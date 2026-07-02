Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилди
Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla компанияси жорий йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича кутилганидан анча юқори кўрсаткичларни намойиш этди. Компания ҳисоботига кўра, мазкур даврда 480 000 дан ортиқ транспорт воситаси ўз эгаларига етказиб берилган бўлиб, бу биринчи чоракдаги кўрсаткичдан 120 000 тага кўпдир. Ушбу натижа АҚШ бозоридаги умумий пасайиш фонида Tesla брендига бўлган қизиқиш ҳамон юқори эканлигини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ишлаб чиқариш қувватлари бўйича ҳам сезиларли ўсиш кузатилди. Tesla апрель-июн ойлари давомида жами 451 758 та автомобил конвеердан чиққанини маълум қилди. Етказиб берилган машиналарнинг асосий қисми, яни 442 936 таси Модел 3 седанлари ва Модел Й кроссоверлари ҳиссасига тўғри келади. Бу моделлар компаниянинг энг оммабоп ва ҳамёнбоп маҳсулотлари сифатида глобал бозорда ўз мавқеини сақлаб қолмоқда.
Қолган 12 364 та етказиб берилган автомобиллар "бошқа моделлар" тоифасига киритилган. Бунга футуристик дизайндаги Cybertruck пикапи, шунингдек, премиум сегментдаги Модел С ва Модел Х йўлтанламаслари киради. Мутахассисларнинг фикрича, Cybertruck ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши компаниянинг умумий даромад кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсата бошлаган.
Бозор таҳлили ва кутилмаларМазкур чорак натижалари Tesla тарихидаги энг яхши иккинчи чорак кўрсаткичи сифатида қайд этилди. Валл Стреэт таҳлилчилари прогнозлари сезиларли даражада ортда қолдирилгани инвесторлар ишончини янада мустаҳкамлади. Бу 2025-йилнинг учинчи чорагидан кейинги энг юқори савдо ҳажми бўлиб, ўшанда компания қарийб ярим миллион автомобил сотишга муваффақ бўлган эди.
Сўнгги икки йил давомида Tesla умумий савдо ҳажмининг пасайиш тенденцияси билан курашиб келаётган эди. Бироқ, иккинчи чорак якунлари шуни кўрсатдики, компания ушбу салбий оқимни тўхтатиш йўлларини топа олган. Бунга асосан географик кенгайиш, яни янги бозорларга кириб бориш ва мавжуд моделларнинг арзонроқ конфигурацияларини тақдим этиш орқали эришилди.
Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla автомобилларига бўлган талаб ортиб бораётганини кузатиш мумкин. Расмий дилерлик марказлари бўлмаса-да, хусусий импортёрлар орқали Модел 3 ва Модел Й моделлари маҳаллий йўлларда кўпайиб бормоқда. Глобал миқёсдаги нархлар тушиши ва ишлаб чиқаришнинг барқарорлашиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам электромобилларни янада қулайроқ қилиши кутилмоқда.
Elon Musk бошчилигидаги компания келгуси чоракларда ҳам ўсиш суръатини сақлаб қолишни мақсад қилган. Бунинг учун Tesla ўзининг автопилот тизими ва батарея технологияларини такомиллаштиришда давом этмоқда. Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, агар компания Cybertruck ишлаб чиқаришни янада кенгайтирса, йил якунига қадар янги рекордлар ўрнатилиши эҳтимоли юқори.
…