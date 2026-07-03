Anthropic компанияси Samsung билан ўзининг шахсий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқиши мумкин
Сунъий интеллект (AI) соҳасида етакчи стартаплардан бири ҳисобланган Anthropic компанияси ўзининг аппарат таъминоти мустақиллигини таъминлаш йўлида муҳим қадам ташламоқда. Те Информатион нашрининг хабар беришича, компания ҳозирда Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung билан янги авлод чипларини ҳамкорликда ишлаб чиқариш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ушбу стратегик ҳаракат соҳадаги чип тақчиллиги муаммосини ҳал қилиш ва NVIDIA каби йирик етказиб берувчиларга бўлган қарамликни камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирча Anthropic янги процессорнинг техник имкониятлари, унинг серверларда қандай жойлашиши ёки айнан қайси ҳисоблаш вазифаларини бажариши борасида якуний қарорга келмаган. Шунга қарамай, Samsung билан алоқаларнинг ўрнатилиши компаниянинг ўз технологик экотизимини яратишга бўлган жиддий интилишидан далолат беради. Anthropic вакиллари TechCrunch нашрига берган изоҳида, Google, Amazon ва NVIDIA чипларини ўз ичига олган диверсификацияланган аппарат базаси компания учун ҳамон устувор бўлиб қолишини таъкидлашган.
Рақобат ва бозор конъюнктурасиAnthropic компаниясининг ушбу ташаббуси унинг асосий рақобатчиси OpenAI томонидан амалга оширилган сўнгги лойиҳаларга жавоб бўлиши мумкин. Эслатиб ўтамиз, ўтган ҳафтада OpenAI Броадком билан ҳамкорликда "Жалапенё" деб номланган шахсий чипини ишлаб чиқишини эълон қилган эди. Ушбу чип энергия самарадорлиги бўйича бошқа рақобатчилардан устун келиши кутилмоқда. Шу сабабли, Anthropic ҳам пойгадан ортда қолмаслик учун ўз ечимларини изламоқда.
Ҳозирги вақтда NVIDIA чип саноатининг мутлақ етакчиси ҳисобланади, бироқ кўплаб AI компаниялари ўзларининг махсус ҳисоблаш вазифалари учун ноёб аппарат воситаларини яратишга интилмоқда. Google ва Amazon аллақачон ўзларининг булутли хизматлари доирасида махсус ишлаб чиқилган TPU (Тенсор Просессинг Унит) чипларини таклиф қилмоқда. Anthropic эса бу йўналишда Samsung билан ҳамкорлик қилиш орқали ўз позициясини мустаҳкамламоқчи.
Samsung компаниясининг ролиSamsung компанияси AI чиплари бозорида шунчаки ишлаб чиқарувчи эмас, балки муҳим стратегик ҳамкор ҳисобланади. У аллақачон NVIDIA учун чиплар етказиб беради ва айни пайтда NVIDIA дастурий таъминотидан ўз ишлаб чиқариш жараёнларида фойдаланади. Маълумотларга кўра, икки компания Жанубий Кореяда сунъий интеллект чиплари заводини қуриш устида ишламоқда. Шунингдек, Samsung Google билан ҳам чип ишлаб чиқариш борасида музокаралар олиб борган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT сектори учун бу каби янгиликлар глобал технологик пойганинг янги босқичини англатади. Сунъий интеллект моделларининг (масалан, Claude) ишлаш тезлиги ва самарадорлиги бевосита ушбу чипларга боғлиқ. Агар Anthropic ва Samsung ҳамкорлиги муваффақиятли якунланса, бу келажакда AI хизматларининг янада арзонлашиши ва оммалашишига олиб келиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Anthropic компаниясининг ўз чипларини яратиш режаси нафақат техник зарурият, балки стратегик мустақиллик сари ташланган қадамдир. Samsung каби тажрибали ҳамкор билан ишлаш компанияга NVIDIA ҳукмронлик қилаётган бозорда ўз ўрнини топишга ёрдам беради. Ҳозирча лойиҳанинг аниқ муддатлари ва техник тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, бу ҳамкорлик яқин йилларда AI инфратузилмасини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда.
…