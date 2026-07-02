«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди

·33·Спорт
«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди

«Манчестер Сити» клуби 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этган футболчиларининг қайтиш муддати ва янги мавсумолди тайёргарлик дастурини расман тасдиқлади. Жамоанинг 46 ёшли янги бош мураббийи Энцо Мареска Хосеп Гвардиоланинг ўн йиллик буюк давридан сўнг илк бор майдондаги машғулотларни бошлаш арафасида турибди.

Мураббийлар штаби айни пайтда Шимолий Америкада давом этаётган мундиал сабабли футболчиларнинг чарчоқ даражасини инобатга олиб, уларни машғулотларга босқичма-босқич қайтариш тизимини ишлаб чиқмоқда.

«Манчестер Сити»нинг мавсумолди тайёргарлик дастури:

BBC Sport журналисти Шамун Ҳафизнинг маълум қилишича, жамоа аъзолари 20 июль кунидан машғулотларга киришади. Жаҳон чемпионатида узоқроқ қолган футболчиларга эса қўшимча таътил берилади.

Сана

Воқелик / Рақиб

Манзил / Қўшимча эслатма

20 июль

Мавсумолди машғулотларнинг бошланиши

Клуб қароргоҳи (Терма жамоадан қайтганлар учун)

1 август

«Интер» (Италия чемпиони)

Гонконг / Жанубий Корея (Осиё турнеси)

Август боши

«К-Лига юлдузлари» ва «Атлетико Мадрид»

Осиё турнеси доирасидаги ўртоқлик учрашувлари

16 август

«Арсенал» (Англия Суперкубоги)

Жанубий Уэльс (Мавсумнинг илк расмий баҳси)

Абдуқодир Ҳусанов учун катта имконият

Ўзбекистон терма жамоаси билан гуруҳ босқичидаёқ мусобақани тарк этган ёш ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов клуб ихтиёрига бошқа мундиалчиларга қараганда анча эрта етиб келиши кутилмоқда.

ЖЧда чорак финал ва ундан кейинги босқичларда иштирок этадиган етакчи футболчилар катта эҳтимол билан Осиё турнесини ўтказиб юборишади. Бу эса Ҳусановга мавсумолди йиғинларида тўлиқ иштирок этиш ва янги бош мураббий Энцо Мареска кўз ўнгида ўзининг энг яхши жиҳатларини кўрсатиб, асосий таркибдан жой олиш учун ажойиб имконият тақдим этади.

Родрининг жароҳати — Мареска учун илк жиддий синов

Янги мавсум олдидан клубнинг спорт директори Уго Виана ва мураббийлар штаби учун мураккаб жисмоний тайёргарлик муаммоси юзага келди.

«Олтин тўп» соҳиби сафдан чиқди: Жамоанинг ярим ҳимоя юлдузи Родри Жаҳон чемпионатидан сўнг олган жароҳати сабабли зудлик билан операция қилинади. Бу эса «Манчестер Сити» янги рақобатбардош мавсумни ўз етакчисисиз бошлашга мажбур бўлишини англатади.

Энцо Мареска учун ёзги тайёргарлик даврида ўз футбол фалсафасини жамоага сингдириш ва Родрининг ўрнини тўлдира оладиган тактик ечим топиш энг бирламчи вазифага айланади. 16 август куни Англиянинг амалдаги чемпиони «Арсенал»га қарши кечадиган Суперкубок баҳси янги мураббий учун дастлабки жиддий имтиҳон бўлади.

Манчестер СитиЭнцо МарескаХосеп ГвардиолаАрсеналАтлетико Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?Бугун, 13:07ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?Бугун, 12:56Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Бугун, 12:48Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиБугун, 12:38Лионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиЛионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норозиБугун, 12:37Мерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиМерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди