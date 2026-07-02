Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...

·26·Спорт
Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...

Испания миллий жамоаси қанот ҳужумчиси Ламин Ямал ЖЧ-2026да ўйини унда энг катта таассурот қолдирган футболчилар номини ошкор қилди.

Ёш юлдуз Винисиус Жуниор ва Лионель Месси билан бир қаторда Марокаш термаси вакили Исмоил Сайбарининг ҳам ўйинини алоҳида эътироф этди.

Винисиуснинг ўйини Ямалга ёқмоқда

Ламин Ямал Бразилия миллий жамоаси ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг мундиалдаги ҳаракатларини юқори баҳолади.

«Менга Винисиус Жуниорнинг ушбу жаҳон чемпионатидаги ўйини жуда ёқмоқда. У турнирни ажойиб ўтказяпти», — деди испаниялик футболчи.

Винисиуснинг тезлиги, техник ҳаракатлари ва ҳужумдаги фаоллиги Ямалда катта таассурот қолдирган.

Месси ҳам рўйхатдан жой олди

Испания термаси вингери жаҳон футболи афсонаси Лионель Мессини ҳам тилга олди.

«Албатта, Лионель Месси ҳам», — деди Ямал.

Шу тариқа, аргентиналик юлдуз ҳам Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026даги энг яхши футболчилари қаторига кирди.

Сайбари фақат голлари билан эмас

Ямал Марокаш миллий жамоаси футболчиси Исмоил Сайбарининг умумий ўйинига ҳам юқори баҳо берди.

«Исмоил Сайбари ҳам фақат голлари билан эмас, балки умумий ўйини билан жуда яхши таассурот қолдирмоқда», — деди у.

Бу ҳақда COPE нашри хабар берди.

Ямалнинг ўзи ҳам тарихий гол урди

Испания миллий жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида «H» гуруҳида биринчи ўринни эгаллаб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди.

Ламин Ямал эса Саудия Арабистонига қарши учрашувда гол урди. Бу тўп унинг жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голи бўлди.

Сизнингча, ЖЧ-2026да ҳозиргача қайси футболчи энг кучли ўйин кўрсатмоқда?

Ламин ЯмалЛионель МессиИсмоил СайбариCOPEВинисиус Жуниор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?Бугун, 13:07ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?Бугун, 12:56«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилдиБугун, 12:41Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиБугун, 12:38Лионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиЛионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиБугун, 12:37Мерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиМерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди