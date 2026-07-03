Супер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилди

·0·Техно
Супер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилди

Ретрогаминг оламида навбатдаги ҳайратланарли рекорд қайд этилди: қарийб 40 йиллик тарихга эга, ҳали очилмаган Супер Марио Брос. ўйин картрижи аукционда 3 миллион доллар эвазига ўзининг янги эгасини топди. Ушбу келишув мазкур ўйинни тарихдаги энг қиммат нусхага айлантирди ва коллекционерлар орасида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сигнатуре Ауктион савдоларида сотилган ушбу нусха Нинтендо Энтертаинмент Сйстем (НEС) консоли учун мўлжалланган бўлиб, унинг ҳолати мутахассислар томонидан жуда юқори баҳоланган. Ҳеритаге маълумотларига кўра, ушбу нусха ПСА 9.6 А++ рейтингига эга бўлиб, бу энг илк нашр этилган ва муҳрланган нусхалар орасидаги энг юқори кўрсаткич ҳисобланади.

Эътиборли жиҳати шундаки, янги рекорд аввалгисидан салкам 1 миллион долларга ўзиб кетди. Бундан олдинги энг юқори кўрсаткич 2021-йилда қайд этилган бўлиб, ўшанда ҳам айнан Супер Марио Брос. ўйинининг нусхаси 2 миллион долларга сотилган эди. Бу каби ўсиш ретро ўйинлар бозорида инвестицион жозибадорлик ортиб бораётганини кўрсатмоқда.

Ноёб топилма ва унинг тарихи

Мазкур нусханинг қиймати нафақат унинг ҳолати, балки топилиш тарихи билан ҳам боғлиқ. Маълум бўлишича, ушбу картриж яқинда тасодифан топилган. Энг қизиғи, у билан бирга ҳали очилмаган, завод қадоғидаги НEС Контрол Декк консоли ҳам сақланиб қолган экан. Бундай комплект ҳолатдаги топилмалар технология тарихида жуда кам учрайди.

Ўзбекистонлик геймерлар ва коллекционерлар учун ҳам бу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. Гарчи бизнинг минтақада 90-йилларда Нинтендо ўрнига унинг клони бўлган Дендй кўпроқ оммалашган бўлса-да, Марио образи ва унинг саргузаштлари бир неча авлод учун болаликнинг ажралмас қисмига айланган. Бугунги кунда оригинал НEС картрижлари бутун дунёда санъат асари каби қадрланмоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, ўйин саноатининг классик намуналарига бўлган қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Супер Марио Брос. каби афсонавий лойиҳалар эндиликда шунчаки кўнгилочар маҳсулот эмас, балки маданий мерос объекти сифатида кўрилмоқда. 3 миллион долларлик ушбу харид видеоўйинлар тарихидаги энг йирик молиявий битимлардан бири бўлиб қолади.

Супер МариоНинтендоАукционРекордРетро ўйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияСендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияБугун, 01:23NASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиNASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиБугун, 00:52Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Бугун, 00:26Ерга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиЕрга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиБугун, 00:22Anthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинAnthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинБугун, 00:21Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиHopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда