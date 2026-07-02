Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташланди
Англия терма жамоаси янги бош мураббий Томас Тухел қўл остидаги дастлабки синовда Конго ДР термасига қарши қийин ғалабани қўлга киритди. Гарчи "уч шерлар" 2:1 ҳисобида зафар қучган бўлсалар-да, ўйин сифати ва жамоавий ҳаракатлар бўйича мутахассислар ҳамда мухлисларда кўплаб саволлар туғилди. Ушбу учрашув Англиянинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги амбициялари учун жиддий сигнал бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув кутилмаган сценарий остида бошланди. Атлантадаги стадионда кечган баҳснинг 7-дақиқасидаёқ Браян Сипенга Жордан Пиккфорд дарвозасини ишғол қилиб, номинал мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бу гол Англия ҳимоясидаги тартибсизлик ва диққатнинг етишмаслигини кўрсатиб берди. Биринчи бўлим давомида Жуд Беллингем ва Маркус Рэшфордда вазиятлар бўлганига қарамай, танаффусга қадар ҳисоб ўзгармади.
Гарри Кейн — жамоанинг ҳақиқий халоскориИккинчи бўлимда Томас Тухел томонидан амалга оширилган ўзгаришлар ва тактик тузатишлар ўз самарасини берди. Жамоа сардори Гарри Кейн яна бир бор ўзининг жаҳон даражасидаги ҳужумчи эканлигини исботлади. Дастлаб у Антонй Гордон томонидан етказиб берилган узатмани боши билан дарвозага аниқ йўллаб, мувозанатни тиклади. Oraдан кўп ўтмай, Кейн жарима майдончаси ташқарисидан кучли ва аниқ зарба йўллаб, дубл қайд этди ва жамоасига ғалаба келтирди.
Goal.com нашрининг таҳлилига кўра, Англия терма жамоаси ҳозирги ҳолатида жаҳоннинг энг кучли жамоалари билан рақобатлашишга тайёр эмас. Томас Тухел каби кучли тактик мутахассисга эга бўлишига қарамай, жамоа ўйинида барқарорлик ва ҳужумларни якунлашда аниқлик етишмаяпти. Агар ўйин даражаси тез орада яхшиланмаса, 2026-йилги мундиалда зафар қучиш ҳақидаги орзулар амалга ошмаслиги мумкин.
Томас Тухел ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоасининг иродасини эътироф этди: "Биз охиригача ишондик ва иккинчи бўлимда босимни тўхтатмадик. Рақиб дарвозабони ақлбовар қилмас сейвлар намойиш этди, аммо йигитлар мағлубият билан келишишни исташмади". Мураббийнинг сўзларидан кўриниб турибдики, у жамоанинг руҳан синмаганидан мамнун, бироқ тактик жиҳатдан ҳали кўп меҳнат қилиниши лозим.
Англия терма жамоасининг навбатдаги синови якшанба куни турнир мезбонларидан бири бўлган Мексикага қарши кечади. Ушбу баҳс Тухел учун жамоанинг камчиликларини бартараф этиш ва янги тактик схемаларни синаб кўриш учун яна бир имконият бўлади. Мухлислар эса нафақат натижа, балки мазмунлироқ ўйин кутишмоқда.
…