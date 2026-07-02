SpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ берди

·0·Техно
SpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ берди

Коинот технологиялари ва сунъий йўлдош алоқаси соҳасида инқилоб қилган SpaceX компанияси мобил қурилмалар бозорига кириб келиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, компания инвесторларга смартфонга ўхшаш янги қурилма прототипини намойиш этган. Ушбу гаджет инсоннинг сунъий интеллект билан ўзаро алоқасини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, намойиш этилган прототип Apple компаниясининг iPhone смартфонларидан ҳам юпқароқ корпусга эга. SpaceX вакиллари инвесторлар билан учрашувда лойиҳа ҳали дастлабки босқичда эканини ва якуний дизайн сезиларли даражада ўзгариши мумкинлигини таъкидлашган. Бироқ, қурилманинг асосий мақсади — фойдаланувчига мураккаб сунъий интеллект тизимлари билан тезкор ва қулай мулоқот қилиш имконини беришдир.

Elon Muskнинг муносабати ва зиддиятли баёнотлар

Мазкур хабарлар тарқалгач, SpaceX ва Tesla раҳбари Elon Musk вазиятга дарҳол муносабат билдирди. Миллиардер ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ушбу маълумотларни қатъиян рад этиб, буни "ҳақиқатдан йироқ ёлғон" деб атади. Шунга қарамай, кузатувчилар Мускнинг аввалги баёнотларини эслатиб ўтишмоқда, чунки у бир неча бор ўз смартфонини яратиш ғоясини қўллаб-қувватлаган эди.

Жорий йилнинг бошида Elon Musk SpaceX смартфонлар ишлаб чиқариш билан шуғулланиши мумкинлигини инкор этмаганди. Унинг сўзларига кўра, агар компания бу бозорга кирса, унинг қурилмаси ҳозирги анъанавий смартфонлардан тубдан фарқ қилади. Бу фарқ, айниқса, Starlink сунъий йўлдош алоқаси ва илғор нейротармоқлар билан интеграциялашувда намоён бўлиши тахмин қилинади.

Tesla ва SpaceX томонидан смартфон чиқарилиши ҳақидаги миш-мишлар бир неча йилдан бери давом этиб келмоқда. 2024-йил ноябрь ойида Муск агар Google ва Apple ўз иловалар дўконларида цензура ўрнатса ёки унинг компаниялари иловаларига тўсқинлик қилса, муқобил сифатида Tesla телефонини чиқаришга мажбур бўлишини айтган эди. Бу эса миллиардернинг мобил платформалар мустақиллигига интилаётганидан далолат беради.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Агар SpaceX ҳақиқатан ҳам Starlink билан бевосита боғланган смартфон чиқарса, бу ҳатто энг чекка ҳудудларда ҳам юқори тезликдаги интернет ва сунъий интеллект хизматларидан фойдаланиш имконини беради. Ҳозирча лойиҳа расман тасдиқланмаган бўлса-да, Elon Muskнинг кутилмаган қарорлари ҳар доим бозорни ўзгартириб юбориш кучига эга.

SpaceXElon MuskСмартфонiPhoneТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиЭлектромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиБугун, 17:58Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиСунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиБугун, 17:25Хитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиХитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиБугун, 17:21Chery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиChery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиБугун, 16:59Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Бугун, 16:25iPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда