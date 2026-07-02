Samsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этди

·0·Техно
Samsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўрта сегментдаги смартфонлар бозорида янги стандартларни ўрнатишда давом этмоқда. Компания ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп қурилмаси — Galaxy Жумп 5 моделини расман намойиш қилди. Ушбу смартфон нафақат техник хусусиятлари, балки дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш муддати билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy Жумп 5 модели Жанубий Кореянинг КТ оператори билан ҳамкорликда чиқарилган бўлиб, у ўз синфидаги энг жозибадор таклифлардан бирига айланиши кутилмоқда. Қурилманинг асосий устунлиги унинг узоқ муддатли хизмат қилишидир: ишлаб чиқарувчи смартфон учун 6 йил давомида операцион тизим янгиланишларини тақдим этишни вада қилмоқда. Бу эса ҳамёнбоп қурилмалар учун камдан-кам учрайдиган кўрсаткичдир.

Дисплей ва унумдорлик имкониятлари

Смартфон 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у Фулл ҲД+ аниқликда ишлайди. Энг муҳими, тасвир силлиқлигини таъминловчи 120 Hz частотали янгиланиш технологияси жорий этилган. Бу эса фойдаланувчиларга интерфейс билан ишлашда ва ўйинларда юқори даражадаги қулайликни тақдим этади.

Қурилма капоти остида Snapdragon 6 Ген 3 процессори жойлашган бўлиб, у 6 GB тезкор хотира ва 128 GB ички хотира билан жуфтликда ишлайди. Шунингдек, хотирани микроСД карталари ёрдамида кенгайтириш имконияти ҳам мавжуд. Бундай техник таъминот кундалик вазифалар ва кўплаб замонавий иловаларни муаммосиз ишга тушириш учун етарлидир.

Камера ва автономлик

Galaxy Жумп 5 суратга олиш борасида ҳам ортда қолмайди. Унинг асосий камераси учта модулдан ташкил топган: 50 мегапикселли асосий датчик оптик стабилизация (ОИС) тизими билан таъминланган. Бу эса ҳатто ҳаракатда ҳам сифатли ва аниқ суратлар олиш имконини беради. Шунингдек, 5 мегапикселли ультра кенг бурчакли ва 2 мегапикселли чуқурлик датчиклари мавжуд. Селфи ишқибозлари учун эса 12 мегапикселли олд камера ўрнатилган.

Смартфоннинг автоном ишлашига 5000 мА·соат сиғимли аккумулятор жавоб беради. Қурилма 25 Ватт қувватдаги тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Дастурий таъминот қисмида Android 16 тизими ва Samsung компаниясининг One UI 8.5 қобиғи ўрнатилгани диққатга сазовордир.

Қўшимча хусусиятлар ва нархи

Янги модел замонавий фойдаланувчи учун зарур бўлган барча функцияларни ўзида жамлаган. Хусусан:

  • ИП64 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимоя;
  • Ён томонга ўрнатилган бармоқ изи сканери ва юзни таниш тизими;
  • 5G тармоқларида ишлаш имконияти;
  • Сифатли овоз учун стерео динамиклар.
Samsung Galaxy Жумп 5 тахминан 350 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу туркумдаги смартфонлар одатда Galaxy А сериясининг муқобил моделлари сифатида кириб келади, бу эса ҳамёнбоп нархда узоқ йиллик янгиланишга эга қурилма қидираётганлар учун ажойиб танлов бўлиши мумкин.

SamsungGalaxy Жумп 5СмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиБугун, 12:27Космик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиКосмик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиБугун, 11:50SpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиSpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиБугун, 11:29Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиҲиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиБугун, 10:53Коинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинКоинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинБугун, 10:52Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинИлон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинБугун, 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди