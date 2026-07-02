Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилди

·0·Техно
Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилди

Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla компанияси жорий йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича кутилганидан анча юқори кўрсаткичларни намойиш этди. Компания ҳисоботига кўра, мазкур даврда 480 000 дан ортиқ транспорт воситаси ўз эгаларига етказиб берилган бўлиб, бу биринчи чоракдаги кўрсаткичдан 120 000 тага кўпдир. Ушбу натижа АҚШ бозоридаги умумий пасайиш фонида Tesla брендига бўлган қизиқиш ҳамон юқори эканлигини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ишлаб чиқариш қувватлари бўйича ҳам сезиларли ўсиш кузатилди. Tesla апрель-июн ойлари давомида жами 451 758 та автомобил конвеердан чиққанини маълум қилди. Етказиб берилган машиналарнинг асосий қисми, яни 442 936 таси Модел 3 седанлари ва Модел Й кроссоверлари ҳиссасига тўғри келади. Бу моделлар компаниянинг энг оммабоп ва ҳамёнбоп маҳсулотлари сифатида глобал бозорда ўз мавқеини сақлаб қолмоқда.

Қолган 12 364 та етказиб берилган автомобиллар "бошқа моделлар" тоифасига киритилган. Бунга футуристик дизайндаги Cybertruck пикапи, шунингдек, премиум сегментдаги Модел С ва Модел Х йўлтанламаслари киради. Мутахассисларнинг фикрича, Cybertruck ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши компаниянинг умумий даромад кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсата бошлаган.

Бозор таҳлили ва кутилмалар

Мазкур чорак натижалари Tesla тарихидаги энг яхши иккинчи чорак кўрсаткичи сифатида қайд этилди. Валл Стреэт таҳлилчилари прогнозлари сезиларли даражада ортда қолдирилгани инвесторлар ишончини янада мустаҳкамлади. Бу 2025-йилнинг учинчи чорагидан кейинги энг юқори савдо ҳажми бўлиб, ўшанда компания қарийб ярим миллион автомобил сотишга муваффақ бўлган эди.

Сўнгги икки йил давомида Tesla умумий савдо ҳажмининг пасайиш тенденцияси билан курашиб келаётган эди. Бироқ, иккинчи чорак якунлари шуни кўрсатдики, компания ушбу салбий оқимни тўхтатиш йўлларини топа олган. Бунга асосан географик кенгайиш, яни янги бозорларга кириб бориш ва мавжуд моделларнинг арзонроқ конфигурацияларини тақдим этиш орқали эришилди.

Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla автомобилларига бўлган талаб ортиб бораётганини кузатиш мумкин. Расмий дилерлик марказлари бўлмаса-да, хусусий импортёрлар орқали Модел 3 ва Модел Й моделлари маҳаллий йўлларда кўпайиб бормоқда. Глобал миқёсдаги нархлар тушиши ва ишлаб чиқаришнинг барқарорлашиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам электромобилларни янада қулайроқ қилиши кутилмоқда.

Elon Musk бошчилигидаги компания келгуси чоракларда ҳам ўсиш суръатини сақлаб қолишни мақсад қилган. Бунинг учун Tesla ўзининг автопилот тизими ва батарея технологияларини такомиллаштиришда давом этмоқда. Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, агар компания Cybertruck ишлаб чиқаришни янада кенгайтирса, йил якунига қадар янги рекордлар ўрнатилиши эҳтимоли юқори.

TeslaЭлектромобилElon MuskCybertruckТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ядро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиЯдро энергетикасида инқилоб: Росатом плазмали қайта ишлаш технологиясини тақдим этдиБугун, 18:27Электромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиЭлектромобил бозоридаги турғунликка қарамай Rivian сотувлар прогнозини оширдиБугун, 17:58SpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиSpaceX iPhoneдан ҳам юпқароқ смартфон устида ишламоқдами: Elon Musk изоҳ бердиБугун, 17:51Сунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиСунъий интеллект ва OpenClaw орқали танишув: Контент яратувчининг ноодатий тажрибасиБугун, 17:25Хитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиХитой SpaceX технологиясига жавоб тайёрламоқда: Кинекоре-2 двигатели рекорд ўрнатдиБугун, 17:21Chery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиChery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда