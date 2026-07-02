Роберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун туради
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез жаҳон футболининг икки афсонаси — Криштиано Роналдо ва Лука Модрич ҳақида юқори фикр билдириб, уларни замонавий спортнинг ҳақиқий тиmsоллари деб атади. Мутахассиснинг таъкидлашича, бу икки фахрий футболчи ўз ўйинлари ва тажрибаси билан ҳар қандай танқид ҳамда жамоатчилик муҳокамаларидан юқори даражага кўтарилиб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида бўлиб ўтадиган Португалия ва Хорватия ўртасидаги ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Мартинез асосий эътиборни жамоа сардорларига қаратди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий ёш фақат рақам эканлигини ва бу юлдузлар янги авлод учун энг яхши намуна бўлиб хизмат қилишини алоҳида қайд этган.
Афсонавий ҳамкорлик ва узоқ умр кўриш сириКриштиано Роналдо ва Лука Модрич 2012-йилдан 2018-йилга қадар Реал Мадрид сафида бирга тўп суришган. Бу давр мобайнида улар биргаликда тўртта Чемпионлар лигаси кубоги ва бир қатор нуфузли совринларни қўлга киритишган. Бугунги кунда Роналдо ўзининг олтинчи, Модрич эса бешинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда, бу эса футбол тарихида камдан-кам учрайдиган кўрсаткичдир.
"Биз жамоатчилик фикридан устун турадиган ўйинчилар ҳақида гапиряпмиз. Улар дунё пиктограммаларидир. Уларнинг футболдаги узоқ умр кўриши уларни ўзига хос қилади. Лука Модрич 40 ёшдан ошган бўлса-да, ҳали ҳам юқори савияда кўплаб ўйинларни ўтказмоқда. Бизнинг сардоримиз Криштиано Роналдо билан ҳам вазият айнан шундай", — дея тушунтирди испаниялик мутахассис.
Ҳал қилувчи учрашув ва об-ҳаво шароитиТоронто шаҳрида бўлиб ўтадиган учрашув ҳар икки жамоа учун ҳам мураккаб кечиши кутилмоқда. Канададаги иссиқ об-ҳаво футболчиларнинг жисмоний ҳолатига таъсир қилиши мумкин, бироқ Мартинез бу Португалия учун қўшимча устунлик бермаслигини айтди. Жамоа Палм-Беачдаги машғулотлар давомида юқори намлик ва иссиқ ҳароратга мослашишга улгурган.
Мураббийнинг фикрича, плей-офф босқичида тактик тайёргарлик билан бир қаторда руҳий бардошлилик ҳам муҳим рол ўйнайди. Айнан шу жиҳатдан Роналдо ва Модрич каби тажрибали етакчиларнинг кийиниш хонасидаги мавжудлиги жамоанинг умумий кайфиятига ижобий таъсир кўрсатади. Улар миллионлаб ёш спортчилар учун профессионализм тиmsоли бўлиб қолмоқда.
Роберто Мартинез ўз фаолияти давомида Хорватияга қарши бешинчи марта тўқнаш келмоқда. Унинг Португалия ва Белгия терма жамоалари бошқарувидаги Хорватияга қарши статистикаси турли натижаларни ўз ичига олган бўлса-да, мураббий бўлажак ўйиннинг ўта рақобатбардош ўтишига ишончи комил. Ҳар икки жамоа бир-бирининг кучли ва кучсиз томонларини яхши билиши учрашувнинг қизиқарли бўлишини таъминлайди.
…