Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчи
Tesla ва SpaceX асосчиси Elon Musk инсоният келажагини ўзгартириши кутилаётган навбатдаги инқилобий лойиҳасини эълон қилди. Унинг таъкидлашича, Neuralink мия чиплари ва Optimus humanоид роботлари технологияларини бирлаштириш орқали жисмоний имконияти чекланган, айниқса фалаж бўлиб қолган инсонларга ҳаракатланиш қобилиятини қайтариш мумкин бўлади. Бу шунчаки тиббий ёрдам эмас, балки тўлиқ кибер-тана яратиш сари ташланган қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Neuralink чиплари ўрнатилган беморлар компьютер ва турли қурилмаларни фақат фикр кучи билан бошқаришни ўрганишган. Мускнинг сўзларига кўра, бу технология Стивен Хокинг каби мулоқот қилиш қобилиятини йўқотган инсонларга бошқалар билан деярли бир хил тезликда алоқа ўрнатиш имконини беради. Бироқ, лойиҳанинг кейинги босқичи янада улкан мақсадларни кўзламоқда.
Кибер-тана ва фикр кучи билан бошқариладиган оёқларЯнги концепцияга кўра, Neuralink миядаги сигналларни ўқийди ва уларни Optimus роботининг технологик қисмлари билан боғлайди. Масалан, оёқлари ишламайдиган инсон роботлаштирилган оёқларни ҳеч қандай тугма ёки жойстикларсиз, фақат миясидаги буйруқлар орқали бошқара олади. Бу жараёнда миянинг соматосенсор қобиғи билан қайта алоқа ўрнатилиб, инсон сунъий аъзолар орқали сезги ҳиссини ҳам туйиши кутилмоқда.
ixbt.com нашри хабарига кўра, Elon Musk ушбу лойиҳани машҳур фантастик асарлардаги "олти миллион долларлик одам" ғоясига қиёслаган. Аммо миллиардернинг таъкидлашича, реал ҳаётда бундай кибер-тана анча арзонроқ бўлади. Тахминий ҳисоб-китобларга кўра, бутун тизимнинг нархи қарийб 60 000 долларни ташкил этиши мумкин.
Мускнинг фикрича, инсоннинг ҳозирги мулоқот қилиш усуллари (нутқ ёки матн териш) ўта секин ва самарасиздир. Neuralink эса мия ва рақамли дунё ўртасидаги маълумот алмашиш тезлигини мисли кўрилмаган даражага кўтаради. Optimus роботининг имкониятлари билан уйғунлашганда, бу технология инсон танасининг биологик чекловларини четлаб ўтишга хизмат қилади.
Ҳозирда Tesla Optimus роботлари учун бутловчи қисмларни етказиб бериш жараёни бошланган. Маълум қилинишича, ушбу humanоид роботларнинг оммавий ишлаб чиқарилиши жорий йилнинг ёз ойларида старт олади. Бу эса кибер-тана яратиш ғояси узоқ келажак эмас, балки яқин йилларнинг ҳақиқатига айланишидан далолат беради.
Ушбу технологиянинг муваффақияти нафақат тиббиётда, балки инсониятнинг эволюцион ривожланишида ҳам янги саҳифа очиши мумкин. Агар Neuralink ва Optimus тандеми кутилган натижани берса, миллионлаб инсонлар ўз мустақиллигини қайта тиклаб, жамиятнинг тўлақонли аъзосига айланиш имконига эга бўладилар.
…