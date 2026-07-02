Испания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляция
2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Испания ва Австрия терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради. Лос-Анжелеснинг Инглвуд ҳудудидаги стадионда ўтадиган учрашув 3 июльдан 4 июльга ўтар кечаси, Ўзбекистон вақти билан соат 00:00 да бошланади.
Баҳс давомида голлар, хавфли ҳужумлар, зарбалар, ҳакам қарорлари, карточкалар ва футболчилар алмашинувини сайтимизда жонли матнли тарзда ёритиб борамиз.
Испания учрашувни 4-1-2-3 схемасида бошлайди.
Испаниянинг асосий таркиби:
• Дарвозабон: Унаи Симон
• Ҳимоячилар: Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукуреля
• Ярим ҳимоячилар: Родри, Дани Олмо, Педри
• Ҳужумчилар: Ламин Ямал, Микел Оярсабал, Алекс Баена
Австрия эса 4-2-3-1 тизимида ҳаракат қилади.
Австриянинг асосий таркиби:
• Дарвозабон: Александр Шлагер
• Ҳимоячилар: Конрад Лаймер, Давид Алаба, Кевин Дансо, Штефан Пош
• Ярим ҳимоячилар: Ксавер Шлагер, Николас Зайвалд, Марсель Забитцер, Патрик Виммер, Романо Шмид
• Ҳужумчи: Михаэльь Грегорич
Учрашув бошланиши билан саҳифа мунтазам янгиланади. Барча муҳим вазиятларни биз билан бирга кузатиб боринг.
Жонли матнли трансляция
…