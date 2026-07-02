Испания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляция

·161·Спорт
Испания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляция

2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Испания ва Австрия терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради. Лос-Анжелеснинг Инглвуд ҳудудидаги стадионда ўтадиган учрашув 3 июльдан 4 июльга ўтар кечаси, Ўзбекистон вақти билан соат 00:00 да бошланади.

Баҳс давомида голлар, хавфли ҳужумлар, зарбалар, ҳакам қарорлари, карточкалар ва футболчилар алмашинувини сайтимизда жонли матнли тарзда ёритиб борамиз.

Испания учрашувни 4-1-2-3 схемасида бошлайди.

Испаниянинг асосий таркиби:

• Дарвозабон: Унаи Симон
• Ҳимоячилар: Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукуреля
• Ярим ҳимоячилар: Родри, Дани Олмо, Педри
• Ҳужумчилар: Ламин Ямал, Микел Оярсабал, Алекс Баена

Австрия эса 4-2-3-1 тизимида ҳаракат қилади.

Австриянинг асосий таркиби:

• Дарвозабон: Александр Шлагер
• Ҳимоячилар: Конрад Лаймер, Давид Алаба, Кевин Дансо, Штефан Пош
• Ярим ҳимоячилар: Ксавер Шлагер, Николас Зайвалд, Марсель Забитцер, Патрик Виммер, Романо Шмид
• Ҳужумчи: Михаэльь Грегорич

Учрашув бошланиши билан саҳифа мунтазам янгиланади. Барча муҳим вазиятларни биз билан бирга кузатиб боринг.

Жонли матнли трансляция

Жонли репортажЖОНЛИ
18'
Марсель Сабитцер (Австрия) жаза майдончасига Михаэль Грегоричь томон аниқ тўп узатди, аммо у узатмага ета олмади. Тўп майдондан чиқди ва Испанияга дарвоза зарбаси тайинланди.
16'
Пауль Ваннер (Австрия) рақибидан узилиб чиқишга уринар экан, ҳаддан ортиқ дағаллик қилди ва ҳакам қоида бузилганини билдириб ҳуштак чалди.
15'
Гленн Нюберг Давид Алаба (Австрия) томонидан қўпол тарзда амалга оширилган ҳаракатни эътиборсиз қолдира олмади ва ҳуштак чалди.
12'
Алекс Баэна (Испания) бурчак зарбасини бажарди. У тўпни жаза майдончасига узатди, аммо тўп фақат рақиб футболчисининг бошига тегиб, хавф бартараф этилди.
12'
Ҳимоячилардан бири сўнгги дақиқада улгуриб, Алекс Баэна (Испания) узатмасини ажойиб тарзда тўсиб қолди. Тўп майдондан чиқди. Испания бурчак зарбасидан гол уриш имконига эга бўлади.
11'
Ламин Ямал (Испания) якка тартибда олдинга интилди, аммо рақиб футболчиси уни тўхтатгани сабабли хавф ярата олмади.
11'
Кевин Дансо (Австрия) рақибини йиқитди. Гленн Нюберг буни аниқ кўриб, қоида бузилганини билдириб ҳуштак чалди. Испания эркин зарбани қўлга киритди.
9'
Эмерик Лапорт (Испания) бурчак зарбасидан сўнг зарба уриш учун ажойиб тарзда сакради, аммо тўп бошининг устидан ошиб, дарвозадан анча баланд кетди. Тўп майдондан чиқди ва Австрияга дарвоза зарбаси тайинланди.
8'
Испания навбатдаги бурчак зарбасини қўлга киритди.
8'
Марк Кукурелья (Испания) рақибни айланиб ўтишга уринганидан сўнг тўп тўсиб чиқарилди. Испания бурчак зарбасини қўлга киритди.
7'
Дани Ольмо (Испания) жаза майдончасидан ташқаридан зарба урди, аммо уриниши тўсиб қолинди.
6'
Алекс Баэна (Испания) калта бурчак зарбасини бажарди.
5'
Ламин Ямал (Испания) жаза майдончасига узатма берди, аммо уриниши тўсилиб, тўп майдондан чиқиб кетди. Испанияга бурчак зарбаси тайинланди.
4'
Романо Шмид (Австрия) жаза майдончасидан ташқаридан шеригига узатма беришга уринди, аммо рақиб ҳимояси тез ҳаракат қилиб, ҳужумни бартараф этди.
4'
Романо Шмид (Австрия) жаза майдончасидан ташқаридан шеригига узатма беришга уринди, аммо рақиб ҳимояси тез ҳаракат қилиб, ҳужумни бартараф этди.
2'
Ламин Ямал (Испания) бир неча футболчини айланиб ўтиб, ўрта масофадан дарвоза марказига паст зарба урди. Дарвозабон буни кутмаган эди, аммо ажойиб тарзда тўпни қайтариб, хавфни бартараф этди.
1'
Марсель Сабитцер (Австрия) жаза майдончасига узатма узатди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни тезда тўсиб қолишди.
1'
Мана, ўйин ҳозиргина бошланди!
00:02
Футболчилар майдонга чиқишди ва ўйин бошланай деб турибди. Тўпни биринчи бўлиб Испания ўйинга киритади.
23:50
Ушбу учрашув учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
23:49
Бугунги ўйинни Гленн Нюберг бошқаради.
23:47
Жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган воқеаларни батафсил ёритишга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига саноқли дақиқалар қолди.
ИспанияАвстрияЛамин ЯмалДавид АлабаПедриМарсель Забитцер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгди«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгдиБугун, 00:16Барселона молиявий кишанлардан қутулди: Ла Лига клубга трансферлар учун яшил чироқ ёқдиБарселона молиявий кишанлардан қутулди: Ла Лига клубга трансферлар учун яшил чироқ ёқдиКеча, 22:31Парагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарадиПарагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарадиКеча, 22:22Тен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиТен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиКеча, 21:15Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаКеча, 20:39Инфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиИнфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиКеча, 20:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди