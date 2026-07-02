Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онг

·15·Техно
Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онг

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг янги Claude Соннет 5 тил моделини расман эълон қилди. Ушбу янгиланиш Claude оиласининг энг мувозанатлашган вакили бўлиб, у мураккаб вазифаларни бажаришда флагман даражасидаги Claude Опус 4.8 имкониятларига сезиларли даражада яқинлашди. Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг юқори унумдорликни сақлаган ҳолда арзон нархда қолганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, Claude Соннет 5 асосан "агентлик сценарийлари" — яни мустақил равишда кетма-кет ҳаракатларни бажара оладиган тизимлар учун оптималлаштирилган. Бу модел нафақат матн билан ишлайди, балки браузер, терминал ва турли API интерфейсларидан фойдаланган ҳолда мураккаб кўп босқичли топшириқларни мустақил ҳал қилиш қобилиятига эга. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел режалаштириш ва ташқи воситалар билан ишлаш борасида аввалги авлодлардан анча илгарилаб кетган.

Имкониятлар ва техник кўрсаткичлар

Claude Соннет 5 тўртта асосий йўналишда катта ўсиш кўрсатган: мантиқий фикрлаш (реасонинг), дастурлаш, ташқи инструментлардан фойдаланиш ва агентлик вазифаларини бажариш. Anthropic томонидан ўтказилган ички тестлар шуни кўрсатмоқдаки, янги модел айрим ҳолатларда ўзидан бир неча баробар қиммат бўлган Claude Опус 4.8 даражасидаги натижаларни қайд этмоқда. Айниқса, БровсеКомп ва ОСВорлд-Верифиед каби мураккаб бенчмаркларда моделнинг реал компьютер муҳитида ишлаш самарадорлиги юқори баҳоланган.

Дастлабки фойдаланувчиларнинг фикрига кўра, Claude Соннет 5 узоқ давом этадиган жараёнларни охирига етказишда анча барқарорлашган. Аввалги Соннет 4.6 версияси баъзан мураккаб вазифаларни чала қолдирган бўлса, янги авлод ўз натижаларини мустақил текшириш ва хатоларни фойдаланувчи кўрсатмасисиз тузатиш қобилиятига эга. Бу эса дастурчилар ва маълумотлар таҳлилчилари учун иш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

Хавфсизлик ва фойдаланиш шартлари

Хавфсизлик масаласи Anthropic учун устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Claude Соннет 5 зарарли сўровларни рад этиш ва "промпт инжектион" (моделни алдашга қаратилган буйруқлар) ҳужумларига қарши туришда янада чидамли бўлди. Шунингдек, моделда галлюцинациялар, яни ёлғон маълумотларни ҳақиқат сифатида тақдим этиш ҳолатлари камайтирилган. Шуни таъкидлаш керакки, модел киберхавфсизлик ҳужумларини уюштириш учун махсус ўқитилмаган ва бу борадаги имкониятлари чекланган.

Ҳозирда Claude Соннет 5 барча фойдаланувчилар, жумладан Фреэ ва Pro тариф режалари эгалари учун очиқ. Шунингдек, у Claude Коде ва API платформаси орқали ҳам тақдим этилмоқда. Нархлар борасида компания қуйидаги тарифларни белгилаган:

  • Кириш токенларининг ҳар бир миллиони учун — $2;
  • Чиқиш токенларининг ҳар бир миллиони учун — $10;
  • Ушбу промо-нархлар 2026-йилнинг 31-августига қадар амал қилади.
Ўзбекистондаги IT-мутахассислар ва стартаплар учун Claude Соннет 5 нинг тақдим этилиши катта имкониятдир. Сабаби, ушбу модел юқори даражадаги интеллектуал қувватни нисбатан арзон нархда таклиф қилади, бу эса ресурслари чекланган лойиҳалар учун энг мақбул танлов бўлиши мумкин.

AnthropicClaude Соннет 5Сунъий IntelлектТехнологияIT-Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБугун, 03:57Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБугун, 03:28WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?Бугун, 03:22Бойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБугун, 02:23Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинСтеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинБугун, 00:50Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираСиндер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираБугун, 00:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди