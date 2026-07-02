Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилди

·0·Техно
Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилди

Сунъий интеллект ёрдамида авиачипталар ва меҳмонхоналар нархини башорат қилиш билан танилган Hopper мобил иловаси АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) билан 35 миллион долларлик келишувга эришди. Мазкур келишув компанияга нисбатан фойдаланувчиларни чалғитиш ва хизматларнинг якуний нархини яшириш бўйича қўйилган айбловлар ортидан келиб чиқди. Бу ҳолат рақамли бозорда истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги навбатдаги жиддий қадам бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ФТК маълумотларига кўра, Hopper иловаси фойдаланувчиларни ўзлари хоҳламаган қарорларни қабул қилишга мажбурловчи "дарк паттернс" (қоронғу андозалар) интерфейс дизайнидан фойдаланган. Бу усул орқали компания қўшимча тўловларни яширган, ихтиёрий хизматларни автоматик равишда танлаб қўйган ва сервиснинг ҳақиқий қийматини тушунишни қийинлаштирган. Мазкур амалиётлар кўплаб саёҳатчиларнинг кутилмаган харажатларга дуч келишига сабаб бўлган.

Хусусан, регулятор Hopper'нинг "ВИП Суппорт" ва "Присе Фреэзе" (Нархни музлатиш) хизматлари бўйича истеъмолчиларни алдаганини таъкидламоқда. Фойдаланувчилар ушбу функциялар уларнинг брон қилиш жараёнини осонлаштиради деб ўйлашган, бироқ амалда қўшимча харажатлар ва мижозларни қўллаб-қувватлаш тизимидаги чекловларга дуч келишган. Иловада "чойчақа" ва ВИП хизматлар учун тўловлар ихтиёрий деб кўрсатилса-да, улар кўпинча олдиндан белгиланган ва интерфейснинг пастки қисмларида яширилган бўлган.

Нархни музлатишдаги ёлғонлар

Компаниянинг энг оммабоп хизматларидан бири бўлган "Присе Фреэзе" ёки "Ҳолд те Роом" таклифи ҳам танқидлар остида қолди. Hopper ушбу хизмат орқали маълум бир муддат давомида нарх ўзгармаслигини вада қилган. Бироқ, ФТК аниқлашича, иловада ушбу хизматнинг чекловлари ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Масалан, нархни музлатиш фақат маълум бир лимитгача амал қилган ва брон қилиш имконияти сақланиб қолган тақдирдагина иш берган.

35 миллион долларлик жарима маблағлари жабрланган истеъмолчиларга компенсация тўлаш учун йўналтирилади. Шунингдек, суд қарорига кўра, Hopper эндиликда ҳар қандай нарх тузилмасини нотўғри талқин қилишдан тийилиши шарт. Компания фойдаланувчи тўловни амалга оширишидан олдин барча яширин комиссиялар ва якуний нархни тўлиқ ва шаффоф тарзда кўрсатиши талаб этилади.

Hopper ушбу муаммога дуч келган ягона компания эмас. Сўнгги вақтларда ФТК "кераксиз тўловлар" (жунк феес) бўйича бир қатор йирик сервисларга қарши кураш олиб бормоқда:

  • СтюбҲуб чипта сотиш платформаси 10 миллион доллар жарима тўлашга рози бўлди;
  • Booking Ҳолдингс меҳмонхона нархларини яширгани учун 9,5 миллион доллар миқдорида жаримага тортилди;
  • Match, Фортните ва Даве необанки ҳам шунга ўхшаш айбловлар билан келишувга эришган.
Hopper иловаси 2014-йилда ишга туширилган бўлиб, 2024-йилга келиб бутун дунё бўйлаб юклаб олишлар сони 120 миллиондан ошиб кетган. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ҳам халқаро саёҳатлар учун ушбу иловадан фойдаланишини ҳисобга олсак, бундай глобал платформаларда брон қилишда якуний нархга ва автоматик белгиланган "чеккбох"ларга эътиборли бўлиш тавсия этилади.

HopperФТКТехнологияСаёҳатЖарима
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинIntel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинКеча, 23:50Meta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиMeta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиКеча, 23:50Ернинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиЕрнинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиКеча, 23:27Кафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиКафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиКеча, 22:56Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиBoeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиКеча, 22:51Дунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиДунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиКеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда