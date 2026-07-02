Барселона молиявий кишанлардан қутулди: Ла Лига клубга трансферлар учун яшил чироқ ёқди

·0·Спорт
Барселона молиявий кишанлардан қутулди: Ла Лига клубга трансферлар учун яшил чироқ ёқди

Каталониянинг Барселона клуби узоқ йиллик молиявий чекловлардан сўнг ниҳоят эркин нафас олиш имкониятига эга бўлди. Ла Лига раҳбарияти клубга нисбатан қўлланилган қатъий молиявий чораларни бекор қилиб, жамоани умумий "1:1" сарф-харажат қоидасига қайтарди. Бу қарор клубнинг трансфер бозоридаги стратегиясини тубдан ўзгартириб, янги юлдузларни сотиб олиш ва рўйхатдан ўтказиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашри хабарига кўра, ушбу тарихий ўзгариш Барселона раҳбарияти учун катта ғалаба ҳисобланади. Сўнгги йилларда клуб ҳар бир сарфланган евро учун бир неча баробар кўп даромад кўрсатиши шарт эди, бу эса таркибни кучайтириш йўлида улкан тўсиқ бўлиб келаётган эди. Эндиликда клуб трансферлардан тушган маблағнинг юз фоизини янги футболчилар учун йўналтириш ҳуқуқини қўлга киритди.

Янги молиявий имкониятлар ва трансфер режалари

Янги қоиданинг амалий аҳамияти шундаки, энди футболчилар сотувидан келган ҳар бир евро тўғридан-тўғри клуб бюджетига қайтади. Масалан, Ансу Фати ва Иняки Пеня сотувидан тушган маблағлар энди чекловларсиз янги трансферларга сарфланиши мумкин. Goal.com маълумотларига кўра, клуб аллақачон маошлар фондини 58 миллион еврога қисқартиришга муваффақ бўлган, бу эса молиявий барқарорликни таъминлашда муҳим қадам бўлди.

Ушбу эркинлик Барселона учун узоқ кутилган трансферларни амалга оширишга йўл очади. Хусусан, клуб Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун курашни давом эттирмоқда. Жамоа президенти Жоан Лапорта аргентиналик юлдузнинг Барселона либосини кийишга бўлган иштиёқини тасдиқлади. Аввалроқ молиявий сабабларга кўра амалга ошмаган ушбу трансфер энди ҳақиқатга айланиши мумкин.

Рўйхатдан ўтказиш муаммолари ортда қолди

Ўтган мавсумларда Барселона мухлислари янги трансфер қилинган футболчиларнинг рўйхатдан ўтказилиши бўйича доимий хавотирда эдилар. Дани Олмо ва Пау Виктор каби ўйинчиларни қайдномага киритиш учун клуб сўнгги дақиқаларгача бюрократик тўсиқлар билан курашишига тўғри келган эди. "1:1" қоидаси бундай ноаниқликларга чек қўяди.

Клуб раҳбарияти маошлар фондини янада мақбуллаштириш мақсадида Марк-Андре тер Стеген каби юқори маош олувчи ўйинчиларнинг келажагини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу эса жамоага нафақат янги ўйинчилар сотиб олиш, балки мавжуд таркибни мувозанатда сақлаш имконини беради. Ла Лига президенти Жавиер Тебас ва Жоан Лапорта ўртасидаги муносабатлар илиқлашгани ҳам каталонияликлар учун ижобий сигналдир.

Хулоса қилиб айтганда, Барселона ўзининг спорт амбицияларини маъмурий ва молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш имконига эга бўлди. Бу ўзгаришлар нафақат Испания чемпионатида, балки Чемпионлар лигаси доирасидаги рақобатда ҳам жамоанинг мавқеини мустаҳкамлаши кутилмоқда. Энди барчаси клуб скаутлари ва мураббийлар штабининг трансфер бозоридаги тўғри танловига боғлиқ.

БарселонаЛа ЛигаТрансферларЖоан ЛапортаХулиан Альварес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарадиПарагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарадиБугун, 22:22Тен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиТен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиБугун, 21:15Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 20:39Инфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиИнфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиБугун, 20:14Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаЛиверпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 18:58Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиТоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиБугун, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди