Мерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирди
Туркманистон терма жамоаси, “Ахал” ва Литванинг “Дайнава” клублари собиқ бош мураббийи, ҳозирда “Аркадаг” жамоасини бошқараётган таниқли мутахассис Мерген Оразов Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 турниридаги тарихий дебюти ҳамда Осиё жамоаларининг умумий савияси ҳақида ўз фикрларини билдирди. Мутахассиснинг таҳлилий мулоҳазаларини Eurasia Football нашри эълон қилди.
«Ўзбекистоннинг муваффақияти барчамизга умид берди»
Туркманистонлик мутахассис қўшни давлатнинг жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олганини юқори баҳолаб, бу натижа бутун Марказий Осиё минтақаси учун катта аҳамиятга эга эканини таъкидлади:
«Аввало, Ўзбекистон миллий терма жамоасини табрикламоқчиман. Шундай даражага чиқишнинг ўзиёқ мамлакатда катта ишлар амалга оширилаётганини кўрсатади. Ўзбекистон терма жамоасининг муваффақияти барчамизга умид берди – бир кун келиб, бизнинг мамлакатимиз ҳам жаҳон чемпионатига чиқа олиши мумкин. Энди эса Ўзбекистон учун энг муҳими – бу муваффақиятни янада мустаҳкамлаш ва ўз олдига мунтазам равишда жаҳон чемпионатларига йўлланма олиш вазифасини қўйишдир».
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 даги натижалари:
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор дунёнинг энг нуфузли мусобақасида қатнашди. Гарчи Фабио Каннаваро шогирдлари тажриба етишмаслиги сабабли гуруҳ босқичида очко ололмаган бўлишса-да, бу иштирок келажак учун улкан пойдевор вазифасини ўтайди.
Тур
Рақиб терма жамоаси
Бош мураббий
Ўйин ҳисоби
Натижа
1-тур
Колумбия
Фабио Каннаваро
1:3
Мағлубият
2-тур
Португалия
Фабио Каннаваро
0:5
Мағлубият
3-тур
Конго ДР
Фабио Каннаваро
1:3
Мағлубият
Якун
Тўплар нисбати: 2–11
C гуруҳи
0 очко
Гуруҳ босқичидан чиқди
Осиё футболи грандлар билан қандай рақобатлашиши керак?
Осиё вакилларининг мундиалдаги умумий иштироки ҳақида гапирар экан, Оразов уларнинг ўйинини муваффақиятсизликка йўймади. Унинг фикрича, бундай юқори савияда кўп нарсани майда деталлар — ўйин шиддати, босим остида консентрацияни йўқотмаслик ва вазиятлардан фойдаланиш сифати ҳал қилади.
Мутахассис Осиё футболи дунё етакчилари билан мунтазам рақобат қила олиши учун 3 та асосий омилни санаб ўтди:
Ички чемпионатлар савиясини ошириш: Маҳаллий лигаларда рақобат ва ўйин тезлигини тубдан кучайтириш.
Топ-ўйинлар амалиёти: Энг юқори даражадаги халқаро учрашувларда ва кучли рақибларга қарши мунтазам майдонга тушиш.
Европага трансферлар: Европанинг кучли чемпионатларида (Топ-5 лигаларда) тўп сураётган осиёлик футболчилар сонини кескин кўпайтириш.
Оразовнинг қўшимча қилишича, ЖЧ-2026 нинг айрим учрашувларида Осиё терма жамоаларига фақатгина бироз омад етишмади, бироқ умумий ривожланиш тенденцияси тўғри йўналишда кетмоқда.
…