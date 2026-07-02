Meta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этди

·0·Техно
Meta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этди

Дунёнинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Meta компанияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган янги лойиҳасини — Поккет иловасини эълон қилди. Ушбу платформа фойдаланувчиларга мураккаб дастурлаш кодларисиз, шунчаки матнли сўровлар (промпт) ёрдамида кичик интерактив иловалар ва ўйинлар яратиш имконини беради. Бу қадам Meta компаниясининг сунъий интеллектни кундалик кўнгилочар соҳаларга интеграция қилиш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Поккет иловаси жорий йилнинг бошида Meta томонидан сотиб олинган Гизмо платформаси жамоасининг меҳнати маҳсулидир. Илова ичида яратилган интерактив тажрибалар "гизмос" деб аталади. Фойдаланувчилар нафақат ўз ғояларини ҳаётга татбиқ этишлари, балки бошқа ижодкорлар томонидан яратилган ўйинлар ва мини-иловалар лентасини томоша қилишлари ҳамда уларни синаб кўришлари мумкин. Бу эса платформани ўзига хос ижтимоий ўйин майдончасига айлантиради.

Машҳур инсайдер ва дастурий таъминот муҳандиси Алессандро Палуззи ушбу илованинг Google Play дўконида пайдо бўлганига биринчилардан бўлиб эътибор қаратди. Аппфигурес таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, Поккет аслида июн ойи охирида App Store ва Google Play платформаларига юкланган, бироқ компания уни кенг оммага расман эълон қилмаган эди. Бу Meta лойиҳани ҳозирча синов босқичида ушлаб турганидан далолат беради.

Сунъий интеллект ва ижодкорлик уйғунлиги

Поккет иловасининг интерфейси ва функционал имкониятлари Гизмо иловасига жуда ўхшаш. Фойдаланувчи тизимга қандай ўйин ёки интерактив саҳифа кераклигини ёзма равишда тушунтиради, Meta AI алгоритмлари эса ушбу тавсиф асосида тайёр маҳсулотни шакллантириб беради. Бу технология ўйин саноатида кириш тўсиғини сезиларли даражада пасайтириб, ҳар бир смартфон эгасига ўзини дастурчи ёки дизайнер сифатида ҳис қилиш имконини беради.

Meta сўнгги вақтларда сунъий интеллектга асосланган ижодий воситаларни оммалаштириш устида фаол иш олиб бормоқда. Компания аввалроқ Meta AI орқали тасвирлар яратиш, Вибес иловаси ёрдамида видеолар генерация қилиш ҳамда Эдитс видео-муҳарририга интеллектуал функцияларни қўшиш каби лойиҳаларни амалга оширган эди. Поккет эса ушбу экотизимнинг мантиқий давоми бўлиб, эндиликда фойдаланувчиларга статик контентдан интерактив контентга ўтиш имконини бермоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай иловалар қизиқарли бўлиши шубҳасиз. Мамлакатимизда мобил ўйинлар ва ижтимоий тармоқлар аудиторияси кенгайиб бораётган бир пайтда, мураккаб билим талаб қилмайдиган яратувчанлик воситалари ёшлар орасида оммалашиши мумкин. Ҳозирча Meta Поккет бўйича расмий изоҳ бермаган бўлса-да, Гизмо иловаси ўз вақтида 600 мингдан ортиқ юклаб олингани ва фойдаланувчиларнинг 98 фоизига манзур келгани янги лойиҳанинг келажаги порлоқ эканини кўрсатмоқда.

MetaПоккетСунъий IntelлектМобил ЎйинларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиHopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиКеча, 23:55Intel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинIntel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинКеча, 23:50Ернинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиЕрнинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиКеча, 23:27Кафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиКафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиКеча, 22:56Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиBoeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиКеча, 22:51Дунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиДунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиКеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда