Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPO

·16·Техно
Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPO

Италиянинг Бендинг Споонс компанияси Nasdaq биржасига муваффақиятли чиқиб, ўзининг бозор қийматини 18 миллиард доллардан ошириб юборди. Биринчи савдо кунининг ўзидаёқ компания акциялари 40 фоизга қимматлашди. Ушбу натижа технология оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки компания узоқ йиллар давомида интернетдаги машҳур, аммо инқирозга юз тутган брендларни сотиб олиш ва уларни қайта оёққа турғазиш билан шуғулланиб келган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Миланда жойлашган ушбу холдинг ўз портфелида Меетуп, Эвентбрите, Вимео ва ВеТрансфер каби йирик платформаларни жамлаган. TechCrunch нашрига берган интервюсида компания асосчиларидан бири Маттео Даниели Бендинг Споонс шунчаки активларни сотиб олиб, кейинроқ сотиб юбориш билан шуғулланмаслигини, балки уларни технологик жиҳатдан трансформация қилиб, узоқ муддат сақлаб қолишни мақсад қилганини таъкидлади.

Муваффақият формуласи: Тасодифни минималлаштириш

Даниелининг сўзларига кўра, компания муваффақиятининг негизида "омад омилини минималлаштириш" фалсафаси ётади. Асосчилар ўзларининг илк стартапи бўлган Эвертале муваффақиятсизликка учрагач, тадбиркорликда омад жуда катта рол ўйнашини тушуниб етишган. Шундан сўнг, улар бизнеснинг ўсиши ва ривожланишида тасодифларга боғланиб қолмаслик учун операцион мукаммалликка асосланган стратегияни ишлаб чиқишган.

Компания ўзининг инвестицион ҳужжатларида (Ф-1 шакли) маҳсулот ва бозор мослигини топишда омад муҳимлигини, бироқ бошқарув ва техник жараёнларда уни четга суриб қўйиш мумкинлигини қайд этган. Бунинг учун Бендинг Споонс маълумотларни таҳлил қилиш ва мураккаб экспериментлар ўтказиш тизимидан фойдаланади. Бу эса маҳсулот нархларини белгилаш ва янги функцияларни жорий этишда аниқ қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Сунъий интеллект ва фойдаланувчилар муносабати

Бендинг Споонс ўзини "AI тренд бўлишидан олдин ҳам у билан шуғулланган" компания деб ҳисоблайди. Сўнгги бир ярим йил ичида сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш янги функцияларни ишлаб чиқиш тезлигини кескин оширган. Бу эса инвесторлар учун эскириб бораётган SaaS (хизмат сифатида дастурий таъминот) бизнесларидан кўра жозибадорроқ кўринмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, компаниянинг стратегияси доим ҳам бир хил қарши олинмаган. Хусусан, сотиб олинган компаниялардаги штатларни қисқартириш ва обуна нархларининг оширилиши фойдаланувчилар орасида эътирозларга сабаб бўлган. Бироқ, Даниелининг сўзларига кўра, мижозларни сақлаб қолиш кўрсаткичи барқарорлигича қолмоқда ва бу танланган йўлнинг тўғрилигини кўрсатади.

Бугунги кунда Бендинг Споонс нафақат Европада, балки глобал миқёсда энг йирик технологик операторлардан бирига айланди. Уларнинг IPO даги муваффақияти анъанавий интернет хизматларини замонавий AI технологиялари ёрдамида қайта жонлантириш мумкинлигини исботламоқда. Ўзбекистонлик стартапчилар ва инвесторлар учун ҳам ушбу тажриба — маҳсулотни ривожлантиришда ҳиссиётларга эмас, балки қатъий маълумотларга таяниш муҳимлигини кўрсатувчи намуна бўлиши мумкин.

Бендинг СпоонсIPONasdaqТехнологияСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБугун, 03:57Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгБугун, 03:22WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?WhatsApp фойдаланувчи номларини жорий этмоқда: Фирибгарлик хавфи ортиши мумкинми?Бугун, 03:22Бойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБойқўнғирда янги экспедиция: ИСС сари парвозга сўнгги тайёргарлик бошландиБугун, 02:23Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинСтеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинБугун, 00:50Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираСиндер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираБугун, 00:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди