Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онг
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг янги Claude Соннет 5 тил моделини расман эълон қилди. Ушбу янгиланиш Claude оиласининг энг мувозанатлашган вакили бўлиб, у мураккаб вазифаларни бажаришда флагман даражасидаги Claude Опус 4.8 имкониятларига сезиларли даражада яқинлашди. Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг юқори унумдорликни сақлаган ҳолда арзон нархда қолганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, Claude Соннет 5 асосан "агентлик сценарийлари" — яни мустақил равишда кетма-кет ҳаракатларни бажара оладиган тизимлар учун оптималлаштирилган. Бу модел нафақат матн билан ишлайди, балки браузер, терминал ва турли API интерфейсларидан фойдаланган ҳолда мураккаб кўп босқичли топшириқларни мустақил ҳал қилиш қобилиятига эга. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел режалаштириш ва ташқи воситалар билан ишлаш борасида аввалги авлодлардан анча илгарилаб кетган.
Имкониятлар ва техник кўрсаткичларClaude Соннет 5 тўртта асосий йўналишда катта ўсиш кўрсатган: мантиқий фикрлаш (реасонинг), дастурлаш, ташқи инструментлардан фойдаланиш ва агентлик вазифаларини бажариш. Anthropic томонидан ўтказилган ички тестлар шуни кўрсатмоқдаки, янги модел айрим ҳолатларда ўзидан бир неча баробар қиммат бўлган Claude Опус 4.8 даражасидаги натижаларни қайд этмоқда. Айниқса, БровсеКомп ва ОСВорлд-Верифиед каби мураккаб бенчмаркларда моделнинг реал компьютер муҳитида ишлаш самарадорлиги юқори баҳоланган.
Дастлабки фойдаланувчиларнинг фикрига кўра, Claude Соннет 5 узоқ давом этадиган жараёнларни охирига етказишда анча барқарорлашган. Аввалги Соннет 4.6 версияси баъзан мураккаб вазифаларни чала қолдирган бўлса, янги авлод ўз натижаларини мустақил текшириш ва хатоларни фойдаланувчи кўрсатмасисиз тузатиш қобилиятига эга. Бу эса дастурчилар ва маълумотлар таҳлилчилари учун иш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.
Хавфсизлик ва фойдаланиш шартлариХавфсизлик масаласи Anthropic учун устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Claude Соннет 5 зарарли сўровларни рад этиш ва "промпт инжектион" (моделни алдашга қаратилган буйруқлар) ҳужумларига қарши туришда янада чидамли бўлди. Шунингдек, моделда галлюцинациялар, яни ёлғон маълумотларни ҳақиқат сифатида тақдим этиш ҳолатлари камайтирилган. Шуни таъкидлаш керакки, модел киберхавфсизлик ҳужумларини уюштириш учун махсус ўқитилмаган ва бу борадаги имкониятлари чекланган.
Ҳозирда Claude Соннет 5 барча фойдаланувчилар, жумладан Фреэ ва Pro тариф режалари эгалари учун очиқ. Шунингдек, у Claude Коде ва API платформаси орқали ҳам тақдим этилмоқда. Нархлар борасида компания қуйидаги тарифларни белгилаган:
- Кириш токенларининг ҳар бир миллиони учун — $2;
- Чиқиш токенларининг ҳар бир миллиони учун — $10;
- Ушбу промо-нархлар 2026-йилнинг 31-августига қадар амал қилади.
…