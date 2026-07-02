Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этди
Россиянинг Росатом давлат корпорацияси олимлари ядро энергетикаси соҳасида принципиал жиҳатдан янги босқични бошлаб бериши кутилаётган технологияни намойиш этди. Тоmsк халқаро энергетика форумида тақдим этилган ушбу ишланма ишлатилган ядро ёқилғисини плазмали сепарация усулида қайта ишлашга асосланган. Бу усул анъанавий кимёвий жараёнлардан бутунлай фарқ қилиб, экологик хавфсизлик ва иқтисодий самарадорликни янги даражага олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги технология "Прорив" (Ютуқ) лойиҳаси доирасида ишлаб чиқилган бўлиб, унинг асосий моҳияти моддаларни кимёвий реакциялар орқали эмас, балки уларнинг массасидаги фарқга қараб ажратишдан иборат. Жараён давомида ядро ёқилғиси плазма ҳолатига келтирилади ва кучли электромагнит майдонлар таъсирида таркибий қисмларга бўлинади. Бу эса қимматбаҳо уран ва плутонийни радиоактив чиқиндилардан юқори аниқликда ажратиб олиш имконини беради.
Анъанавий усуллардан устунликлариРоссия Фанлар академияси академиги Валентин Смирновнинг таъкидлашича, плазмали сепарация усули анъанавий гидрометаллургия жараёнларига қараганда бир қатор муҳим афзалликларга эга. Биринчидан, ушбу технология ёрдамчи рециркуляция муҳитининг деярли йўқлиги билан ажралиб туради. Бу эса қайта ишлаш жараёнида ҳосил бўладиган иккиламчи чиқиндилар миқдорини кескин камайтиришга хизмат қилади.
Иккинчидан, янги ёндашув турли хил компонентларга нисбатан "очкўзлик" (универсал мослашувчанлик) хусусиятига эга. Яни, қурилма ёқилғининг таркиби ва ҳолатидан қатъи назар, уни самарали қайта ишлай олади. Бу эса ишлаб чиқариш майдонларини қисқартириш ва зарур ускуналар сонини камайтириш орқали лойиҳанинг таннархини сезиларли даражада пасайтиради.
Ўтказилган тажрибалар технологиянинг ҳаётийлигини аллақачон исботлаб улгурди. Олимлар моддаларнинг модел аралашмаларини муваффақиятли ажратишга, уларни плазма ҳолатига ўтказишнинг мақбул ечимларини топишга ва иш жараёнининг узлуксизлигини таъминлашга муваффақ бўлишди. Бу натижалар лаборатория шароитидан саноат миқёсига ўтиш учун мустаҳкам пойдевор бўлади.
Келажакдаги режалар ва истиқболларixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг навбатдаги босқичи 2027-йилга қадар янги авлод қурилмасини яратишни кўзда тутади. Ушбу қурилма ёрдамида асосий муҳандислик ечимлари амалиётда синаб кўрилади ва технологияни кенг кўламли ишлаб чиқаришга жорий этиш имкониятлари баҳоланади.
Ўзбекистон каби ядро энергетикасини ривожлантиришни режалаштираётган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Ядро чиқиндиларини утилизация қилиш ва ёқилғи сиклини ёпиш масаласи глобал энергетика хавфсизлигининг ажралмас қисмидир. Росатом томонидан таклиф этилаётган ечим атом электр станцияларини янада тоза ва барқарор энергия манбаига айлантиришга хизмат қилади.
…