Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?

·0·Техно
Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?

Сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши нафақат рақамли инқилобга, балки жиддий экологик инқирозга ҳам сабаб бўлмоқда. Дунёнинг энг йирик технологик гигантлари ҳисобланган Google ва Amazon компаниялари томонидан эълон қилинган сўнгги барқарорлик ҳисоботлари шуни кўрсатмоқдаки, сунъий интеллектни жорий этиш йўлидаги пойга атроф-муҳитга зарарли ташламалар миқдорини кескин ошириб юборган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳисобот маълумотларига кўра, Google компаниясининг умумий карбонат ангидрид ташламалари ўтган йилга нисбатан 25 фоизга ошган. Amazon'да эса бу кўрсаткич 16 фоизни ташкил этмоқда. Иккала компания ҳам яқин йиллар ичида атмосферага чиқариладиган зарарли газларни нол даражага туширишга (нет-зеро) вада берган эди, бироқ янги технологияларнинг энергия ва сувга бўлган улкан эҳтиёжи бу мақсадларга эришишни сўроқ остида қолдирмоқда.

Маълумотлар марказлари ва энергия истеъмоли

Гарчи компаниялар ўз ҳисоботларида чиқиндилар ортишига тўғридан-тўғри сунъий интеллектни айбдор қилиб кўрсатмаган бўлсалар-да, билвосита далиллар айнан шунга ишора қилмоқда. Google ва Amazon сўнгги бир йилда AI тизимларини қўллаб-қувватлаш учун энергия истеъмоли сезиларли даражада ошганини тан олган. Ҳатто Google каби компаниялар қайта тикланувчи энергия манбаларига сармоя киритишига қарамай, AI қувватларини таъминлаш учун табиий газ электр станцияларига ҳам таянишга мажбур бўлмоқда.

Асосий муаммо "Скопе 3" деб аталадиган учинчи даражали ташламалар билан боғлиқ. Бу тоифага компания бевосита назорат қилмайдиган, аммо унинг фаолияти учун зарур бўлган товарлар ва хизматлар киради. Масалан, сунъий интеллект учун зарур бўлган кучли GPU (график процессорлар) сотиб олиш ва улкан маълумотлар марказларини қуриш шулар жумласидандир. Google'нинг бундай ташламалари 2019-йилдаги кўрсаткичга нисбатан икки бараварга кўпайган.

Amazon вазияти янада мураккаброқ кўриниш олган. Компания 2025-йилда глобал миқёсда бошқа ҳар қандай компаниядан кўра кўпроқ маълумотлар маркази қувватларини ишга туширганини маълум қилди. Фақатгина тўртинчи чоракнинг ўзида 1,2 гигаваттдан ортиқ қувват қўшилган. Бу каби кенгайиш компаниянинг экологик мажбуриятларини бажаришини қийинлаштирмоқда, чунки янги қурилаётган объектлар жуда катта миқдорда энергия талаб қилади.

Экологик мувозанат ва келажак истиқболлари

Қизиғи шундаки, ҳар икки компания ҳам ўз ҳисоботларида сунъий интеллектнинг атроф-муҳитга келтириши мумкин бўлган фойдалари ҳақида бир неча саҳифалик маълумотларни илова қилган. Улар AI иқлим ўзгаришига қарши курашда ёрдам беришини таъкидлашмоқда, бироқ амалдаги рақамлар ҳозирча бунинг тескарисини кўрсатмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, технологик гигантлар ўз бизнес моделларини жиддий тарзда қайта кўриб чиқишлари керак бўлади.

Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам бу тенденция муҳим аҳамиятга эга. Глобал технологик компанияларнинг экологик изи ортиши бутун дунё иқлимига таъсир қилади. Шу билан бирга, мамлакатимизда рақамлаштириш ва AI технологияларини жорий этишда энергия самарадорлигига эътибор қаратиш зарурлигини англатади. Келажакда қуйидаги омиллар ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда:

  • Маълумотлар марказларини тўлиқ яшил энергияга ўтказиш;
  • GPU ва бошқа аппарат воситаларининг энергия тежамкорлигини ошириш;
  • Карбонат ангидридни тутиб қолиш технологияларига сармоя киритиш;
  • AI алгоритмларини оптималлаштириш орқали ҳисоблаш қувватларини камайтириш.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, сунъий интеллект пойгаси фақатгина алгоритмлар ва тезлик устидаги кураш эмас, балки сайёрамиз ресурслари учун ҳам катта синовдир. Google ва Amazon каби етакчиларнинг бу борадаги муаммолари бутун технология олами учун жиддий огоҳлантириш бўлиб хизмат қилади.

GoogleAmazonСунъий IntelлектЭкологияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ерга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиЕрга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиБугун, 00:22Anthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинAnthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинБугун, 00:21Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиHopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиКеча, 23:55Intel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинIntel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинКеча, 23:50Meta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиMeta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиКеча, 23:50Ернинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиЕрнинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда