Тен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлди

·0·Спорт
Тен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлди

«Манчестер Юнайтед» ва «Аякс» клубларининг собиқ бош мураббийи Эрик тен Хаг Нидерландия миллий жамоасида Роналд Куманнинг ўрнини эгаллаши мумкин.

Журналист Николо Скиранинг маълум қилишича, 55 ёшли мутахассис мамлакат футбол ассоциацияси кўриб чиқаётган асосий номзодлардан бири ҳисобланади.

Тен Хагнинг номзоди кўриб чиқилмоқда

Нидерландия футбол ассоциацияси янги бош мураббий излаш ишларини бошлаган.

Манбага кўра, Эрик тен Хаг терма жамоани қабул қилиб олиши мумкин бўлган мутахассислар рўйхатидан жой олган.

У «Аякс»даги муваффақиятли фаолияти ҳамда Англия ва Германия чемпионатларидаги тажрибаси билан танилган.

Арне Слот ҳам даъвогар

Нидерландия термаси бош мураббийлиги учун яна бир асосий номзод — «Ливерпуль»нинг собиқ устози Арне Слот.

Шу тариқа, федерация олдида ҳозирча икки таниқли нидерландиялик мутахассис бор:

  • Эрик тен Хаг;

  • Арне Слот.

Ҳозирча қайси мураббийга устунлик берилиши ҳақида расмий қарор эълон қилинмаган.

Куман 31 июлда лавозимини тарк этади

Нидерландия футбол ассоциацияси 1 июль куни Роналд Куманнинг шартномаси 31 июлда якунланишини расман маълум қилган эди.

Амалдаги мураббий келишув муддати тугагач, ўз лавозимидан кетади.

Шундан сўнг «апельсинлар» янги бош мураббий қўл остида навбатдаги мусобақаларга тайёргарлик кўриши кутилмоқда.

Тен Хагнинг сўнгги иш жойи «Байер» бўлган

Эрик тен Хаг сўнгги бор Леверкузеннинг «Байер» клубида фаолият юритган.

У жамоани 2025 йил июлидан сентябригача бошқарган. Бироқ мутахассиснинг Германиядаги фаолияти узоқ давом этмаган.

Тен Хаг раҳбарлигида «Байер» атиги учта расмий учрашув ўтказган.

Нидерландия кимни танлайди?

Нидерландия футбол ассоциацияси олдида муҳим танлов турибди.

Тен Хаг «Аякс»даги фаолияти орқали нидерланд футболи тизимини яхши билишини исботлаган. Арне Слот эса ҳужумкор услуби ва замонавий тактик қарашлари билан танилган.

Энди асосий савол — Нидерландия термасида янги даврни Тен Хаг бошлайдими ёки федерация Арне Слотни танлайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 20:39Инфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиИнфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиБугун, 20:14Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаЛиверпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 18:58Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиТоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиБугун, 18:56Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиЭллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиБугун, 18:56Ўзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиЎзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиБугун, 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди