Роберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун туради

·0·Спорт
Роберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун туради

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез жаҳон футболининг икки афсонаси — Криштиано Роналдо ва Лука Модрич ҳақида юқори фикр билдириб, уларни замонавий спортнинг ҳақиқий тиmsоллари деб атади. Мутахассиснинг таъкидлашича, бу икки фахрий футболчи ўз ўйинлари ва тажрибаси билан ҳар қандай танқид ҳамда жамоатчилик муҳокамаларидан юқори даражага кўтарилиб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида бўлиб ўтадиган Португалия ва Хорватия ўртасидаги ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Мартинез асосий эътиборни жамоа сардорларига қаратди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий ёш фақат рақам эканлигини ва бу юлдузлар янги авлод учун энг яхши намуна бўлиб хизмат қилишини алоҳида қайд этган.

Афсонавий ҳамкорлик ва узоқ умр кўриш сири

Криштиано Роналдо ва Лука Модрич 2012-йилдан 2018-йилга қадар Реал Мадрид сафида бирга тўп суришган. Бу давр мобайнида улар биргаликда тўртта Чемпионлар лигаси кубоги ва бир қатор нуфузли совринларни қўлга киритишган. Бугунги кунда Роналдо ўзининг олтинчи, Модрич эса бешинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда, бу эса футбол тарихида камдан-кам учрайдиган кўрсаткичдир.

"Биз жамоатчилик фикридан устун турадиган ўйинчилар ҳақида гапиряпмиз. Улар дунё пиктограммаларидир. Уларнинг футболдаги узоқ умр кўриши уларни ўзига хос қилади. Лука Модрич 40 ёшдан ошган бўлса-да, ҳали ҳам юқори савияда кўплаб ўйинларни ўтказмоқда. Бизнинг сардоримиз Криштиано Роналдо билан ҳам вазият айнан шундай", — дея тушунтирди испаниялик мутахассис.

Ҳал қилувчи учрашув ва об-ҳаво шароити

Торонто шаҳрида бўлиб ўтадиган учрашув ҳар икки жамоа учун ҳам мураккаб кечиши кутилмоқда. Канададаги иссиқ об-ҳаво футболчиларнинг жисмоний ҳолатига таъсир қилиши мумкин, бироқ Мартинез бу Португалия учун қўшимча устунлик бермаслигини айтди. Жамоа Палм-Беачдаги машғулотлар давомида юқори намлик ва иссиқ ҳароратга мослашишга улгурган.

Мураббийнинг фикрича, плей-офф босқичида тактик тайёргарлик билан бир қаторда руҳий бардошлилик ҳам муҳим рол ўйнайди. Айнан шу жиҳатдан Роналдо ва Модрич каби тажрибали етакчиларнинг кийиниш хонасидаги мавжудлиги жамоанинг умумий кайфиятига ижобий таъсир кўрсатади. Улар миллионлаб ёш спортчилар учун профессионализм тиmsоли бўлиб қолмоқда.

Роберто Мартинез ўз фаолияти давомида Хорватияга қарши бешинчи марта тўқнаш келмоқда. Унинг Португалия ва Белгия терма жамоалари бошқарувидаги Хорватияга қарши статистикаси турли натижаларни ўз ичига олган бўлса-да, мураббий бўлажак ўйиннинг ўта рақобатбардош ўтишига ишончи комил. Ҳар икки жамоа бир-бирининг кучли ва кучсиз томонларини яхши билиши учрашувнинг қизиқарли бўлишини таъминлайди.

Криштиано РоналдоЛука МодричПортугалияХорватияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиМилан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:55Гарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан бердиГарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан бердиБугун, 01:53Тоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаТоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаБугун, 01:40Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиБугун, 01:33Златан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиЗлатан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиБугун, 01:22Андрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинАндрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинБугун, 01:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди