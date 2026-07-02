Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширди
АҚШнинг Rivian стартапи глобал электромобиллар бозорида кузатилаётган пасайиш ва қатор иқтисодий қийинчиликларга қарамай, жорий йил учун ўзининг сотувлар прогнозини расман оширди. Компания инвесторларга тақдим этган ҳисоботида ишлаб чиқариш суръатлари кутилганидан юқори эканини ва янги моделларга бўлган талаб ортиб бораётганини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дастлаб Rivian 2024-йилда 62 000 дан 67 000 гача автомобил етказиб беришни режалаштирган эди. Бироқ сўнгги кўрсаткичлар таҳлилидан сўнг, компания бу рақамни 65 000 – 70 000 бирликкача кўтарди. Таққослаш учун, ўтган йили бренд бор-йўғи 42 247 та электромобил сотишга муваффақ бўлган эди. Бу ўсиш компания учун стратегик аҳамиятга эга, чунки ҳозирда АҚШ бозорида электромобилларга бўлган қизиқиш бироз сўнган.
Р2 модели ва ишлаб чиқариш қувватлариКомпаниянинг бундай ишонч билан баёнот беришига янги Р2 СУВ моделининг муваффақиятли дебюти ва оммавий бозорга чиқиши сабаб бўлмоқда. Rivian маълумотларига кўра, иккинчи чоракда 12 613 та автомобил ишлаб чиқарилган бўлса, шундан 12 194 таси ўз эгаларига топширилган. Бу таҳлилчилар кутган 9 000 – 11 000 бирлик кўрсаткичидан сезиларли даражада юқоридир.
Ҳозирда компания Иллинойс штатидаги Нормал заводини кенгайтириш билан бирга, Жоржия штатида йирик ишлаб чиқариш мажмуасини барпо этмоқда. Ушбу лойиҳалар йилига юз минглаб Р2 моделларини ишлаб чиқариш имконини беради. Мазкур йўлтанламаснинг бошланғич нархи 58 000 доллар атрофида белгиланган бўлиб, у компаниянинг энг оммабоп маҳсулотига айланиши кутилмоқда.
Бозордаги тўсиқлар ва Uber билан ҳамкорликШуни таъкидлаш жоизки, Rivian ушбу муваффақиятга мураккаб сиёсий ва иқтисодий вазиятда эришмоқда. АҚШ Конгресси томонидан 7 500 долларлик федерал солиқ имтиёзларининг бекор қилиниши ва экологик талабларнинг юmsҳатилиши кўплаб ишлаб чиқарувчиларга салбий таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, Rivian ўзининг ЭДВ тижорат фургонлари ва қимматроқ Р1 линиясига бўлган барқарор талаб ҳисобига ўсишни давом эттирмоқда.
Компаниянинг молиявий барқарорлиги ҳали ҳам тўлиқ тиклангани йўқ. Rivian кўп миллиардли зарарлардан чиқиш учун ҳаракат қилмоқда. Аввалроқ компания 2027-йилда соф фойдага киришни мақсад қилган эди, бироқ автоном бошқарув дастурларини ривожлантириш учун бу муддат бироз сурилди. Хусусан, Rivian ўзининг ўзи бошқариладиган Р2 СУВ моделларини Uber хизматига етказиб бериш бўйича йирик келишувга эришган.
Экспертларнинг фикрича, Rivian каби стартапларнинг анъанавий автогигантлар ва Tesla билан рақобатда ўз ўрнини сақлаб қолиши, бутун бошли саноат учун ижобий сигнал ҳисобланади. Компания нафақат шахсий транспорт, балки логистика соҳасидаги электр фургонлари билан ҳам бозорда ўз мавқеини мустаҳкамлаб бормоқда.
…