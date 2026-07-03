Илгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинланди

·0·Спорт
Илгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинланди

Ўзбекистонлик FIFA ҳаками Илгиз Танташев 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг муҳим учрашувларидан бирида ишлайди.

У бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси 1/8 финалдан ўрин олган Парагвай — Франция баҳсини бошқариши расман маълум қилинди.

Ўзбекистонлик ҳакамга масъулиятли вазифа

Илгиз Танташев мазкур учрашувда бош ҳакам сифатида фаолият олиб боради.

Унга қанотларда Андрей Цапенко ва Тимур Гайнуллин ёрдам беради.

Ўзбекистонлик ҳакамлар бригадасининг мундиал плей-офф босқичига тайинланиши мамлакат футболи учун муҳим эътироф ҳисобланади.

Учрашув қачон ва қаерда ўтказилади?

Парагвай ва Франция миллий жамоалари ўртасидаги беллашув 4 июль куни АҚШнинг Филаделфия шаҳрида бўлиб ўтади.

Ушбу баҳс ғолиби Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичига йўл олади.

Стадионда юқори мартабали меҳмонлар кутилмоқда

Ўйин АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ташкил этиладиган тантаналар даврига тўғри келмоқда.

Шу сабабли учрашувни томоша қилиш учун стадионга АҚШнинг юқори мартабали давлат амалдорлари ҳам ташриф буюриши кутилмоқда.

Бундай катта эътибор остидаги баҳсга Илгиз Танташев бригадасининг тайинланиши ўзбекистонлик ҳакамларга бўлган халқаро ишончнинг яна бир тасдиғи бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгди«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгдиБугун, 00:16Испания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияИспания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияКеча, 23:43Барселона молиявий кишанлардан қутулди: Ла Лига клубга трансферлар учун яшил чироқ ёқдиБарселона молиявий кишанлардан қутулди: Ла Лига клубга трансферлар учун яшил чироқ ёқдиКеча, 22:31Парагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарадиПарагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарадиКеча, 22:22Тен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиТен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиКеча, 21:15Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаКеча, 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди