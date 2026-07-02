Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPO
Италиянинг Бендинг Споонс компанияси Nasdaq биржасига муваффақиятли чиқиб, ўзининг бозор қийматини 18 миллиард доллардан ошириб юборди. Биринчи савдо кунининг ўзидаёқ компания акциялари 40 фоизга қимматлашди. Ушбу натижа технология оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки компания узоқ йиллар давомида интернетдаги машҳур, аммо инқирозга юз тутган брендларни сотиб олиш ва уларни қайта оёққа турғазиш билан шуғулланиб келган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Миланда жойлашган ушбу холдинг ўз портфелида Меетуп, Эвентбрите, Вимео ва ВеТрансфер каби йирик платформаларни жамлаган. TechCrunch нашрига берган интервюсида компания асосчиларидан бири Маттео Даниели Бендинг Споонс шунчаки активларни сотиб олиб, кейинроқ сотиб юбориш билан шуғулланмаслигини, балки уларни технологик жиҳатдан трансформация қилиб, узоқ муддат сақлаб қолишни мақсад қилганини таъкидлади.
Муваффақият формуласи: Тасодифни минималлаштиришДаниелининг сўзларига кўра, компания муваффақиятининг негизида "омад омилини минималлаштириш" фалсафаси ётади. Асосчилар ўзларининг илк стартапи бўлган Эвертале муваффақиятсизликка учрагач, тадбиркорликда омад жуда катта рол ўйнашини тушуниб етишган. Шундан сўнг, улар бизнеснинг ўсиши ва ривожланишида тасодифларга боғланиб қолмаслик учун операцион мукаммалликка асосланган стратегияни ишлаб чиқишган.
Компания ўзининг инвестицион ҳужжатларида (Ф-1 шакли) маҳсулот ва бозор мослигини топишда омад муҳимлигини, бироқ бошқарув ва техник жараёнларда уни четга суриб қўйиш мумкинлигини қайд этган. Бунинг учун Бендинг Споонс маълумотларни таҳлил қилиш ва мураккаб экспериментлар ўтказиш тизимидан фойдаланади. Бу эса маҳсулот нархларини белгилаш ва янги функцияларни жорий этишда аниқ қарорлар қабул қилиш имконини беради.
Сунъий интеллект ва фойдаланувчилар муносабатиБендинг Споонс ўзини "AI тренд бўлишидан олдин ҳам у билан шуғулланган" компания деб ҳисоблайди. Сўнгги бир ярим йил ичида сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш янги функцияларни ишлаб чиқиш тезлигини кескин оширган. Бу эса инвесторлар учун эскириб бораётган SaaS (хизмат сифатида дастурий таъминот) бизнесларидан кўра жозибадорроқ кўринмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, компаниянинг стратегияси доим ҳам бир хил қарши олинмаган. Хусусан, сотиб олинган компаниялардаги штатларни қисқартириш ва обуна нархларининг оширилиши фойдаланувчилар орасида эътирозларга сабаб бўлган. Бироқ, Даниелининг сўзларига кўра, мижозларни сақлаб қолиш кўрсаткичи барқарорлигича қолмоқда ва бу танланган йўлнинг тўғрилигини кўрсатади.
Бугунги кунда Бендинг Споонс нафақат Европада, балки глобал миқёсда энг йирик технологик операторлардан бирига айланди. Уларнинг IPO даги муваффақияти анъанавий интернет хизматларини замонавий AI технологиялари ёрдамида қайта жонлантириш мумкинлигини исботламоқда. Ўзбекистонлик стартапчилар ва инвесторлар учун ҳам ушбу тажриба — маҳсулотни ривожлантиришда ҳиссиётларга эмас, балки қатъий маълумотларга таяниш муҳимлигини кўрсатувчи намуна бўлиши мумкин.
…