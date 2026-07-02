Мерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирди

·27·Спорт
Мерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирди

Туркманистон терма жамоаси, “Ахал” ва Литванинг “Дайнава” клублари собиқ бош мураббийи, ҳозирда “Аркадаг” жамоасини бошқараётган таниқли мутахассис Мерген Оразов Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 турниридаги тарихий дебюти ҳамда Осиё жамоаларининг умумий савияси ҳақида ўз фикрларини билдирди. Мутахассиснинг таҳлилий мулоҳазаларини Eurasia Football нашри эълон қилди.

«Ўзбекистоннинг муваффақияти барчамизга умид берди»

Туркманистонлик мутахассис қўшни давлатнинг жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олганини юқори баҳолаб, бу натижа бутун Марказий Осиё минтақаси учун катта аҳамиятга эга эканини таъкидлади:

«Аввало, Ўзбекистон миллий терма жамоасини табрикламоқчиман. Шундай даражага чиқишнинг ўзиёқ мамлакатда катта ишлар амалга оширилаётганини кўрсатади. Ўзбекистон терма жамоасининг муваффақияти барчамизга умид берди – бир кун келиб, бизнинг мамлакатимиз ҳам жаҳон чемпионатига чиқа олиши мумкин. Энди эса Ўзбекистон учун энг муҳими – бу муваффақиятни янада мустаҳкамлаш ва ўз олдига мунтазам равишда жаҳон чемпионатларига йўлланма олиш вазифасини қўйишдир».

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 даги натижалари:

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор дунёнинг энг нуфузли мусобақасида қатнашди. Гарчи Фабио Каннаваро шогирдлари тажриба етишмаслиги сабабли гуруҳ босқичида очко ололмаган бўлишса-да, бу иштирок келажак учун улкан пойдевор вазифасини ўтайди.

Тур

Рақиб терма жамоаси

Бош мураббий

Ўйин ҳисоби

Натижа

1-тур

Колумбия

Фабио Каннаваро

1:3

Мағлубият

2-тур

Португалия

Фабио Каннаваро

0:5

Мағлубият

3-тур

Конго ДР

Фабио Каннаваро

1:3

Мағлубият

Якун

Тўплар нисбати: 2–11

C гуруҳи

0 очко

Гуруҳ босқичидан чиқди

Осиё футболи грандлар билан қандай рақобатлашиши керак?

Осиё вакилларининг мундиалдаги умумий иштироки ҳақида гапирар экан, Оразов уларнинг ўйинини муваффақиятсизликка йўймади. Унинг фикрича, бундай юқори савияда кўп нарсани майда деталлар — ўйин шиддати, босим остида консентрацияни йўқотмаслик ва вазиятлардан фойдаланиш сифати ҳал қилади.

Мутахассис Осиё футболи дунё етакчилари билан мунтазам рақобат қила олиши учун 3 та асосий омилни санаб ўтди:

  • Ички чемпионатлар савиясини ошириш: Маҳаллий лигаларда рақобат ва ўйин тезлигини тубдан кучайтириш.

  • Топ-ўйинлар амалиёти: Энг юқори даражадаги халқаро учрашувларда ва кучли рақибларга қарши мунтазам майдонга тушиш.

  • Европага трансферлар: Европанинг кучли чемпионатларида (Топ-5 лигаларда) тўп сураётган осиёлик футболчилар сонини кескин кўпайтириш.

Оразовнинг қўшимча қилишича, ЖЧ-2026 нинг айрим учрашувларида Осиё терма жамоаларига фақатгина бироз омад етишмади, бироқ умумий ривожланиш тенденцияси тўғри йўналишда кетмоқда.

УзбкистонМерген ОразовТуркманистанДайнаваАркадаг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?Бугун, 13:07ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?Бугун, 12:56Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Бугун, 12:48«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилдиБугун, 12:41Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиБугун, 12:38Лионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиЛионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди