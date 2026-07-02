Лионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норози

·26·Спорт
Лионель Месси ва Фоларин Балогун: АҚШ терма жамоаси ҳакамларнинг қароридан норози

АҚШ терма жамоасининг Босния ва Hzеговинага қарши кечган учрашувидаги ғалабаси ҳакамларнинг баҳсли қарори соясида қолиб кетди. Жамоа ҳужумчиси Фоларин Балогун майдондан четлатилгани футбол жамоатчилиги ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур вазиятда ҳакамларнинг Лионель Месси иштирокидаги шунга ўхшаш ҳолатга нисбатан кўрсатган турлича муносабати асосий эътироз нуқтасига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШ ва Босния ўртасидаги ўйиннинг 64-дақиқасида Фоларин Балогун рақиб ҳимоячиси Тарик Муҳаремовик билан тўп учун курашда унинг тўпиғини босиб олди. VAR тизими орқали узоқ вақт давом этган текширувдан сўнг, ҳакам ҳужумчига тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатди. Гарчи АҚШ 2:0 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса-да, ушбу четлатиш жамоа бош мураббийи Маурисио Почеттино ва футболчиларни ҳайратда қолдирди.

Ҳакамларнинг икки хил стандарти

Собиқ футболчи ва эксперт Алекси Лалас ижтимоий тармоқларда ушбу вазиятни Лионель Месси билан боғлиқ ҳолатга қиёслади. Унинг таъкидлашича, турнирнинг аввалги босқичларида Аргентина сардори Жазоирга қарши ўйинда айнан шундай қўпол ҳаракат қилган, бироқ ўшанда ҳакамлар ҳатто сариқ карточка билан ҳам чекланмаган эди. Лаласнинг фикрича, ҳакамлар ва VAR тизими юлдуз футболчиларга нисбатан юmsҳоқроқ муносабатда бўлмоқда.

The Athletic нашри хабарига кўра, Маурисио Почеттино ўйиндан сўнг ўз норозилигини очиқчасига билдирди. "Мен учун бу ҳеч қачон қизил карточка эмас. Футболчида рақибига шикаст етказиш нияти бўлмаган. Бу футболдаги оддий, тасодифий тўқнашув эди. Фоларин жуда тушкун ҳолатда, чунки у кейинги муҳим ўйинни ўтказиб юборади", — деди мураббий.

Жамоа етакчиларидан бири Вестон МкКенние ҳам кийиниш хонасида барча футболчилар бу қарордан ҳайрон қолганини айтди. Унинг сўзларига кўра, турнир давомида бошқа жамоалар иштирокидаги шунга ўхшаш қўполроқ вазиятлар ҳам жазоларсиз қолган. Футболчи ҳакамларнинг қарор чиқариш протоколи тушунарсиз эканлигини ва бу адолатсизликдек кўринаётганини таъкидлади.

Ушбу воқеа халқаро турнирларда VAR тизимининг қўлланилиши ва ҳакамларнинг изчиллиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Лионель Месси каби юлдузларнинг "кечирилиши" ва ёш футболчиларнинг қаттиқ жазоланиши мухлислар ва мутахассислар ўртасида ҳакамлик холислигига нисбатан шубҳаларни кучайтирмоқда.

Лионель МессиФоларин БалогунАҚШАргентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?Бугун, 12:56Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Бугун, 12:48«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилди«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик режасини эълон қилдиБугун, 12:41Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Томас Тухел дебютида муаммолар кўзга ташландиБугун, 12:38Мерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиМерген Оразов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги тарихий юриши ҳақида гапирдиБугун, 12:37Роберт Левандовски Барселонани тарк этиб, MLS клубига ўтди: Унинг оиласида хавотирРоберт Левандовски Барселонани тарк этиб, MLS клубига ўтди: Унинг оиласида хавотирБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди