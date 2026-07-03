NASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этади

·16·Техно
NASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этади

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компаниясининг Ойга парвоз қилиш режаларини 2027-йилгача ўзгаришсиз қолдиришга қарор қилди. Май ойи охирида содир бўлган New Glenn ракетасининг жиддий аварияси ҳамда старт майдончасидаги инфратузилманинг вайрон бўлиши ушбу дастур келажагига шубҳа уйғотган эди. Бироқ агентлик ҳозирча стратегик ҳамкорликни тўхтатиш ниятида эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASA раҳбарияти вакили Жаред Айзекманнинг сўзларига кўра, Blue Origin ҳозирда старт мажмуасини тиклаш бўйича фаол иш олиб бормоқда. Двигателларни синовдан ўтказиш вақтида юз берган портлаш натижасида ягона фаолият юритаётган учириш майдончаси, жумладан, чақмоқдан ҳимоя минораси ва ракетани вертикал ҳолатга келтирувчи транспорт-ўрнатиш тизими бутунлай ишдан чиққан эди.

Инфратузилмадаги ўзгаришлар ва янги ёндашув

ixbt.com маълумотига кўра, авария оқибатларини бартараф этиш жараёнида Blue Origin ўзининг техник ёндашувини қайта кўриб чиқмоқда. Компания аввалги мураккаб транспорт-ўрнатиш тизимини қайта тиклашдан воз кечиб, ракетани бевосита старт столининг ўзида кранлар ёрдамида йиғиш усулига ўтишни режалаштирмоқда. Бу эса вақтни тежаш ва келгусидаги хавфларни камайтириш имконини беради.

New Glenn ракетаси Blue Origin компаниясининг Ой дастурларида марказий ўринни эгаллайди. Хусусан, у Artemis III дастури доирасида Мк.1 юк миссияларини ва истиқболли Мк.2 бошқариладиган модулларини коинотга олиб чиқиши керак. Дастлабки режаларга кўра, Эндурансе деб номланган илк юк миссияси жорий йилда амалга оширилиши лозим эди, бироқ техник носозликлар бу муддатни суришга мажбур қилди.

Муқобил вариантлар ва Artemis дастури

NASA ҳозирча Blue Origin билан ишлашни "А режаси" сифатида сақлаб қолаётган бўлса-да, коинот агентлиги эҳтиёт чораларини ҳам кўриб қўйган. Ой дастури муддатлари бузилмаслиги учун муқобил ташувчи ракеталар сифатида қуйидагилар кўриб чиқилмоқда:

  • Elon Muskнинг SpaceX компаниясига тегишли Falcon Heavy ракетаси;
  • Унитед Лаунч Аллиансе (УЛА) томонидан ишлаб чиқилган Вулкан ракетаси.
Авария сабабларини ўрганиш бўйича тергов ҳали якунланмаган. Дастлабки таҳлиллар муаммо ракетанинг биринчи поғонаси дум қисмида юзага келганини кўрсатмоқда. Компания ихтиёрида етарли даражадаги телеметрия ва видео маълумотлар мавжуд бўлиб, бу носозликнинг аниқ сабабини тез орада аниқлаш имконини беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, NASA ҳозирги вазиятни назорат остида деб ҳисобламоқда. Агентлик 2027-йилгача бўлган муддатда критик кечикишлар бўлишини кутмаяпти. Бироқ, агар New Glenn ракетасини фойдаланишга топшириш жараёни яна чўзилса, бу инсониятнинг Ойга қайтиш бўйича Artemis III миссияси ва ундан кейинги экспедициялар графигига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин.

NASABlue OriginNew GlennArtemisКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Бугун, 00:26Ерга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиЕрга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиБугун, 00:22Anthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинAnthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинБугун, 00:21Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиHopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиКеча, 23:55Intel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинIntel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинКеча, 23:50Meta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиMeta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда