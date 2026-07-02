Intel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкин

·0·Техно
Intel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкин

Intel компанияси ўзининг янги авлод Panther Lake процессорларидаги Intel Арк интеграциялашган график ядролари (иGPU) учун инқилобий янгиланишни тақдим этди. Эндиликда ушбу график тизимлар зарурат туғилганда компьютернинг деярли барча оператив хотирасидан (ОЗУ) фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу технологик қадам ноутбуклар ва ихчам тизимларнинг график унумдорлигини оширишда янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания томонидан чиқарилган сўнгги драйвер янгиланиши тизим ресурсларини тақсимлаш алгоритмларини тубдан ўзгартирди. ixbt.com маълумотига кўра, янги созламалар ёрдамида интеграциялашган график процессор тизимдаги оператив хотиранинг 93 фоизигача бўлган қисмини ўз эҳтиёжлари учун банд қилиши мумкин. Бу илгари кузатилмаган кўрсаткич бўлиб, одатда иGPU учун ажратиладиган хотира миқдори қатъий чекланган бўлар эди.

Ресурсларни тақсимлашдаги янги ёндашув

Intel мутахассислари ушбу имкониятни 64 GB оператив хотирага эга тизим мисолида тушунтириб беришди. Бундай конфигурацияда Intel Арк график ядроси 59,5 GB гача хотирани ўзлаштира олади. Ҳозирда бозорда 128 GB оператив хотирага эга ноутбуклар кам бўлса-да, 64 GB хотирали моделлар талайгина ва айнан улар учун ушбу янгилик катта аҳамиятга эга.

Таъкидлаш жоизки, оддий компьютер ўйинлари учун бунчалик катта ҳажмдаги видео хотира талаб этилмайди. Замонавий ўйинлар одатда 8-16 GB видео хотира билан чекланади. Бироқ, оператив хотиранинг катта қисмини иGPU ихтиёрига бериш бошқа профессионал вазифаларда қўл келиши мумкин.

Амалий аҳамияти ва чекловлар

Ушбу янгиланишдан кўзланган асосий мақсад — мураккаб ҳисоб-китоблар, катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш ва сунъий интеллект моделларини маҳаллий қурилмада ўқитиш каби жараёнларни осонлаштиришдир. График ядро ўз-ўзидан жуда юқори унумдорликка эга бўлмаса-да, катта ҳажмдаги хотирага кириш имконияти унинг функционаллигини кенгайтиради.

Ўзбекистон бозорида Intel процессорларига асосланган ноутбуклар жуда оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, ушбу технология маҳаллий дастурчилар ва дизайнерлар учун ҳам қизиқарли бўлиши табиий. Айниқса, кучли дискрет видеокартага эга бўлмаган, лекин катта оператив хотира ўрнатилган ультрабуклар энди оғирроқ вазифаларни бажаришга қодир бўлади.

Шунга қарамай, фойдаланувчилар эҳтиёткор бўлишлари тавсия этилади. Чунки график ядро тизим хотирасининг 93 фоизини эгаллаб олса, операцион тизим ва бошқа иловалар учун ресурслар етишмаслиги оқибатида компьютернинг умумий ишлаш тезлиги пасайиши мумкин. Intel муҳандислари бу функцияни фақат махсус профессионал эҳтиёжлар учун фаоллаштиришни маслаҳат беришмоқда.

IntelIntel АркPanther LakeТехнологияПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиHopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиКеча, 23:55Meta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиMeta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиКеча, 23:50Ернинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиЕрнинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиКеча, 23:27Кафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиКафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиКеча, 22:56Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиBoeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиКеча, 22:51Дунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиДунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиКеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда