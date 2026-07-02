Лионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норози
АҚШ терма жамоасининг Босния ва Hzеговинага қарши кечган учрашувидаги ғалабаси ҳакамларнинг баҳсли қарори соясида қолиб кетди. Жамоа ҳужумчиси Фоларин Балогун майдондан четлатилгани футбол жамоатчилиги ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур вазиятда ҳакамларнинг Лионель Месси иштирокидаги шунга ўхшаш ҳолатга нисбатан кўрсатган турлича муносабати асосий эътироз нуқтасига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШ ва Босния ўртасидаги ўйиннинг 64-дақиқасида Фоларин Балогун рақиб ҳимоячиси Тарик Муҳаремовик билан тўп учун курашда унинг тўпиғини босиб олди. VAR тизими орқали узоқ вақт давом этган текширувдан сўнг, ҳакам ҳужумчига тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатди. Гарчи АҚШ 2:0 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса-да, ушбу четлатиш жамоа бош мураббийи Маурисио Почеттино ва футболчиларни ҳайратда қолдирди.
Ҳакамларнинг икки хил стандартиСобиқ футболчи ва эксперт Алекси Лалас ижтимоий тармоқларда ушбу вазиятни Лионель Месси билан боғлиқ ҳолатга қиёслади. Унинг таъкидлашича, турнирнинг аввалги босқичларида Аргентина сардори Жазоирга қарши ўйинда айнан шундай қўпол ҳаракат қилган, бироқ ўшанда ҳакамлар ҳатто сариқ карточка билан ҳам чекланмаган эди. Лаласнинг фикрича, ҳакамлар ва VAR тизими юлдуз футболчиларга нисбатан юmsҳоқроқ муносабатда бўлмоқда.
The Athletic нашри хабарига кўра, Маурисио Почеттино ўйиндан сўнг ўз норозилигини очиқчасига билдирди. "Мен учун бу ҳеч қачон қизил карточка эмас. Футболчида рақибига шикаст етказиш нияти бўлмаган. Бу футболдаги оддий, тасодифий тўқнашув эди. Фоларин жуда тушкун ҳолатда, чунки у кейинги муҳим ўйинни ўтказиб юборади", — деди мураббий.
Жамоа етакчиларидан бири Вестон МкКенние ҳам кийиниш хонасида барча футболчилар бу қарордан ҳайрон қолганини айтди. Унинг сўзларига кўра, турнир давомида бошқа жамоалар иштирокидаги шунга ўхшаш қўполроқ вазиятлар ҳам жазоларсиз қолган. Футболчи ҳакамларнинг қарор чиқариш протоколи тушунарсиз эканлигини ва бу адолатсизликдек кўринаётганини таъкидлади.
Ушбу воқеа халқаро турнирларда VAR тизимининг қўлланилиши ва ҳакамларнинг изчиллиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Лионель Месси каби юлдузларнинг "кечирилиши" ва ёш футболчиларнинг қаттиқ жазоланиши мухлислар ва мутахассислар ўртасида ҳакамлик холислигига нисбатан шубҳаларни кучайтирмоқда.
…