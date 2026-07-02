Intel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкин
Intel компанияси ўзининг янги авлод Panther Lake процессорларидаги Intel Арк интеграциялашган график ядролари (иGPU) учун инқилобий янгиланишни тақдим этди. Эндиликда ушбу график тизимлар зарурат туғилганда компьютернинг деярли барча оператив хотирасидан (ОЗУ) фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу технологик қадам ноутбуклар ва ихчам тизимларнинг график унумдорлигини оширишда янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания томонидан чиқарилган сўнгги драйвер янгиланиши тизим ресурсларини тақсимлаш алгоритмларини тубдан ўзгартирди. ixbt.com маълумотига кўра, янги созламалар ёрдамида интеграциялашган график процессор тизимдаги оператив хотиранинг 93 фоизигача бўлган қисмини ўз эҳтиёжлари учун банд қилиши мумкин. Бу илгари кузатилмаган кўрсаткич бўлиб, одатда иGPU учун ажратиладиган хотира миқдори қатъий чекланган бўлар эди.
Ресурсларни тақсимлашдаги янги ёндашувIntel мутахассислари ушбу имкониятни 64 GB оператив хотирага эга тизим мисолида тушунтириб беришди. Бундай конфигурацияда Intel Арк график ядроси 59,5 GB гача хотирани ўзлаштира олади. Ҳозирда бозорда 128 GB оператив хотирага эга ноутбуклар кам бўлса-да, 64 GB хотирали моделлар талайгина ва айнан улар учун ушбу янгилик катта аҳамиятга эга.
Таъкидлаш жоизки, оддий компьютер ўйинлари учун бунчалик катта ҳажмдаги видео хотира талаб этилмайди. Замонавий ўйинлар одатда 8-16 GB видео хотира билан чекланади. Бироқ, оператив хотиранинг катта қисмини иGPU ихтиёрига бериш бошқа профессионал вазифаларда қўл келиши мумкин.
Амалий аҳамияти ва чекловларУшбу янгиланишдан кўзланган асосий мақсад — мураккаб ҳисоб-китоблар, катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш ва сунъий интеллект моделларини маҳаллий қурилмада ўқитиш каби жараёнларни осонлаштиришдир. График ядро ўз-ўзидан жуда юқори унумдорликка эга бўлмаса-да, катта ҳажмдаги хотирага кириш имконияти унинг функционаллигини кенгайтиради.
Ўзбекистон бозорида Intel процессорларига асосланган ноутбуклар жуда оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, ушбу технология маҳаллий дастурчилар ва дизайнерлар учун ҳам қизиқарли бўлиши табиий. Айниқса, кучли дискрет видеокартага эга бўлмаган, лекин катта оператив хотира ўрнатилган ультрабуклар энди оғирроқ вазифаларни бажаришга қодир бўлади.
Шунга қарамай, фойдаланувчилар эҳтиёткор бўлишлари тавсия этилади. Чунки график ядро тизим хотирасининг 93 фоизини эгаллаб олса, операцион тизим ва бошқа иловалар учун ресурслар етишмаслиги оқибатида компьютернинг умумий ишлаш тезлиги пасайиши мумкин. Intel муҳандислари бу функцияни фақат махсус профессионал эҳтиёжлар учун фаоллаштиришни маслаҳат беришмоқда.
…