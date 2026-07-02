Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этди

·0·Техно
Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этди

Россиянинг Росатом давлат корпорацияси олимлари ядро энергетикаси соҳасида принципиал жиҳатдан янги босқични бошлаб бериши кутилаётган технологияни намойиш этди. Тоmsк халқаро энергетика форумида тақдим этилган ушбу ишланма ишлатилган ядро ёқилғисини плазмали сепарация усулида қайта ишлашга асосланган. Бу усул анъанавий кимёвий жараёнлардан бутунлай фарқ қилиб, экологик хавфсизлик ва иқтисодий самарадорликни янги даражага олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технология "Прорив" (Ютуқ) лойиҳаси доирасида ишлаб чиқилган бўлиб, унинг асосий моҳияти моддаларни кимёвий реакциялар орқали эмас, балки уларнинг массасидаги фарқга қараб ажратишдан иборат. Жараён давомида ядро ёқилғиси плазма ҳолатига келтирилади ва кучли электромагнит майдонлар таъсирида таркибий қисмларга бўлинади. Бу эса қимматбаҳо уран ва плутонийни радиоактив чиқиндилардан юқори аниқликда ажратиб олиш имконини беради.

Анъанавий усуллардан устунликлари

Россия Фанлар академияси академиги Валентин Смирновнинг таъкидлашича, плазмали сепарация усули анъанавий гидрометаллургия жараёнларига қараганда бир қатор муҳим афзалликларга эга. Биринчидан, ушбу технология ёрдамчи рециркуляция муҳитининг деярли йўқлиги билан ажралиб туради. Бу эса қайта ишлаш жараёнида ҳосил бўладиган иккиламчи чиқиндилар миқдорини кескин камайтиришга хизмат қилади.

Иккинчидан, янги ёндашув турли хил компонентларга нисбатан "очкўзлик" (универсал мослашувчанлик) хусусиятига эга. Яни, қурилма ёқилғининг таркиби ва ҳолатидан қатъи назар, уни самарали қайта ишлай олади. Бу эса ишлаб чиқариш майдонларини қисқартириш ва зарур ускуналар сонини камайтириш орқали лойиҳанинг таннархини сезиларли даражада пасайтиради.

Ўтказилган тажрибалар технологиянинг ҳаётийлигини аллақачон исботлаб улгурди. Олимлар моддаларнинг модел аралашмаларини муваффақиятли ажратишга, уларни плазма ҳолатига ўтказишнинг мақбул ечимларини топишга ва иш жараёнининг узлуксизлигини таъминлашга муваффақ бўлишди. Бу натижалар лаборатория шароитидан саноат миқёсига ўтиш учун мустаҳкам пойдевор бўлади.

Келажакдаги режалар ва истиқболлар

ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг навбатдаги босқичи 2027-йилга қадар янги авлод қурилмасини яратишни кўзда тутади. Ушбу қурилма ёрдамида асосий муҳандислик ечимлари амалиётда синаб кўрилади ва технологияни кенг кўламли ишлаб чиқаришга жорий этиш имкониятлари баҳоланади.

Ўзбекистон каби ядро энергетикасини ривожлантиришни режалаштираётган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Ядро чиқиндиларини утилизация қилиш ва ёқилғи сиклини ёпиш масаласи глобал энергетика хавфсизлигининг ажралмас қисмидир. Росатом томонидан таклиф этилаётган ечим атом электр станцияларини янада тоза ва барқарор энергия манбаига айлантиришга хизмат қилади.

РосатомЯдро ЭнергетикасиПлазмаТехнологияЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиБугун, 18:24Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиЭлектромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиБугун, 17:58SpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиSpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиБугун, 17:51Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиСунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиБугун, 17:25Хитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиХитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиБугун, 17:21Chery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиChery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда