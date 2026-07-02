Ўзбекистонда АИ-92 бензини нархи рекорд даражада қимматлашди

·40·Ўзбекистон
Ўзбекистонда АИ-92 бензини нархи рекорд даражада қимматлашди

Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасида АИ-92 маркали автомобил бензини нархи яна кескин ошиб, тарихий энг юқори даражага етди. Бу ҳақда Spot нашри биржа савдолари маълумотларига таяниб хабар берди.

Маълум қилинишича, 29 июнь куни бўлиб ўтган савдолар якунига кўра, АИ-92 бензинининг бир тоннаси 13,919 миллион сўмдан сотилган. Бу аввалги савдоларга нисбатан 1,1 фоизга юқори кўрсаткич бўлиб, янги тарихий рекорд сифатида қайд этилди. Июнь ойи бошидан буён эса мазкур ёқилғи турининг нархи 1,473 миллион сўмга ёки қарийб 11,8 фоизга қимматлаган.

Нархларнинг асосий ўсиши июнь ойининг биринчи ярмига тўғри келган. Хусусан, 4 июнь куни бир тонна АИ-92 бензини 12,476 миллион сўмдан сотилган бўлса, 8 июнга келиб бор-йўғи тўрт кун ичида унинг қиймати 10,5 фоизга ошиб, 13,788 миллион сўмга етган. Кейинги икки ҳафта давомида бензин нархи 13,7–13,8 миллион сўм оралиғида сақланиб турган бўлса, 29 июнь куни яна кўтарилиб, аввалги рекордни ҳам янгилади.

Шу билан бир вақтда биржада таклиф этилаётган ёқилғи ҳажми ҳам қисқаргани кузатилди. Агар 1 июнь куни савдоларга 3 791 тонна бензин чиқарилган бўлса, 23 июнга келиб бу кўрсаткич деярли икки баробарга камайиб, 1 898 тоннани ташкил этган. 29 июнь куни таклиф ҳажми 3 123,2 тоннагача тикланганига қарамай, бу ҳолат нархларнинг пасайишига таъсир кўрсатмаган.

Spot маълумотига кўра, нархларнинг кескин ошиши Россияда ёқилғи тақчиллиги кузатилаётган даврга тўғри келган. Бунга Украина дронлари ҳужумларидан кейин нефтьни қайта ишлаш заводларида режадан ташқари таъмирлаш ишлари амалга оширилгани асосий омиллардан бири сифатида кўрсатилмоқда.

ЎзбекистонСпотУкраинаЎзбекистонУкраина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда автомобиллар сони рекорд даражага етгани маълум бўлдиЎзбекистонда автомобиллар сони рекорд даражага етгани маълум бўлдиКеча, 15:07Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди: фарқ қаердан чиқди?Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди: фарқ қаердан чиқди?Кеча, 13:22Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??Кеча, 03:48Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиСаида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди30.06, 22:12Шавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирдиШавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирди30.06, 16:30Бу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсияларБу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсиялар30.06, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлди
Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди