Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчи

·24·Техно
Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчи

Tesla ва SpaceX асосчиси Elon Musk инсоният келажагини ўзгартириши кутилаётган навбатдаги инқилобий лойиҳасини эълон қилди. Унинг таъкидлашича, Neuralink мия чиплари ва Optimus humanоид роботлари технологияларини бирлаштириш орқали жисмоний имконияти чекланган, айниқса фалаж бўлиб қолган инсонларга ҳаракатланиш қобилиятини қайтариш мумкин бўлади. Бу шунчаки тиббий ёрдам эмас, балки тўлиқ кибер-тана яратиш сари ташланган қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Neuralink чиплари ўрнатилган беморлар компьютер ва турли қурилмаларни фақат фикр кучи билан бошқаришни ўрганишган. Мускнинг сўзларига кўра, бу технология Стивен Хокинг каби мулоқот қилиш қобилиятини йўқотган инсонларга бошқалар билан деярли бир хил тезликда алоқа ўрнатиш имконини беради. Бироқ, лойиҳанинг кейинги босқичи янада улкан мақсадларни кўзламоқда.

Кибер-тана ва фикр кучи билан бошқариладиган оёқлар

Янги концепцияга кўра, Neuralink миядаги сигналларни ўқийди ва уларни Optimus роботининг технологик қисмлари билан боғлайди. Масалан, оёқлари ишламайдиган инсон роботлаштирилган оёқларни ҳеч қандай тугма ёки жойстикларсиз, фақат миясидаги буйруқлар орқали бошқара олади. Бу жараёнда миянинг соматосенсор қобиғи билан қайта алоқа ўрнатилиб, инсон сунъий аъзолар орқали сезги ҳиссини ҳам туйиши кутилмоқда.

ixbt.com нашри хабарига кўра, Elon Musk ушбу лойиҳани машҳур фантастик асарлардаги "олти миллион долларлик одам" ғоясига қиёслаган. Аммо миллиардернинг таъкидлашича, реал ҳаётда бундай кибер-тана анча арзонроқ бўлади. Тахминий ҳисоб-китобларга кўра, бутун тизимнинг нархи қарийб 60 000 долларни ташкил этиши мумкин.

Мускнинг фикрича, инсоннинг ҳозирги мулоқот қилиш усуллари (нутқ ёки матн териш) ўта секин ва самарасиздир. Neuralink эса мия ва рақамли дунё ўртасидаги маълумот алмашиш тезлигини мисли кўрилмаган даражага кўтаради. Optimus роботининг имкониятлари билан уйғунлашганда, бу технология инсон танасининг биологик чекловларини четлаб ўтишга хизмат қилади.

Ҳозирда Tesla Optimus роботлари учун бутловчи қисмларни етказиб бериш жараёни бошланган. Маълум қилинишича, ушбу humanоид роботларнинг оммавий ишлаб чиқарилиши жорий йилнинг ёз ойларида старт олади. Бу эса кибер-тана яратиш ғояси узоқ келажак эмас, балки яқин йилларнинг ҳақиқатига айланишидан далолат беради.

Ушбу технологиянинг муваффақияти нафақат тиббиётда, балки инсониятнинг эволюцион ривожланишида ҳам янги саҳифа очиши мумкин. Агар Neuralink ва Optimus тандеми кутилган натижани берса, миллионлаб инсонлар ўз мустақиллигини қайта тиклаб, жамиятнинг тўлақонли аъзосига айланиш имконига эга бўладилар.

Elon MuskNeuralinkOptimusТехнологияTesla
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиTesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиБугун, 13:51Samsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиSamsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиБугун, 12:53Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиБугун, 12:27Космик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиКосмик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиБугун, 11:50SpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиSpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиБугун, 11:29Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиҲиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди