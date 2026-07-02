Тен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлди
«Манчестер Юнайтед» ва «Аякс» клубларининг собиқ бош мураббийи Эрик тен Хаг Нидерландия миллий жамоасида Роналд Куманнинг ўрнини эгаллаши мумкин.
Журналист Николо Скиранинг маълум қилишича, 55 ёшли мутахассис мамлакат футбол ассоциацияси кўриб чиқаётган асосий номзодлардан бири ҳисобланади.
Тен Хагнинг номзоди кўриб чиқилмоқда
Нидерландия футбол ассоциацияси янги бош мураббий излаш ишларини бошлаган.
Манбага кўра, Эрик тен Хаг терма жамоани қабул қилиб олиши мумкин бўлган мутахассислар рўйхатидан жой олган.
У «Аякс»даги муваффақиятли фаолияти ҳамда Англия ва Германия чемпионатларидаги тажрибаси билан танилган.
Арне Слот ҳам даъвогар
Нидерландия термаси бош мураббийлиги учун яна бир асосий номзод — «Ливерпуль»нинг собиқ устози Арне Слот.
Шу тариқа, федерация олдида ҳозирча икки таниқли нидерландиялик мутахассис бор:
Эрик тен Хаг;
Арне Слот.
Ҳозирча қайси мураббийга устунлик берилиши ҳақида расмий қарор эълон қилинмаган.
Куман 31 июлда лавозимини тарк этади
Нидерландия футбол ассоциацияси 1 июль куни Роналд Куманнинг шартномаси 31 июлда якунланишини расман маълум қилган эди.
Амалдаги мураббий келишув муддати тугагач, ўз лавозимидан кетади.
Шундан сўнг «апельсинлар» янги бош мураббий қўл остида навбатдаги мусобақаларга тайёргарлик кўриши кутилмоқда.
Тен Хагнинг сўнгги иш жойи «Байер» бўлган
Эрик тен Хаг сўнгги бор Леверкузеннинг «Байер» клубида фаолият юритган.
У жамоани 2025 йил июлидан сентябригача бошқарган. Бироқ мутахассиснинг Германиядаги фаолияти узоқ давом этмаган.
Тен Хаг раҳбарлигида «Байер» атиги учта расмий учрашув ўтказган.
Нидерландия кимни танлайди?
Нидерландия футбол ассоциацияси олдида муҳим танлов турибди.
Тен Хаг «Аякс»даги фаолияти орқали нидерланд футболи тизимини яхши билишини исботлаган. Арне Слот эса ҳужумкор услуби ва замонавий тактик қарашлари билан танилган.
Энди асосий савол — Нидерландия термасида янги даврни Тен Хаг бошлайдими ёки федерация Арне Слотни танлайдими?
…