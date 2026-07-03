Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқда
Италия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Сандро Тонали фаолиятини Лондоннинг Тоттенхем клубида давом эттиришга яқин турибди. Нюкасл Юнайтед сафида ўзини кўрсата олган футболчи Манчестер Сити каби гранд жамоаларнинг таклифини рад этиб, айнан "шпорлар" сафини танлагани трансфер бозоридаги энг шов-шувли воқеалардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашрига берган интервюсида Сандро Тонали ушбу қарорга келишида Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби энг асосий омил бўлганини очиқ-ойдин тан олди. Унинг сўзларига кўра, италиялик мутахассис билан суҳбат футболчининг келажаги борасидаги барча шубҳаларига якун ясаган. Ушбу трансфернинг умумий қиймати 100 миллион фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда.
Роберто Де Зерби омили ва оилавий сабабларТонали ўз танловини изоҳлар экан, Роберто Де Зерби билан узоқ вақтдан бери таниш эканлигини ва унинг футболга бўлган қарашлари ўзига жуда мос келишини таъкидлади. "Роберто Де Зерби жуда катта омил бўлди. Мен унинг ишини узоқ вақтдан бери кузатиб келаман ва у футболни қандай кўриши менга жуда яқин. У билан гаплашганимда, айнан шу ерда бўлишни хоҳлашимни англадим", — дейди футболчи.
Шунингдек, ярим ҳимоячи Лондонни танлашида оилавий шароитлар ҳам муҳим рол ўйнаганини яширмади. Нюкаслда ўтган уч йилдан сўнг, фарзандли бўлишгани сабабли оилавий ҳаёт тарзини ўзгартиришга қарор қилишган. Де Зерби нафақат ватандош ва дўст сифатида, балки профессионал мураббий сифатида ҳам Тоналини лойиҳага ишонтира олган.
Рекорд даражадаги трансфер суммасиESPN маълумотига кўра, Тоттенхем футболчи учун 92,5 миллион фунт кафолатланган тўлов ва қўшимча 7,5 миллион фунт бонуслар тўлашга рози бўлган. Бу Нюкасл Юнайтед учун жуда фойдали келишув ҳисобланади, чунки клуб 2023-йилда Тоналини Милан сафидан 55 миллион фунтга сотиб олган эди. Эндиликда "қарғалар" 26 ёшли футболчи ортидан қарийб 45 миллион фунт соф фойда кўрмоқда.
Сандро Тонали янги жамоасида ҳафтасига 275 минг фунт стерлингдан кўпроқ маош олиши кутилмоқда. Футболчи тез орада Лондонга учиб боради ва тиббий кўрикдан ўтиб, шартноманинг сўнгги расмиятчиликларини якунлайди. У ўзининг собиқ жамоаси билан дўстона хайрлашаётганини ва барча томонлар ушбу келишувдан мамнун эканлигини билдирди.
Ушбу трансфер Тоттенхем учун клуб тарихидаги энг қиммат харид бўлиши мумкин. Роберто Де Зерби қўл остида янги босқичга чиқишни мақсад қилган Лондон клуби, Тоналини марказий чизиқни кучайтириш учун асосий фигура сифатида кўрмоқда. Англия Премер-лигаси доирасида бу каби йирик трансферлар чемпионатдаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.
…