ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?

·0·Спорт
ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?

Шимолий Америка майдонларида старт олган ЖЧ-2026 мусобақасининг 1/16 финал (плей-офф) босқичида навбатдаги драматик ўйин куни якунланди. Муросасиз кечаётган баҳслар билан бир қаторда, турнирнинг "Олтин бутса" соврини учун бўлаётган тўпурарлар пойгаси ҳам ниҳоятда қизғин палласига кирди.

Ҳозирда дунёнинг энг кучли ҳужумчилари ЖЧ-2026 тўпурарлик тахти учун аёвсиз кураш олиб боришмоқда.

Етакчилар дуэли: Месси ва Мбаппе олдинда!

Мусобақанинг энг хавфли мерганлари рўйхатида пешқадамликни яна икки мегаюлдуз — Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ва франциялик форвард Килиан Мбаппе бўлишиб турибди. Икки футболчи ҳисобида ҳам 6 тадан урилган гол мавжуд.

Бироқ самарадорлик борасида Месси бироз устунликка эга: у 6 та голни атиги 3 та учрашувда рақиблар дарвозасига жойлаган бўлса, Мбаппе ушбу натижага эришиш учун майдонда 4 та ўйин ўтказган (Мессига нисбатан бир ўйин кўп).

Жаҳон чемпионатининг айни пайтдаги энг маҳсулдор футболчилари ва уларнинг кўрсаткичлари билан қуйидаги жадвалда батафсил танишишингиз мумкин:

ЖЧ-2026 тўпурарлар жадвали:

Футболчи номи

Терма жамоаси

Урилган голлар сони

Ўтказган ўйинлари

Лионель Месси

Аргентина

6 та

3 та ўйин

Килиан Мбаппе

Франция

6 та

4 та ўйин

Эрлинг Холанд

Норвегия

5 та

Ҳарри Кейн

Англия

5 та

Винисиус Жуниор

Бразилия

4 та

Исмаила Сарр

Сенегал

4 та

Усмон Дембеле

Франция

4 та

Мусобақа ҳақида қисқача: Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги жаҳон чемпионати тарихда илк бор учта мамлакат — АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлигида ўтмоқда. 11 июнда старт олган футбол бўйича дунё биринчилиги шу йилнинг 19 июль куни ўзининг ҳал қилувчи финал баҳси билан якунланади. Амалдаги жаҳон чемпиони мақоми эса ҳамон Аргентина терма жамоасига тегишли бўлиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Бугун, 12:48«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилдиБугун, 12:41Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиБугун, 12:38Лионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиЛионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиБугун, 12:37Мерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиМерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиБугун, 12:37Роберт Левандовски Барселонани тарк этиб, MLS клубига ўтди: Унинг оиласида хавотирРоберт Левандовски Барселонани тарк этиб, MLS клубига ўтди: Унинг оиласида хавотирБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди