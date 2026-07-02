Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилди
Сунъий интеллект ёрдамида авиачипталар ва меҳмонхоналар нархини башорат қилиш билан танилган Hopper мобил иловаси АҚШ Федерал савдо комиссияси (ФТК) билан 35 миллион долларлик келишувга эришди. Мазкур келишув компанияга нисбатан фойдаланувчиларни чалғитиш ва хизматларнинг якуний нархини яшириш бўйича қўйилган айбловлар ортидан келиб чиқди. Бу ҳолат рақамли бозорда истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги навбатдаги жиддий қадам бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ФТК маълумотларига кўра, Hopper иловаси фойдаланувчиларни ўзлари хоҳламаган қарорларни қабул қилишга мажбурловчи "дарк паттернс" (қоронғу андозалар) интерфейс дизайнидан фойдаланган. Бу усул орқали компания қўшимча тўловларни яширган, ихтиёрий хизматларни автоматик равишда танлаб қўйган ва сервиснинг ҳақиқий қийматини тушунишни қийинлаштирган. Мазкур амалиётлар кўплаб саёҳатчиларнинг кутилмаган харажатларга дуч келишига сабаб бўлган.
Хусусан, регулятор Hopper'нинг "ВИП Суппорт" ва "Присе Фреэзе" (Нархни музлатиш) хизматлари бўйича истеъмолчиларни алдаганини таъкидламоқда. Фойдаланувчилар ушбу функциялар уларнинг брон қилиш жараёнини осонлаштиради деб ўйлашган, бироқ амалда қўшимча харажатлар ва мижозларни қўллаб-қувватлаш тизимидаги чекловларга дуч келишган. Иловада "чойчақа" ва ВИП хизматлар учун тўловлар ихтиёрий деб кўрсатилса-да, улар кўпинча олдиндан белгиланган ва интерфейснинг пастки қисмларида яширилган бўлган.
Нархни музлатишдаги ёлғонларКомпаниянинг энг оммабоп хизматларидан бири бўлган "Присе Фреэзе" ёки "Ҳолд те Роом" таклифи ҳам танқидлар остида қолди. Hopper ушбу хизмат орқали маълум бир муддат давомида нарх ўзгармаслигини вада қилган. Бироқ, ФТК аниқлашича, иловада ушбу хизматнинг чекловлари ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Масалан, нархни музлатиш фақат маълум бир лимитгача амал қилган ва брон қилиш имконияти сақланиб қолган тақдирдагина иш берган.
35 миллион долларлик жарима маблағлари жабрланган истеъмолчиларга компенсация тўлаш учун йўналтирилади. Шунингдек, суд қарорига кўра, Hopper эндиликда ҳар қандай нарх тузилмасини нотўғри талқин қилишдан тийилиши шарт. Компания фойдаланувчи тўловни амалга оширишидан олдин барча яширин комиссиялар ва якуний нархни тўлиқ ва шаффоф тарзда кўрсатиши талаб этилади.
Hopper ушбу муаммога дуч келган ягона компания эмас. Сўнгги вақтларда ФТК "кераксиз тўловлар" (жунк феес) бўйича бир қатор йирик сервисларга қарши кураш олиб бормоқда:
- СтюбҲуб чипта сотиш платформаси 10 миллион доллар жарима тўлашга рози бўлди;
- Booking Ҳолдингс меҳмонхона нархларини яширгани учун 9,5 миллион доллар миқдорида жаримага тортилди;
- Match, Фортните ва Даве необанки ҳам шунга ўхшаш айбловлар билан келишувга эришган.
…