Супер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилди
Ретрогаминг оламида навбатдаги ҳайратланарли рекорд қайд этилди: қарийб 40 йиллик тарихга эга, ҳали очилмаган Супер Марио Брос. ўйин картрижи аукционда 3 миллион доллар эвазига ўзининг янги эгасини топди. Ушбу келишув мазкур ўйинни тарихдаги энг қиммат нусхага айлантирди ва коллекционерлар орасида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сигнатуре Ауктион савдоларида сотилган ушбу нусха Нинтендо Энтертаинмент Сйстем (НEС) консоли учун мўлжалланган бўлиб, унинг ҳолати мутахассислар томонидан жуда юқори баҳоланган. Ҳеритаге маълумотларига кўра, ушбу нусха ПСА 9.6 А++ рейтингига эга бўлиб, бу энг илк нашр этилган ва муҳрланган нусхалар орасидаги энг юқори кўрсаткич ҳисобланади.
Эътиборли жиҳати шундаки, янги рекорд аввалгисидан салкам 1 миллион долларга ўзиб кетди. Бундан олдинги энг юқори кўрсаткич 2021-йилда қайд этилган бўлиб, ўшанда ҳам айнан Супер Марио Брос. ўйинининг нусхаси 2 миллион долларга сотилган эди. Бу каби ўсиш ретро ўйинлар бозорида инвестицион жозибадорлик ортиб бораётганини кўрсатмоқда.
Ноёб топилма ва унинг тарихиМазкур нусханинг қиймати нафақат унинг ҳолати, балки топилиш тарихи билан ҳам боғлиқ. Маълум бўлишича, ушбу картриж яқинда тасодифан топилган. Энг қизиғи, у билан бирга ҳали очилмаган, завод қадоғидаги НEС Контрол Декк консоли ҳам сақланиб қолган экан. Бундай комплект ҳолатдаги топилмалар технология тарихида жуда кам учрайди.
Ўзбекистонлик геймерлар ва коллекционерлар учун ҳам бу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. Гарчи бизнинг минтақада 90-йилларда Нинтендо ўрнига унинг клони бўлган Дендй кўпроқ оммалашган бўлса-да, Марио образи ва унинг саргузаштлари бир неча авлод учун болаликнинг ажралмас қисмига айланган. Бугунги кунда оригинал НEС картрижлари бутун дунёда санъат асари каби қадрланмоқда.
Экспертларнинг таъкидлашича, ўйин саноатининг классик намуналарига бўлган қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Супер Марио Брос. каби афсонавий лойиҳалар эндиликда шунчаки кўнгилочар маҳсулот эмас, балки маданий мерос объекти сифатида кўрилмоқда. 3 миллион долларлик ушбу харид видеоўйинлар тарихидаги энг йирик молиявий битимлардан бири бўлиб қолади.
…