Ибрагимович тажрибали нидерландиялик ҳимоячини жамоанинг янги бош мураббийи Рубен Аморим лойиҳасидаги асосий фигура сифатида кўрмоқда.

Ибрагимовичнинг танлови ва Ливерпулдаги ўзгаришлар

Златан Ибрагимович шахсан ўзи клуб раҳбариятидан Виргил ван Дижк учун дадил таклиф билан чиқишни сўраган. Унинг фикрича, айнан Ван Дижк каби етакчи ва тажрибали марказий ҳимоячи Миланни Европа футболи чўққисига қайтариш учун керакли бўлган энг муҳим бўғиндир. Ҳозирда Ливерпулда катта ўзгаришлар даври кечаётгани италияликларнинг фойдасига ишлаши мумкин.

Мерсисайдликлар жамоасини аллақачон клуб афсоналари Муҳаммад Салах ва Энди Робертсон тарк этган. Шунингдек, Ибраима Конате эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига ўтишга келишиб бўлган. Бундай вазиятда Ливерпул ўз сардорини қўйиб юборишни истамаслиги табиий, бироқ Ван Дижкнинг шартномаси якунланиб бораётгани Милан учун имконият яратмоқда.

Молиявий ҳолат ва муқобил вариантлар

РедБирд инвестиция компанияси ҳозирда ушбу трансфернинг молиявий жиҳатларини ўрганиб чиқмоқда. Ван Дижк Ливерпул сафида 374 та ўйинда майдонга тушиб, 36 та гол урган ва дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири эканини исботлаган. У Англиядаги фаолияти давомида Чемпионлар лигаси, Англия Премер-лигаси ва бошқа кўплаб нуфузли совринларни қўлга киритган.

Агар Виргил ван Дижк трансфери амалга ошмайдиган бўлса, Милан раҳбарияти захира вариантини ҳам тайёрлаб қўйган. Унга кўра, Sporting CP ҳимоячиси Гонкало Инасио 40 миллион евро эвазига жамоага таклиф этилиши мумкин. Бироқ, Ибрагимович ва Рубен Аморим учун айнан нидерландиялик ҳимоячи асосий мақсад бўлиб қолмоқда.

Ўз навбатида, Ливерпул раҳбарияти ҳимоя чизиғидаги йўқотишлар фонида Ван Дижкни сақлаб қолиш учун бор кучини ишга солиши кутилмоқда. Англия клуби бир вақтнинг ўзида бир нечта етакчи футболчиларини қўлдан бой беришни истамайди, бу эса музокараларнинг анча қийин кечишидан далолат беради.

МиланЛиверпулВиргил ван ДижкЗлатан ИбрагимовичТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиРоберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиБугун, 02:54Гарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан бердиГарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан бердиБугун, 01:53Тоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаТоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаБугун, 01:40Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиБугун, 01:33Златан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиЗлатан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиБугун, 01:22Андрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинАндрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинБугун, 01:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди