Сендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденция

·0·Техно
Сендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденция

Замонавий молия бозорида сунъий интеллект (AI) атамаси шунчалик оммалашиб кетдики, эндиликда технологияга мутлақо алоқаси бўлмаган соҳалар ҳам инвесторлар эътиборини тортиш учун ушбу сеҳрли сўздан фойдаланишга уринмоқда. Бунинг энг ёрқин мисоли сифатида АҚШнинг машҳур сендвичлар тармоғи — Жерсей Микеъс компаниясининг биржага чиқиш (IPO) арафасидаги ҳаракатларини келтириш мумкин. Компания ўз фаолиятининг асосий қисми озиқ-овқат бўлишига қарамай, расмий ҳужжатларида технологик трендларга урғу бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жерсей Микеъс томонидан тақдим этилган С-1 шаклидаги IPO ҳужжатларини таҳлил қилган мутахассислар қизиқарли ҳолатга дуч келишди. Маълум бўлишича, оддий суб-сендвичлар сотиш билан шуғулланувчи ушбу тармоқ ўз ҳисоботида "сунъий интеллект" ва "AI" атамаларини нақд 22 марта ишлатган. Бу кўрсаткич кўплаб соф технологик стартаплар учун ҳам юқори ҳисобланади. Инвесторларнинг сунъий интеллектга бўлган чексиз чанқоғи ҳатто умумий овқатланиш корхоналарини ҳам ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.

Технологик хавфми ёки маркетинг ҳийласи?

Қизиғи шундаки, Жерсей Микеъс ушбу технологиядан айнан қандай мақсадда фойдаланишига аниқлик киритмаган. Компания шунчаки "биз ўз бизнесимизда AI технологияларидан фойдаланишни бошлаяпмиз" деган умумий ибора билан чекланган. Энг қизиғи, сунъий интеллект инвесторлар учун хавф туғдириши мумкин бўлган омиллар рўйхатида ҳам келтириб ўтилган. Бу каби "навбатчи" огоҳлантиришлар одатда компаниялар ўзини ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиш учун қўлланиладиган услубдир.

Албатта, франчайзинг асосида ишловчи йирик тармоқ сифатида Жерсей Микеъс дастурий таъминот (52 марта эслатилган) ва маълумотлар базасига (112 марта эслатилган) таянади. Бироқ, сендвич тайёрлаш жараёнида сунъий интеллектнинг роли қанчалик муҳимлиги соҳа экспертларида шубҳа уйғотмоқда. Бу ҳолат кўпроқ инвесторлар олдида замонавий ва инновацион кўринишга уриниш сифатида баҳоланмоқда.

Бошқа компаниялар тажрибаси ва реал хавфлар

Озиқ-овқат саноатида сунъий интеллектни жорий этиш ҳар доим ҳам муваффақиятли якунланмайди. Масалан, Старбуккс тармоғи бир муддат аввал маҳсулотлар захирасини ҳисоблайдиган AI-инструментни ишга туширган эди. Бироқ тизим хатоликларга йўл қўйгани ва ҳисоб-китобда адашгани сабабли лойиҳа тўхтатилди. Жерсей Микеъс ҳам шунга ўхшаш хавфлардан қочишни истайди, лекин уларнинг ҳужжатларида AI билан боғлиқ хавфлар ҳатто об-ҳаво шароитларидан ҳам кўпроқ тилга олинган.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Жерсей Микеъс ҳужжатларида об-ҳаво омили атиги 5 марта эслатилган, чақмоқ уриши каби реал хавфлар эса умуман тилга олинмаган. Ваҳоланки, 2021-йилда Техасдаги ресторанлардан бирига чақмоқ уриши оқибатида жиддий зарар етган эди. Бу эса компанияларнинг реал хавфлардан кўра, кўпроқ оммабоп трендларга эътибор қаратаётганидан далолат беради.

Хулоса қилиб айтганда, Жерсей Микеъс мисоли бугунги кунда сунъий интеллект атрофидаги шов-шув (ҳйпе) қанчалик юқори нуқтага чиққанини кўрсатади. Технология ҳақиқатда фойда келтирадими ёки йўқми, ҳозирча муҳим эмас — асосийси, у инвесторларнинг эътиборини тортмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам технологик ечимларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, халқаро майдондаги бу каби тенденциялар маҳаллий тадбиркорлар учун ҳам ўзига хос дарс бўлиши мумкин.

Сунъий IntelлектIPOЖерсей МикеъсТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Супер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиСупер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиБугун, 01:25NASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиNASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиБугун, 00:52Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Бугун, 00:26Ерга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиЕрга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиБугун, 00:22Anthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинAnthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинБугун, 00:21Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиHopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда