«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгди
Ёзги тайёргарлик йиғинини Туркияда ўтказаётган Наманганнинг «Навбаҳор» клуби навбатдаги назорат учрашувида йирик ғалабага эришди.
Наманганликлар Истанбулнинг «Башакшеҳир» жамоасини олтита гол урилган қизиқарли баҳсда 4:2 ҳисобида мағлуб этди.
Норчаев ва Жияновдан иккитадан гол
«Навбаҳор»нинг ғалабасида Ҳусайн Норчаев ва Руслан Жиянов асосий қаҳрамонларга айланди.
Ҳар икки футболчи рақиб дарвозасига иккитадан гол киритиб, дубл қайд этди.
Шу тариқа, Наманган жамоаси Туркиядаги иккинчи ўртоқлик учрашувини ишончли натижа билан якунлади.
Ўзбекистонлик футболчилар майдонга тушмади
Эслатиб ўтамиз, «Башакшеҳир» сафида Ўзбекистон миллий жамоаси аъзолари Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев ҳам тўп тепади.
Бироқ жаҳон чемпионатида иштирок этган ҳар икки футболчи айни пайтда Ўзбекистонда бўлиб тургани сабабли мазкур учрашувда қатнашмади.
«Навбаҳор»нинг Туркиянинг таниқли клубларидан бири устидан қозонган ғалабаси янги мавсум олдидан жамоа мухлисларига кўтаринки кайфият бағишлади.
…