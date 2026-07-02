Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...
Испания миллий жамоаси қанот ҳужумчиси Ламин Ямал ЖЧ-2026да ўйини унда энг катта таассурот қолдирган футболчилар номини ошкор қилди.
Ёш юлдуз Винисиус Жуниор ва Лионель Месси билан бир қаторда Марокаш термаси вакили Исмоил Сайбарининг ҳам ўйинини алоҳида эътироф этди.
Винисиуснинг ўйини Ямалга ёқмоқда
Ламин Ямал Бразилия миллий жамоаси ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг мундиалдаги ҳаракатларини юқори баҳолади.
«Менга Винисиус Жуниорнинг ушбу жаҳон чемпионатидаги ўйини жуда ёқмоқда. У турнирни ажойиб ўтказяпти», — деди испаниялик футболчи.
Винисиуснинг тезлиги, техник ҳаракатлари ва ҳужумдаги фаоллиги Ямалда катта таассурот қолдирган.
Месси ҳам рўйхатдан жой олди
Испания термаси вингери жаҳон футболи афсонаси Лионель Мессини ҳам тилга олди.
«Албатта, Лионель Месси ҳам», — деди Ямал.
Шу тариқа, аргентиналик юлдуз ҳам Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026даги энг яхши футболчилари қаторига кирди.
Сайбари фақат голлари билан эмас
Ямал Марокаш миллий жамоаси футболчиси Исмоил Сайбарининг умумий ўйинига ҳам юқори баҳо берди.
«Исмоил Сайбари ҳам фақат голлари билан эмас, балки умумий ўйини билан жуда яхши таассурот қолдирмоқда», — деди у.
Бу ҳақда COPE нашри хабар берди.
Ямалнинг ўзи ҳам тарихий гол урди
Испания миллий жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида «H» гуруҳида биринчи ўринни эгаллаб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди.
Ламин Ямал эса Саудия Арабистонига қарши учрашувда гол урди. Бу тўп унинг жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голи бўлди.
Сизнингча, ЖЧ-2026да ҳозиргача қайси футболчи энг кучли ўйин кўрсатмоқда?
…