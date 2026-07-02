Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошлади
Италиянинг Милан клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли юришлардан бирига тайёргарлик кўрмоқда. "Россонерилар" раҳбарияти, хусусан, клуб маслаҳатчиси Златан Ибрагимович ташаббуси билан Ливерпул сардори Виргил ван Дижкни жамоага олиб келишни мақсад қилган. Ушбу трансфер Италия гранди учун янги даврнинг пойдевори бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашри хабарига кўра, Милан ҳужумчи Гонкало Ramос трансферини 70 миллион еврога ҳал қилганидан сўнг, бор эътиборини ҳимоя чизиғини кучайтиришга қаратган. Клуб хўжайини Геррй Кардинале ва Златан Ибрагимович тажрибали нидерландиялик ҳимоячини жамоанинг янги бош мураббийи Рубен Аморим лойиҳасидаги асосий фигура сифатида кўрмоқда.
Ибрагимовичнинг танлови ва Ливерпулдаги ўзгаришларЗлатан Ибрагимович шахсан ўзи клуб раҳбариятидан Виргил ван Дижк учун дадил таклиф билан чиқишни сўраган. Унинг фикрича, айнан Ван Дижк каби етакчи ва тажрибали марказий ҳимоячи Миланни Европа футболи чўққисига қайтариш учун керакли бўлган энг муҳим бўғиндир. Ҳозирда Ливерпулда катта ўзгаришлар даври кечаётгани италияликларнинг фойдасига ишлаши мумкин.
Мерсисайдликлар жамоасини аллақачон клуб афсоналари Муҳаммад Салах ва Энди Робертсон тарк этган. Шунингдек, Ибраима Конате эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига ўтишга келишиб бўлган. Бундай вазиятда Ливерпул ўз сардорини қўйиб юборишни истамаслиги табиий, бироқ Ван Дижкнинг шартномаси якунланиб бораётгани Милан учун имконият яратмоқда.
Молиявий ҳолат ва муқобил вариантларРедБирд инвестиция компанияси ҳозирда ушбу трансфернинг молиявий жиҳатларини ўрганиб чиқмоқда. Ван Дижк Ливерпул сафида 374 та ўйинда майдонга тушиб, 36 та гол урган ва дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири эканини исботлаган. У Англиядаги фаолияти давомида Чемпионлар лигаси, Англия Премер-лигаси ва бошқа кўплаб нуфузли совринларни қўлга киритган.
Агар Виргил ван Дижк трансфери амалга ошмайдиган бўлса, Милан раҳбарияти захира вариантини ҳам тайёрлаб қўйган. Унга кўра, Sporting CP ҳимоячиси Гонкало Инасио 40 миллион евро эвазига жамоага таклиф этилиши мумкин. Бироқ, Ибрагимович ва Рубен Аморим учун айнан нидерландиялик ҳимоячи асосий мақсад бўлиб қолмоқда.
Ўз навбатида, Ливерпул раҳбарияти ҳимоя чизиғидаги йўқотишлар фонида Ван Дижкни сақлаб қолиш учун бор кучини ишга солиши кутилмоқда. Англия клуби бир вақтнинг ўзида бир нечта етакчи футболчиларини қўлдан бой беришни истамайди, бу эса музокараларнинг анча қийин кечишидан далолат беради.
…