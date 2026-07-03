Ерга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилди

·0·Техно
Ерга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилди

Коинотни тадқиқ этаётган халқаро астрономлар гуруҳи Ерга нисбатан яқин масофада жойлашган ГЖ 3378б экзосайёрасининг хусусиятларини қайта кўриб чиқди. Олинган янги маълумотлар ушбу осмон жисми ўз юлдузининг "яшаш ҳудуди"да (ҳабитабле зоне) жойлашганини ва у ерда ҳаёт мавжудлиги учун назарий жиҳатдан шароит борлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ГЖ 3378б сайёраси биздан тахминан 25 ёруғлик йили масофасида жойлашган бўлиб, бу коинот миқёсида жуда қисқа масофа ҳисобланади. Аввалроқ, 2024-йилда ушбу сайёра кашф этилганида, унинг массаси Ерга қараганда 5,3 баробар катта деб баҳоланган эди. Бундай кўрсаткич билан у зич газ қобиғига эга бўлган "мини-Нептун" тоифасига киритилган эди.

Бироқ ixbt.com нашрининг хабар беришича, такрорий таҳлиллар сайёранинг массаси аслида Ер массасидан атиги 2,3 баробар кўпроқ эканини кўрсатди. Бу эса ГЖ 3378б газ гиганти эмас, балки қаттиқ жинсли "Супер-Ер" эканлиги эҳтимолини кескин оширади. Бундай турдаги сайёралар ҳаёт шаклланиши учун энг қулай обектлар ҳисобланади.

Орбита ва энергия баланси

Тадқиқотчилар сайёранинг ўз юлдузи атрофида айланиш даврини ҳам аниқлаштирдилар. Аввалги ҳисоб-китобларда бир йил 25 кунга тенг деб ҳисобланган бўлса, янги маълумотларга кўра, сайёра ўз қуёши атрофини 21 кунда айланиб чиқади. Шундай қисқа масофага қарамай, у ҳаддан ташқари қизиб кетмаган.

Бунинг сабаби шундаки, ГЖ 3378б совуқ қизил митти юлдуз атрофида ҳаракатланади. Сайёра ўз юлдузидан Ер Қуёшдан оладиган энергиянинг тахминан 90 фоизини қабул қилади. Агар сайёрада етарлича зич атмосфера мавжуд бўлса, унинг сиртида сув суюқ ҳолатда сақланиши мумкин. Бу эса биологик ҳаёт учун асосий омилдир.

Ҳозирча сайёранинг атмосфераси бор-йўқлиги энг катта жумбоқ бўлиб қолмоқда. Қизил митти юлдузлар ўзининг кучли чақнашлари ва юлдуз шамоллари билан ажралиб туради. Бундай фаоллик яқин масофадаги сайёраларнинг ҳимоя қатламини йиллар давомида емириб юбориши мумкин.

Келажакдаги тадқиқотлар ва кутилмалар

Олимларнинг таъкидлашича, ГЖ 3378б ҳозирда Қуёш тизимига яқин бўлган энг истиқболли номзодлардан бири ҳисобланади. Бироқ унинг сирларини тўлиқ очиш учун ҳозирги технологиялар етарли эмас. Бу борадаги аниқ жавоблар 2040-йиллардан кейин олиниши кутилмоқда.

Хусусан, NASA томонидан режалаштирилаётган Ҳабитабле Ворлдс Обсерваторй (Ҳаёт учун мос дунёлар обсерваторияси) космик станцияси айнан шу мақсадда ишга туширилади. Мазкур обсерватория яқин экзосайёраларнинг атмосферасини таҳлил қилиш ва уларда биосигнатуралар — ҳаёт мавжудлигидан далолат берувчи белгиларни қидириш билан шуғулланади.

Ўзбекистонлик ҳаваскор астрономлар ва илм-фан ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Коинотнинг бизга яқин қисмларида ҳаёт учун потенциал масканларнинг топилиши инсониятнинг коинотдаги ўрни ҳақидаги тасаввурларни тубдан ўзгартириши мумкин.

КосмосАстрономияЭкзосайёраNASAИлм-Фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Бугун, 00:26Anthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинAnthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкинБугун, 00:21Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиHopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиКеча, 23:55Intel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинIntel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинКеча, 23:50Meta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиMeta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиКеча, 23:50Ернинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиЕрнинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда