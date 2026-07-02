Ўзбекистонда АИ-92 бензини нархи рекорд даражада қимматлашди
Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржасида АИ-92 маркали автомобил бензини нархи яна кескин ошиб, тарихий энг юқори даражага етди. Бу ҳақда Spot нашри биржа савдолари маълумотларига таяниб хабар берди.
Маълум қилинишича, 29 июнь куни бўлиб ўтган савдолар якунига кўра, АИ-92 бензинининг бир тоннаси 13,919 миллион сўмдан сотилган. Бу аввалги савдоларга нисбатан 1,1 фоизга юқори кўрсаткич бўлиб, янги тарихий рекорд сифатида қайд этилди. Июнь ойи бошидан буён эса мазкур ёқилғи турининг нархи 1,473 миллион сўмга ёки қарийб 11,8 фоизга қимматлаган.
Нархларнинг асосий ўсиши июнь ойининг биринчи ярмига тўғри келган. Хусусан, 4 июнь куни бир тонна АИ-92 бензини 12,476 миллион сўмдан сотилган бўлса, 8 июнга келиб бор-йўғи тўрт кун ичида унинг қиймати 10,5 фоизга ошиб, 13,788 миллион сўмга етган. Кейинги икки ҳафта давомида бензин нархи 13,7–13,8 миллион сўм оралиғида сақланиб турган бўлса, 29 июнь куни яна кўтарилиб, аввалги рекордни ҳам янгилади.
Шу билан бир вақтда биржада таклиф этилаётган ёқилғи ҳажми ҳам қисқаргани кузатилди. Агар 1 июнь куни савдоларга 3 791 тонна бензин чиқарилган бўлса, 23 июнга келиб бу кўрсаткич деярли икки баробарга камайиб, 1 898 тоннани ташкил этган. 29 июнь куни таклиф ҳажми 3 123,2 тоннагача тикланганига қарамай, бу ҳолат нархларнинг пасайишига таъсир кўрсатмаган.
Spot маълумотига кўра, нархларнинг кескин ошиши Россияда ёқилғи тақчиллиги кузатилаётган даврга тўғри келган. Бунга Украина дронлари ҳужумларидан кейин нефтьни қайта ишлаш заводларида режадан ташқари таъмирлаш ишлари амалга оширилгани асосий омиллардан бири сифатида кўрсатилмоқда.
…