Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташланди

·17·Спорт
Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташланди

Англия терма жамоаси янги бош мураббий Томас Тухел қўл остидаги дастлабки синовда Конго ДР термасига қарши қийин ғалабани қўлга киритди. Гарчи "уч шерлар" 2:1 ҳисобида зафар қучган бўлсалар-да, ўйин сифати ва жамоавий ҳаракатлар бўйича мутахассислар ҳамда мухлисларда кўплаб саволлар туғилди. Ушбу учрашув Англиянинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги амбициялари учун жиддий сигнал бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув кутилмаган сценарий остида бошланди. Атлантадаги стадионда кечган баҳснинг 7-дақиқасидаёқ Браян Сипенга Жордан Пиккфорд дарвозасини ишғол қилиб, номинал мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бу гол Англия ҳимоясидаги тартибсизлик ва диққатнинг етишмаслигини кўрсатиб берди. Биринчи бўлим давомида Жуд Беллингем ва Маркус Рэшфордда вазиятлар бўлганига қарамай, танаффусга қадар ҳисоб ўзгармади.

Гарри Кейн — жамоанинг ҳақиқий халоскори

Иккинчи бўлимда Томас Тухел томонидан амалга оширилган ўзгаришлар ва тактик тузатишлар ўз самарасини берди. Жамоа сардори Гарри Кейн яна бир бор ўзининг жаҳон даражасидаги ҳужумчи эканлигини исботлади. Дастлаб у Антонй Гордон томонидан етказиб берилган узатмани боши билан дарвозага аниқ йўллаб, мувозанатни тиклади. Oraдан кўп ўтмай, Кейн жарима майдончаси ташқарисидан кучли ва аниқ зарба йўллаб, дубл қайд этди ва жамоасига ғалаба келтирди.

Goal.com нашрининг таҳлилига кўра, Англия терма жамоаси ҳозирги ҳолатида жаҳоннинг энг кучли жамоалари билан рақобатлашишга тайёр эмас. Томас Тухел каби кучли тактик мутахассисга эга бўлишига қарамай, жамоа ўйинида барқарорлик ва ҳужумларни якунлашда аниқлик етишмаяпти. Агар ўйин даражаси тез орада яхшиланмаса, 2026-йилги мундиалда зафар қучиш ҳақидаги орзулар амалга ошмаслиги мумкин.

Томас Тухел ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоасининг иродасини эътироф этди: "Биз охиригача ишондик ва иккинчи бўлимда босимни тўхтатмадик. Рақиб дарвозабони ақлбовар қилмас сейвлар намойиш этди, аммо йигитлар мағлубият билан келишишни исташмади". Мураббийнинг сўзларидан кўриниб турибдики, у жамоанинг руҳан синмаганидан мамнун, бироқ тактик жиҳатдан ҳали кўп меҳнат қилиниши лозим.

Англия терма жамоасининг навбатдаги синови якшанба куни турнир мезбонларидан бири бўлган Мексикага қарши кечади. Ушбу баҳс Тухел учун жамоанинг камчиликларини бартараф этиш ва янги тактик схемаларни синаб кўриш учун яна бир имконият бўлади. Мухлислар эса нафақат натижа, балки мазмунлироқ ўйин кутишмоқда.

АнглияГарри КейнТомас ТухелФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилдиБугун, 12:41Лионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиЛионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиБугун, 12:37Мерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиМерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиБугун, 12:37Роберт Левандовски Барселонани тарк этиб, MLS клубига ўтди: Унинг оиласида хавотирРоберт Левандовски Барселонани тарк этиб, MLS клубига ўтди: Унинг оиласида хавотирБугун, 11:54Пап Гейе Сенегал терма жамоасига кескин шарт қўйдиПап Гейе Сенегал терма жамоасига кескин шарт қўйдиБугун, 10:57Мартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиМартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиБугун, 10:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди