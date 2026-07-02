Барселона молиявий кишанлардан қутулди: Ла Лига клубга трансферлар учун яшил чироқ ёқди
Каталониянинг Барселона клуби узоқ йиллик молиявий чекловлардан сўнг ниҳоят эркин нафас олиш имкониятига эга бўлди. Ла Лига раҳбарияти клубга нисбатан қўлланилган қатъий молиявий чораларни бекор қилиб, жамоани умумий "1:1" сарф-харажат қоидасига қайтарди. Бу қарор клубнинг трансфер бозоридаги стратегиясини тубдан ўзгартириб, янги юлдузларни сотиб олиш ва рўйхатдан ўтказиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашри хабарига кўра, ушбу тарихий ўзгариш Барселона раҳбарияти учун катта ғалаба ҳисобланади. Сўнгги йилларда клуб ҳар бир сарфланган евро учун бир неча баробар кўп даромад кўрсатиши шарт эди, бу эса таркибни кучайтириш йўлида улкан тўсиқ бўлиб келаётган эди. Эндиликда клуб трансферлардан тушган маблағнинг юз фоизини янги футболчилар учун йўналтириш ҳуқуқини қўлга киритди.
Янги молиявий имкониятлар ва трансфер режалариЯнги қоиданинг амалий аҳамияти шундаки, энди футболчилар сотувидан келган ҳар бир евро тўғридан-тўғри клуб бюджетига қайтади. Масалан, Ансу Фати ва Иняки Пеня сотувидан тушган маблағлар энди чекловларсиз янги трансферларга сарфланиши мумкин. Goal.com маълумотларига кўра, клуб аллақачон маошлар фондини 58 миллион еврога қисқартиришга муваффақ бўлган, бу эса молиявий барқарорликни таъминлашда муҳим қадам бўлди.
Ушбу эркинлик Барселона учун узоқ кутилган трансферларни амалга оширишга йўл очади. Хусусан, клуб Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун курашни давом эттирмоқда. Жамоа президенти Жоан Лапорта аргентиналик юлдузнинг Барселона либосини кийишга бўлган иштиёқини тасдиқлади. Аввалроқ молиявий сабабларга кўра амалга ошмаган ушбу трансфер энди ҳақиқатга айланиши мумкин.
Рўйхатдан ўтказиш муаммолари ортда қолдиЎтган мавсумларда Барселона мухлислари янги трансфер қилинган футболчиларнинг рўйхатдан ўтказилиши бўйича доимий хавотирда эдилар. Дани Олмо ва Пау Виктор каби ўйинчиларни қайдномага киритиш учун клуб сўнгги дақиқаларгача бюрократик тўсиқлар билан курашишига тўғри келган эди. "1:1" қоидаси бундай ноаниқликларга чек қўяди.
Клуб раҳбарияти маошлар фондини янада мақбуллаштириш мақсадида Марк-Андре тер Стеген каби юқори маош олувчи ўйинчиларнинг келажагини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу эса жамоага нафақат янги ўйинчилар сотиб олиш, балки мавжуд таркибни мувозанатда сақлаш имконини беради. Ла Лига президенти Жавиер Тебас ва Жоан Лапорта ўртасидаги муносабатлар илиқлашгани ҳам каталонияликлар учун ижобий сигналдир.
Хулоса қилиб айтганда, Барселона ўзининг спорт амбицияларини маъмурий ва молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш имконига эга бўлди. Бу ўзгаришлар нафақат Испания чемпионатида, балки Чемпионлар лигаси доирасидаги рақобатда ҳам жамоанинг мавқеини мустаҳкамлаши кутилмоқда. Энди барчаси клуб скаутлари ва мураббийлар штабининг трансфер бозоридаги тўғри танловига боғлиқ.
…