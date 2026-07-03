Anthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкин

·0·Техно
Anthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкин

Сунъий интеллект (AI) соҳасида етакчи стартаплардан бири ҳисобланган Anthropic компанияси ўзининг аппарат таъминоти мустақиллигини таъминлаш йўлида муҳим қадам ташламоқда. Те Информатион нашрининг хабар беришича, компания ҳозирда Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung билан янги авлод чипларини ҳамкорликда ишлаб чиқариш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ушбу стратегик ҳаракат соҳадаги чип тақчиллиги муаммосини ҳал қилиш ва NVIDIA каби йирик етказиб берувчиларга бўлган қарамликни камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирча Anthropic янги процессорнинг техник имкониятлари, унинг серверларда қандай жойлашиши ёки айнан қайси ҳисоблаш вазифаларини бажариши борасида якуний қарорга келмаган. Шунга қарамай, Samsung билан алоқаларнинг ўрнатилиши компаниянинг ўз технологик экотизимини яратишга бўлган жиддий интилишидан далолат беради. Anthropic вакиллари TechCrunch нашрига берган изоҳида, Google, Amazon ва NVIDIA чипларини ўз ичига олган диверсификацияланган аппарат базаси компания учун ҳамон устувор бўлиб қолишини таъкидлашган.

Рақобат ва бозор конъюнктураси

Anthropic компаниясининг ушбу ташаббуси унинг асосий рақобатчиси OpenAI томонидан амалга оширилган сўнгги лойиҳаларга жавоб бўлиши мумкин. Эслатиб ўтамиз, ўтган ҳафтада OpenAI Броадком билан ҳамкорликда "Жалапенё" деб номланган шахсий чипини ишлаб чиқишини эълон қилган эди. Ушбу чип энергия самарадорлиги бўйича бошқа рақобатчилардан устун келиши кутилмоқда. Шу сабабли, Anthropic ҳам пойгадан ортда қолмаслик учун ўз ечимларини изламоқда.

Ҳозирги вақтда NVIDIA чип саноатининг мутлақ етакчиси ҳисобланади, бироқ кўплаб AI компаниялари ўзларининг махсус ҳисоблаш вазифалари учун ноёб аппарат воситаларини яратишга интилмоқда. Google ва Amazon аллақачон ўзларининг булутли хизматлари доирасида махсус ишлаб чиқилган TPU (Тенсор Просессинг Унит) чипларини таклиф қилмоқда. Anthropic эса бу йўналишда Samsung билан ҳамкорлик қилиш орқали ўз позициясини мустаҳкамламоқчи.

Samsung компаниясининг роли

Samsung компанияси AI чиплари бозорида шунчаки ишлаб чиқарувчи эмас, балки муҳим стратегик ҳамкор ҳисобланади. У аллақачон NVIDIA учун чиплар етказиб беради ва айни пайтда NVIDIA дастурий таъминотидан ўз ишлаб чиқариш жараёнларида фойдаланади. Маълумотларга кўра, икки компания Жанубий Кореяда сунъий интеллект чиплари заводини қуриш устида ишламоқда. Шунингдек, Samsung Google билан ҳам чип ишлаб чиқариш борасида музокаралар олиб борган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT сектори учун бу каби янгиликлар глобал технологик пойганинг янги босқичини англатади. Сунъий интеллект моделларининг (масалан, Claude) ишлаш тезлиги ва самарадорлиги бевосита ушбу чипларга боғлиқ. Агар Anthropic ва Samsung ҳамкорлиги муваффақиятли якунланса, бу келажакда AI хизматларининг янада арзонлашиши ва оммалашишига олиб келиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Anthropic компаниясининг ўз чипларини яратиш режаси нафақат техник зарурият, балки стратегик мустақиллик сари ташланган қадамдир. Samsung каби тажрибали ҳамкор билан ишлаш компанияга NVIDIA ҳукмронлик қилаётган бозорда ўз ўрнини топишга ёрдам беради. Ҳозирча лойиҳанинг аниқ муддатлари ва техник тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, бу ҳамкорлик яқин йилларда AI инфратузилмасини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда.

AnthropicSamsungСунъий IntelлектЧипТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Бугун, 00:26Ерга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиЕрга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиБугун, 00:22Hopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиHopper саёҳат сервиси яширин тўловлар сабабли 35 миллион доллар жаримага тортилдиКеча, 23:55Intel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинIntel компанияси иGPU имкониятларини кенгайтирди: Panther Lake чиплари деярли бутун оператив хотирани эгаллаши мумкинКеча, 23:50Meta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиMeta сунъий интеллект ёрдамида ўйин яратувчи Поккет иловасини тақдим этдиКеча, 23:50Ернинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиЕрнинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда