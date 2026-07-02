Samsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўрта сегментдаги смартфонлар бозорида янги стандартларни ўрнатишда давом этмоқда. Компания ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп қурилмаси — Galaxy Жумп 5 моделини расман намойиш қилди. Ушбу смартфон нафақат техник хусусиятлари, балки дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш муддати билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy Жумп 5 модели Жанубий Кореянинг КТ оператори билан ҳамкорликда чиқарилган бўлиб, у ўз синфидаги энг жозибадор таклифлардан бирига айланиши кутилмоқда. Қурилманинг асосий устунлиги унинг узоқ муддатли хизмат қилишидир: ишлаб чиқарувчи смартфон учун 6 йил давомида операцион тизим янгиланишларини тақдим этишни вада қилмоқда. Бу эса ҳамёнбоп қурилмалар учун камдан-кам учрайдиган кўрсаткичдир.
Дисплей ва унумдорлик имкониятлариСмартфон 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у Фулл ҲД+ аниқликда ишлайди. Энг муҳими, тасвир силлиқлигини таъминловчи 120 Hz частотали янгиланиш технологияси жорий этилган. Бу эса фойдаланувчиларга интерфейс билан ишлашда ва ўйинларда юқори даражадаги қулайликни тақдим этади.
Қурилма капоти остида Snapdragon 6 Ген 3 процессори жойлашган бўлиб, у 6 GB тезкор хотира ва 128 GB ички хотира билан жуфтликда ишлайди. Шунингдек, хотирани микроСД карталари ёрдамида кенгайтириш имконияти ҳам мавжуд. Бундай техник таъминот кундалик вазифалар ва кўплаб замонавий иловаларни муаммосиз ишга тушириш учун етарлидир.
Камера ва автономликGalaxy Жумп 5 суратга олиш борасида ҳам ортда қолмайди. Унинг асосий камераси учта модулдан ташкил топган: 50 мегапикселли асосий датчик оптик стабилизация (ОИС) тизими билан таъминланган. Бу эса ҳатто ҳаракатда ҳам сифатли ва аниқ суратлар олиш имконини беради. Шунингдек, 5 мегапикселли ультра кенг бурчакли ва 2 мегапикселли чуқурлик датчиклари мавжуд. Селфи ишқибозлари учун эса 12 мегапикселли олд камера ўрнатилган.
Смартфоннинг автоном ишлашига 5000 мА·соат сиғимли аккумулятор жавоб беради. Қурилма 25 Ватт қувватдаги тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Дастурий таъминот қисмида Android 16 тизими ва Samsung компаниясининг One UI 8.5 қобиғи ўрнатилгани диққатга сазовордир.
Қўшимча хусусиятлар ва нархиЯнги модел замонавий фойдаланувчи учун зарур бўлган барча функцияларни ўзида жамлаган. Хусусан:
- ИП64 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимоя;
- Ён томонга ўрнатилган бармоқ изи сканери ва юзни таниш тизими;
- 5G тармоқларида ишлаш имконияти;
- Сифатли овоз учун стерео динамиклар.
…