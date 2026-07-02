Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олинди

·3·Дунё
Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олинди

Нью-Йоркдаги машҳур Empire State Building биносининг қарийб 443 метр баландликдаги чўққисига ноқонуний равишда чиққан экстремал блогер Иван Биркус севгилиси Анжела Николауга кутилмаган тарзда турмуш қуришни таклиф қилди.

Жуфтлик баландликда "Муҳаббат кучи ҳокимиятга бўлган муҳаббатдан устун келганида, дунё тинчлик топади" деган мазмундаги баннерни намойиш этди. Ушбу воқеа уларнинг ижтимоий тармоқлардаги кузатувчилари орасида катта қизиқиш уйғотди.

Бироқ романтик лаҳзалар узоқ давом этмади. Ерга тушганидан сўнг улар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олинди. Жуфтликка ноқонуний равишда қўриқланадиган ҳудудга кириш, хавфсизлик қоидаларини бузиш ҳамда яна бир нечта модда бўйича айбловлар қўйилган. Эндиликда уларни асал ойидан аввал суд жараёни кутмоқда.

Маълум бўлишича, бу жуфтликнинг илк хавфли саргузашти эмас. Иван Биркус ва Анжела Николау дунёнинг турли мамлакатларидаги осмонўпар бинолар, кўприклар ва баланд иншоотларга хавфсизлик воситаларисиз чиқишлари билан танилган. Уларнинг экстремал ҳаёти ва саргузаштлари ҳақида ҳужжатли фильм ҳам суратга олинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиМашҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиБугун, 18:05Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганХароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганБугун, 17:38Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Бугун, 17:28Зилзиладан кейин долларга тўла сейф топилдиЗилзиладан кейин долларга тўла сейф топилдиБугун, 16:26Сониясига 30 та чивин: Хитойда чивинларни лазер билан йўқ қиладиган қурилма яратилдиСониясига 30 та чивин: Хитойда чивинларни лазер билан йўқ қиладиган қурилма яратилдиБугун, 16:22443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунланди443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунландиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди