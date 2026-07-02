SpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ берди
Коинот технологиялари ва сунъий йўлдош алоқаси соҳасида инқилоб қилган SpaceX компанияси мобил қурилмалар бозорига кириб келиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, компания инвесторларга смартфонга ўхшаш янги қурилма прототипини намойиш этган. Ушбу гаджет инсоннинг сунъий интеллект билан ўзаро алоқасини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, намойиш этилган прототип Apple компаниясининг iPhone смартфонларидан ҳам юпқароқ корпусга эга. SpaceX вакиллари инвесторлар билан учрашувда лойиҳа ҳали дастлабки босқичда эканини ва якуний дизайн сезиларли даражада ўзгариши мумкинлигини таъкидлашган. Бироқ, қурилманинг асосий мақсади — фойдаланувчига мураккаб сунъий интеллект тизимлари билан тезкор ва қулай мулоқот қилиш имконини беришдир.
Elon Muskнинг муносабати ва зиддиятли баёнотларМазкур хабарлар тарқалгач, SpaceX ва Tesla раҳбари Elon Musk вазиятга дарҳол муносабат билдирди. Миллиардер ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ушбу маълумотларни қатъиян рад этиб, буни "ҳақиқатдан йироқ ёлғон" деб атади. Шунга қарамай, кузатувчилар Мускнинг аввалги баёнотларини эслатиб ўтишмоқда, чунки у бир неча бор ўз смартфонини яратиш ғоясини қўллаб-қувватлаган эди.
Жорий йилнинг бошида Elon Musk SpaceX смартфонлар ишлаб чиқариш билан шуғулланиши мумкинлигини инкор этмаганди. Унинг сўзларига кўра, агар компания бу бозорга кирса, унинг қурилмаси ҳозирги анъанавий смартфонлардан тубдан фарқ қилади. Бу фарқ, айниқса, Starlink сунъий йўлдош алоқаси ва илғор нейротармоқлар билан интеграциялашувда намоён бўлиши тахмин қилинади.
Tesla ва SpaceX томонидан смартфон чиқарилиши ҳақидаги миш-мишлар бир неча йилдан бери давом этиб келмоқда. 2024-йил ноябрь ойида Муск агар Google ва Apple ўз иловалар дўконларида цензура ўрнатса ёки унинг компаниялари иловаларига тўсқинлик қилса, муқобил сифатида Tesla телефонини чиқаришга мажбур бўлишини айтган эди. Бу эса миллиардернинг мобил платформалар мустақиллигига интилаётганидан далолат беради.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Агар SpaceX ҳақиқатан ҳам Starlink билан бевосита боғланган смартфон чиқарса, бу ҳатто энг чекка ҳудудларда ҳам юқори тезликдаги интернет ва сунъий интеллект хизматларидан фойдаланиш имконини беради. Ҳозирча лойиҳа расман тасдиқланмаган бўлса-да, Elon Muskнинг кутилмаган қарорлари ҳар доим бозорни ўзгартириб юбориш кучига эга.
…