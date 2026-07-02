Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилди

·0·Дунё
Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилди

Машҳур блогер Нара Смит 2 ёшли қизи Уимси Лу (Whimsy Lou)га саратон ташхиси қўйилганини маълум қилди. Бу ҳақда у Instagram саҳифасида эълон қилинган видеоси орқали мухлисларига маълум қилди.

24 ёшли блогернинг айтишича, ушбу ташхис қизи учун ўтган йил охирида қўйилган. Унинг сўзларига кўра, ҳаммаси қизчасининг танасида шубҳали белгини пайқашганидан кейин бошланган. Нара ва турмуш ўртоғи, модель Лаки Блу Смит фарзандини дастлаб шошилинч тиббий ёрдам бўлимига олиб борган, бироқ у ерда шифокорлар аниқ хулоса чиқара олмаган.

Кейинчалик педиатр кўригидан сўнг уларга зудлик билан болалар шифохонасига мурожаат қилиш тавсия этилган. Наранинг таъкидлашича, айнан ўша пайтда қизида саратон бўлиши мумкинлиги ҳақида илк бор ўйлаган.

Кўплаб рентген, ультратовуш текширувлари ва биопсиядан кейин шифокорлар Уимси Луга саратон ташхиси қўйилганини ҳамда касаллик организмнинг бошқа қисмларига ҳам тарқалганини маълум қилган. Шу боис унга дарҳол кимётерапия муолажаларини бошлаш тавсия этилган.

Блогернинг сўзларига кўра, бу жараён бутун оила учун жуда оғир кечган. Шу билан бирга, улар бошқа фарзандлари — Рамбл Ҳани, Слим Изи ва Фауни Голденга ҳам меҳр ва эътибор беришга ҳаракат қилган. Лаки Блу Смитнинг аввалги муносабатидан туғилган Гравити исмли қизи ҳам бор.

Нара Смит охирги вақтларда ижтимоий тармоқларда камроқ фаол бўлганининг сабабини ҳам шу воқеа билан изоҳлади. У мазкур ҳикояни бошқа оилалар ўз фарзандларидаги шубҳали белгиларни эътиборсиз қолдирмаслиги ва вақтида шифокорга мурожаат қилиши учун баҳам кўрганини айтди.

Шунингдек, блогер фарзандининг даволаниш жараёнида ёрдам берган барча шифокорлар ва ҳамшираларга миннатдорлик билдириб, уларнинг меҳнатини юксак баҳолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиСевги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиБугун, 18:17Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганХароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганБугун, 17:38Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Бугун, 17:28Зилзиладан кейин долларга тўла сейф топилдиЗилзиладан кейин долларга тўла сейф топилдиБугун, 16:26Сониясига 30 та чивин: Хитойда чивинларни лазер билан йўқ қиладиган қурилма яратилдиСониясига 30 та чивин: Хитойда чивинларни лазер билан йўқ қиладиган қурилма яратилдиБугун, 16:22443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунланди443 метр баландликдаги никоҳ таклифи жуфтликнинг полиция бўлимида якунландиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди