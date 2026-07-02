Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширди

·0·Техно
Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширди

АҚШнинг Rivian стартапи глобал электромобиллар бозорида кузатилаётган пасайиш ва қатор иқтисодий қийинчиликларга қарамай, жорий йил учун ўзининг сотувлар прогнозини расман оширди. Компания инвесторларга тақдим этган ҳисоботида ишлаб чиқариш суръатлари кутилганидан юқори эканини ва янги моделларга бўлган талаб ортиб бораётганини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дастлаб Rivian 2024-йилда 62 000 дан 67 000 гача автомобил етказиб беришни режалаштирган эди. Бироқ сўнгги кўрсаткичлар таҳлилидан сўнг, компания бу рақамни 65 000 – 70 000 бирликкача кўтарди. Таққослаш учун, ўтган йили бренд бор-йўғи 42 247 та электромобил сотишга муваффақ бўлган эди. Бу ўсиш компания учун стратегик аҳамиятга эга, чунки ҳозирда АҚШ бозорида электромобилларга бўлган қизиқиш бироз сўнган.

Р2 модели ва ишлаб чиқариш қувватлари

Компаниянинг бундай ишонч билан баёнот беришига янги Р2 СУВ моделининг муваффақиятли дебюти ва оммавий бозорга чиқиши сабаб бўлмоқда. Rivian маълумотларига кўра, иккинчи чоракда 12 613 та автомобил ишлаб чиқарилган бўлса, шундан 12 194 таси ўз эгаларига топширилган. Бу таҳлилчилар кутган 9 000 – 11 000 бирлик кўрсаткичидан сезиларли даражада юқоридир.

Ҳозирда компания Иллинойс штатидаги Нормал заводини кенгайтириш билан бирга, Жоржия штатида йирик ишлаб чиқариш мажмуасини барпо этмоқда. Ушбу лойиҳалар йилига юз минглаб Р2 моделларини ишлаб чиқариш имконини беради. Мазкур йўлтанламаснинг бошланғич нархи 58 000 доллар атрофида белгиланган бўлиб, у компаниянинг энг оммабоп маҳсулотига айланиши кутилмоқда.

Бозордаги тўсиқлар ва Uber билан ҳамкорлик

Шуни таъкидлаш жоизки, Rivian ушбу муваффақиятга мураккаб сиёсий ва иқтисодий вазиятда эришмоқда. АҚШ Конгресси томонидан 7 500 долларлик федерал солиқ имтиёзларининг бекор қилиниши ва экологик талабларнинг юmsҳатилиши кўплаб ишлаб чиқарувчиларга салбий таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, Rivian ўзининг ЭДВ тижорат фургонлари ва қимматроқ Р1 линиясига бўлган барқарор талаб ҳисобига ўсишни давом эттирмоқда.

Компаниянинг молиявий барқарорлиги ҳали ҳам тўлиқ тиклангани йўқ. Rivian кўп миллиардли зарарлардан чиқиш учун ҳаракат қилмоқда. Аввалроқ компания 2027-йилда соф фойдага киришни мақсад қилган эди, бироқ автоном бошқарув дастурларини ривожлантириш учун бу муддат бироз сурилди. Хусусан, Rivian ўзининг ўзи бошқариладиган Р2 СУВ моделларини Uber хизматига етказиб бериш бўйича йирик келишувга эришган.

Экспертларнинг фикрича, Rivian каби стартапларнинг анъанавий автогигантлар ва Tesla билан рақобатда ўз ўрнини сақлаб қолиши, бутун бошли саноат учун ижобий сигнал ҳисобланади. Компания нафақат шахсий транспорт, балки логистика соҳасидаги электр фургонлари билан ҳам бозорда ўз мавқеини мустаҳкамлаб бормоқда.

RivianЭлектромобилАвтотехнологияР2 СУВАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиSpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиБугун, 17:51Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиСунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиБугун, 17:25Хитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиХитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиБугун, 17:21Chery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиChery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиБугун, 16:59Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Бугун, 16:25iPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда