Сендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденция
Замонавий молия бозорида сунъий интеллект (AI) атамаси шунчалик оммалашиб кетдики, эндиликда технологияга мутлақо алоқаси бўлмаган соҳалар ҳам инвесторлар эътиборини тортиш учун ушбу сеҳрли сўздан фойдаланишга уринмоқда. Бунинг энг ёрқин мисоли сифатида АҚШнинг машҳур сендвичлар тармоғи — Жерсей Микеъс компаниясининг биржага чиқиш (IPO) арафасидаги ҳаракатларини келтириш мумкин. Компания ўз фаолиятининг асосий қисми озиқ-овқат бўлишига қарамай, расмий ҳужжатларида технологик трендларга урғу бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жерсей Микеъс томонидан тақдим этилган С-1 шаклидаги IPO ҳужжатларини таҳлил қилган мутахассислар қизиқарли ҳолатга дуч келишди. Маълум бўлишича, оддий суб-сендвичлар сотиш билан шуғулланувчи ушбу тармоқ ўз ҳисоботида "сунъий интеллект" ва "AI" атамаларини нақд 22 марта ишлатган. Бу кўрсаткич кўплаб соф технологик стартаплар учун ҳам юқори ҳисобланади. Инвесторларнинг сунъий интеллектга бўлган чексиз чанқоғи ҳатто умумий овқатланиш корхоналарини ҳам ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.
Технологик хавфми ёки маркетинг ҳийласи?Қизиғи шундаки, Жерсей Микеъс ушбу технологиядан айнан қандай мақсадда фойдаланишига аниқлик киритмаган. Компания шунчаки "биз ўз бизнесимизда AI технологияларидан фойдаланишни бошлаяпмиз" деган умумий ибора билан чекланган. Энг қизиғи, сунъий интеллект инвесторлар учун хавф туғдириши мумкин бўлган омиллар рўйхатида ҳам келтириб ўтилган. Бу каби "навбатчи" огоҳлантиришлар одатда компаниялар ўзини ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиш учун қўлланиладиган услубдир.
Албатта, франчайзинг асосида ишловчи йирик тармоқ сифатида Жерсей Микеъс дастурий таъминот (52 марта эслатилган) ва маълумотлар базасига (112 марта эслатилган) таянади. Бироқ, сендвич тайёрлаш жараёнида сунъий интеллектнинг роли қанчалик муҳимлиги соҳа экспертларида шубҳа уйғотмоқда. Бу ҳолат кўпроқ инвесторлар олдида замонавий ва инновацион кўринишга уриниш сифатида баҳоланмоқда.
Бошқа компаниялар тажрибаси ва реал хавфларОзиқ-овқат саноатида сунъий интеллектни жорий этиш ҳар доим ҳам муваффақиятли якунланмайди. Масалан, Старбуккс тармоғи бир муддат аввал маҳсулотлар захирасини ҳисоблайдиган AI-инструментни ишга туширган эди. Бироқ тизим хатоликларга йўл қўйгани ва ҳисоб-китобда адашгани сабабли лойиҳа тўхтатилди. Жерсей Микеъс ҳам шунга ўхшаш хавфлардан қочишни истайди, лекин уларнинг ҳужжатларида AI билан боғлиқ хавфлар ҳатто об-ҳаво шароитларидан ҳам кўпроқ тилга олинган.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Жерсей Микеъс ҳужжатларида об-ҳаво омили атиги 5 марта эслатилган, чақмоқ уриши каби реал хавфлар эса умуман тилга олинмаган. Ваҳоланки, 2021-йилда Техасдаги ресторанлардан бирига чақмоқ уриши оқибатида жиддий зарар етган эди. Бу эса компанияларнинг реал хавфлардан кўра, кўпроқ оммабоп трендларга эътибор қаратаётганидан далолат беради.
Хулоса қилиб айтганда, Жерсей Микеъс мисоли бугунги кунда сунъий интеллект атрофидаги шов-шув (ҳйпе) қанчалик юқори нуқтага чиққанини кўрсатади. Технология ҳақиқатда фойда келтирадими ёки йўқми, ҳозирча муҳим эмас — асосийси, у инвесторларнинг эътиборини тортмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам технологик ечимларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, халқаро майдондаги бу каби тенденциялар маҳаллий тадбиркорлар учун ҳам ўзига хос дарс бўлиши мумкин.
…