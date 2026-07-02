ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?
Шимолий Америка майдонларида старт олган ЖЧ-2026 мусобақасининг 1/16 финал (плей-офф) босқичида навбатдаги драматик ўйин куни якунланди. Муросасиз кечаётган баҳслар билан бир қаторда, турнирнинг "Олтин бутса" соврини учун бўлаётган тўпурарлар пойгаси ҳам ниҳоятда қизғин палласига кирди.
Ҳозирда дунёнинг энг кучли ҳужумчилари ЖЧ-2026 тўпурарлик тахти учун аёвсиз кураш олиб боришмоқда.
Етакчилар дуэли: Месси ва Мбаппе олдинда!
Мусобақанинг энг хавфли мерганлари рўйхатида пешқадамликни яна икки мегаюлдуз — Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ва франциялик форвард Килиан Мбаппе бўлишиб турибди. Икки футболчи ҳисобида ҳам 6 тадан урилган гол мавжуд.
Бироқ самарадорлик борасида Месси бироз устунликка эга: у 6 та голни атиги 3 та учрашувда рақиблар дарвозасига жойлаган бўлса, Мбаппе ушбу натижага эришиш учун майдонда 4 та ўйин ўтказган (Мессига нисбатан бир ўйин кўп).
Жаҳон чемпионатининг айни пайтдаги энг маҳсулдор футболчилари ва уларнинг кўрсаткичлари билан қуйидаги жадвалда батафсил танишишингиз мумкин:
ЖЧ-2026 тўпурарлар жадвали:
Футболчи номи
Терма жамоаси
Урилган голлар сони
Ўтказган ўйинлари
Лионель Месси
Аргентина
6 та
3 та ўйин
Килиан Мбаппе
Франция
6 та
4 та ўйин
Эрлинг Холанд
Норвегия
5 та
—
Ҳарри Кейн
Англия
5 та
—
Винисиус Жуниор
Бразилия
4 та
—
Исмаила Сарр
Сенегал
4 та
—
Усмон Дембеле
Франция
4 та
—
Мусобақа ҳақида қисқача: Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги жаҳон чемпионати тарихда илк бор учта мамлакат — АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлигида ўтмоқда. 11 июнда старт олган футбол бўйича дунё биринчилиги шу йилнинг 19 июль куни ўзининг ҳал қилувчи финал баҳси билан якунланади. Амалдаги жаҳон чемпиони мақоми эса ҳамон Аргентина терма жамоасига тегишли бўлиб турибди.
…