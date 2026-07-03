Илгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинланди
Ўзбекистонлик FIFA ҳаками Илгиз Танташев 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг муҳим учрашувларидан бирида ишлайди.
У бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси 1/8 финалдан ўрин олган Парагвай — Франция баҳсини бошқариши расман маълум қилинди.
Ўзбекистонлик ҳакамга масъулиятли вазифа
Илгиз Танташев мазкур учрашувда бош ҳакам сифатида фаолият олиб боради.
Унга қанотларда Андрей Цапенко ва Тимур Гайнуллин ёрдам беради.
Ўзбекистонлик ҳакамлар бригадасининг мундиал плей-офф босқичига тайинланиши мамлакат футболи учун муҳим эътироф ҳисобланади.
Учрашув қачон ва қаерда ўтказилади?
Парагвай ва Франция миллий жамоалари ўртасидаги беллашув 4 июль куни АҚШнинг Филаделфия шаҳрида бўлиб ўтади.
Ушбу баҳс ғолиби Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичига йўл олади.
Стадионда юқори мартабали меҳмонлар кутилмоқда
Ўйин АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ташкил этиладиган тантаналар даврига тўғри келмоқда.
Шу сабабли учрашувни томоша қилиш учун стадионга АҚШнинг юқори мартабали давлат амалдорлари ҳам ташриф буюриши кутилмоқда.
Бундай катта эътибор остидаги баҳсга Илгиз Танташев бригадасининг тайинланиши ўзбекистонлик ҳакамларга бўлган халқаро ишончнинг яна бир тасдиғи бўлди.
…