WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?

·15·Техно
WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?

Дунёнинг энг оммабоп мессенжерларидан бири бўлган WhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақами ўрнига махсус фойдаланувчи номларини (усернаме) банд қилиш имкониятини тақдим эта бошлади. Ушбу янгилик йил якунига қадар барча учун очиқланиши кутилмоқда. Бироқ янги функция ҳали тўлиқ ишга тушмасиданоқ хавфсизлик экспертлари ва давлат регуляторлари ўртасида жиддий хавотирларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Гап шундаки, фойдаланувчи номларидан фойдаланиш шахсий дахлсизликни оширса-да, бошқа бировнинг номидан иш юритиш (имперсонатион) ва фирибгарлик ҳолатларини кўпайтириши мумкин. TechCrunch нашри маълумотига кўра, дастлабки синовлар давомида таниқли сиёсатчилар, юлдузлар ва йирик ташкилотлар номига жуда ўхшаш бўлган фойдаланувчи номлари ҳали ҳам банд қилиш учун очиқ экани аниқланган.

Сохта аккаунтлар ва хавфсизлик муаммоси

Мессенжернинг энг йирик бозори ҳисобланган Ҳиндистонда ушбу масала давлат даражасида кўриб чиқилмоқда. Мамлакат Электроника ва ахборот технологиялари вазирлиги (МеитЙ) WhatsApp раҳбариятига расмий огоҳлантириш хати йўллади. Регуляторнинг фикрича, фойдаланувчи номлари кибер-фирибгарлик, фишинг ва сохта "рақамли ҳибсга олиш" схемаларини янада авж олдириши мумкин. Чунки жиноятчилар ўз телефон рақамларини кўрсатмасдан туриб, нуфузли шахслар номидан хабар юбориш имконига эга бўладилар.

Meta корпорацияси бу борада ўз ҳимоя тизимига эга эканини таъкидламоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, жамоат арбоблари, давлат идоралари ва баъзи брендлар учун махсус номлар олдиндан банд қилиб қўйилган. Аммо Meta қайси мезонларга кўра айнан қайси номларни ҳимоялашини очиқламаган. Масалан, Binance асосчиси Changpeng Zhao ўзининг бошқа платформалардаги анъанавий "кз_бинансе" номини WhatsApp'да банд қила олмаганини маълум қилди.

Регуляторлар ва ҳуқуқ ҳимоячилари баҳси

Ҳиндистон ҳукумати WhatsApp'дан ушбу функцияни маслаҳатлашувлар якунланмагунча тўлиқ ишга туширмасликни талаб қилмоқда. Вазирликнинг таъкидлашича, банклар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари номидан фойдаланиб қилинадиган ҳужумлар сони ортиши ижтимоий хавф туғдиради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу мавзу долзарб, чунки мессенжер орқали амалга ошириладиган фирибгарликлар минтақамизда ҳам тез-тез кузатилади.

Бошқа томондан, Интернет Фреэдом Фоундатион (ИФФ) каби рақамли ҳуқуқлар ташкилотлари ҳукуматнинг бу аралашувини танқид қилмоқда. Уларнинг фикрича, фирибгарликка қарши технологик чекловлар орқали эмас, балки жиноят қонунчилигини ижро этиш орқали курашиш лозим. Акс ҳолда, давлат органлари хусусий компанияларнинг маҳсулот дизайни ва функцияларига асоссиз босим ўтказиши мумкин.

Яқин ойларда WhatsApp ушбу баҳсли масалалар бўйича якуний қарорга келиши кутилмоқда. Ҳозирча фойдаланувчиларга ўз шахсий брендларини ҳимоя қилиш учун имконият туғилиши билан керакли номларни банд қилиб қўйиш тавсия этилмоқда. Мессенжерда фойдаланувчи номларининг жорий этилиши, платформанинг Telegram каби рақобатчилари билан идентификация борасидаги фарқни янада камайтиради.

WhatsAppMetaТехнологияХавфсизликКибер-жиноят
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБугун, 03:57Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБугун, 03:28Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгБугун, 03:22Бойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБугун, 02:23Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинСтеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинБугун, 00:50Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираСиндер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираБугун, 00:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди