Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқда

·17·Спорт
Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқда

Италия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Сандро Тонали фаолиятини Лондоннинг Тоттенхем клубида давом эттиришга яқин турибди. Нюкасл Юнайтед сафида ўзини кўрсата олган футболчи Манчестер Сити каби гранд жамоаларнинг таклифини рад этиб, айнан "шпорлар" сафини танлагани трансфер бозоридаги энг шов-шувли воқеалардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашрига берган интервюсида Сандро Тонали ушбу қарорга келишида Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби энг асосий омил бўлганини очиқ-ойдин тан олди. Унинг сўзларига кўра, италиялик мутахассис билан суҳбат футболчининг келажаги борасидаги барча шубҳаларига якун ясаган. Ушбу трансфернинг умумий қиймати 100 миллион фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда.

Роберто Де Зерби омили ва оилавий сабаблар

Тонали ўз танловини изоҳлар экан, Роберто Де Зерби билан узоқ вақтдан бери таниш эканлигини ва унинг футболга бўлган қарашлари ўзига жуда мос келишини таъкидлади. "Роберто Де Зерби жуда катта омил бўлди. Мен унинг ишини узоқ вақтдан бери кузатиб келаман ва у футболни қандай кўриши менга жуда яқин. У билан гаплашганимда, айнан шу ерда бўлишни хоҳлашимни англадим", — дейди футболчи.

Шунингдек, ярим ҳимоячи Лондонни танлашида оилавий шароитлар ҳам муҳим рол ўйнаганини яширмади. Нюкаслда ўтган уч йилдан сўнг, фарзандли бўлишгани сабабли оилавий ҳаёт тарзини ўзгартиришга қарор қилишган. Де Зерби нафақат ватандош ва дўст сифатида, балки профессионал мураббий сифатида ҳам Тоналини лойиҳага ишонтира олган.

Рекорд даражадаги трансфер суммаси

ESPN маълумотига кўра, Тоттенхем футболчи учун 92,5 миллион фунт кафолатланган тўлов ва қўшимча 7,5 миллион фунт бонуслар тўлашга рози бўлган. Бу Нюкасл Юнайтед учун жуда фойдали келишув ҳисобланади, чунки клуб 2023-йилда Тоналини Милан сафидан 55 миллион фунтга сотиб олган эди. Эндиликда "қарғалар" 26 ёшли футболчи ортидан қарийб 45 миллион фунт соф фойда кўрмоқда.

Сандро Тонали янги жамоасида ҳафтасига 275 минг фунт стерлингдан кўпроқ маош олиши кутилмоқда. Футболчи тез орада Лондонга учиб боради ва тиббий кўрикдан ўтиб, шартноманинг сўнгги расмиятчиликларини якунлайди. У ўзининг собиқ жамоаси билан дўстона хайрлашаётганини ва барча томонлар ушбу келишувдан мамнун эканлигини билдирди.

Ушбу трансфер Тоттенхем учун клуб тарихидаги энг қиммат харид бўлиши мумкин. Роберто Де Зерби қўл остида янги босқичга чиқишни мақсад қилган Лондон клуби, Тоналини марказий чизиқни кучайтириш учун асосий фигура сифатида кўрмоқда. Англия Премер-лигаси доирасида бу каби йирик трансферлар чемпионатдаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.

Сандро ТоналиТоттенхемНюкаслТрансферРоберто Де Зерби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиИлгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиБугун, 00:31«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгди«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгдиБугун, 00:16Испания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияИспания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияКеча, 23:43Барселона молиявий кишанлардан қутулди: Ла Лига клубга трансферлар учун яшил чироқ ёқдиБарселона молиявий кишанлардан қутулди: Ла Лига клубга трансферлар учун яшил чироқ ёқдиКеча, 22:31Парагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарадиПарагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарадиКеча, 22:22Тен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиТен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиКеча, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди