Meta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этди
Дунёнинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Meta компанияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган янги лойиҳасини — Поккет иловасини эълон қилди. Ушбу платформа фойдаланувчиларга мураккаб дастурлаш кодларисиз, шунчаки матнли сўровлар (промпт) ёрдамида кичик интерактив иловалар ва ўйинлар яратиш имконини беради. Бу қадам Meta компаниясининг сунъий интеллектни кундалик кўнгилочар соҳаларга интеграция қилиш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Поккет иловаси жорий йилнинг бошида Meta томонидан сотиб олинган Гизмо платформаси жамоасининг меҳнати маҳсулидир. Илова ичида яратилган интерактив тажрибалар "гизмос" деб аталади. Фойдаланувчилар нафақат ўз ғояларини ҳаётга татбиқ этишлари, балки бошқа ижодкорлар томонидан яратилган ўйинлар ва мини-иловалар лентасини томоша қилишлари ҳамда уларни синаб кўришлари мумкин. Бу эса платформани ўзига хос ижтимоий ўйин майдончасига айлантиради.
Машҳур инсайдер ва дастурий таъминот муҳандиси Алессандро Палуззи ушбу илованинг Google Play дўконида пайдо бўлганига биринчилардан бўлиб эътибор қаратди. Аппфигурес таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, Поккет аслида июн ойи охирида App Store ва Google Play платформаларига юкланган, бироқ компания уни кенг оммага расман эълон қилмаган эди. Бу Meta лойиҳани ҳозирча синов босқичида ушлаб турганидан далолат беради.
Сунъий интеллект ва ижодкорлик уйғунлигиПоккет иловасининг интерфейси ва функционал имкониятлари Гизмо иловасига жуда ўхшаш. Фойдаланувчи тизимга қандай ўйин ёки интерактив саҳифа кераклигини ёзма равишда тушунтиради, Meta AI алгоритмлари эса ушбу тавсиф асосида тайёр маҳсулотни шакллантириб беради. Бу технология ўйин саноатида кириш тўсиғини сезиларли даражада пасайтириб, ҳар бир смартфон эгасига ўзини дастурчи ёки дизайнер сифатида ҳис қилиш имконини беради.
Meta сўнгги вақтларда сунъий интеллектга асосланган ижодий воситаларни оммалаштириш устида фаол иш олиб бормоқда. Компания аввалроқ Meta AI орқали тасвирлар яратиш, Вибес иловаси ёрдамида видеолар генерация қилиш ҳамда Эдитс видео-муҳарририга интеллектуал функцияларни қўшиш каби лойиҳаларни амалга оширган эди. Поккет эса ушбу экотизимнинг мантиқий давоми бўлиб, эндиликда фойдаланувчиларга статик контентдан интерактив контентга ўтиш имконини бермоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай иловалар қизиқарли бўлиши шубҳасиз. Мамлакатимизда мобил ўйинлар ва ижтимоий тармоқлар аудиторияси кенгайиб бораётган бир пайтда, мураккаб билим талаб қилмайдиган яратувчанлик воситалари ёшлар орасида оммалашиши мумкин. Ҳозирча Meta Поккет бўйича расмий изоҳ бермаган бўлса-да, Гизмо иловаси ўз вақтида 600 мингдан ортиқ юклаб олингани ва фойдаланувчиларнинг 98 фоизига манзур келгани янги лойиҳанинг келажаги порлоқ эканини кўрсатмоқда.
…