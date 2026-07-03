Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказида

·16·Спорт
Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказида

Англия Премер-лигасининг икки гиганти — Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер бозоридаги рақобат янги босқичга чиқди. Лондоннинг Арсенал клуби узоқ вақтдан бери Лестер Сити вингери Жеремй Монга трансфери устида иш олиб бораётган эди, бироқ сўнгги маълумотларга кўра, Манчестер Сити бу келишувни ўз фойдасига ҳал қилиш учун жиддий ҳаракат бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, 16 ёшли иқтидорли футболчи учун курашда Манчестер Сити устунликни қўлга киритиши мумкин. Бунга асосий сабаб сифатида жамоанинг янги мураббийи Энзо Мареска кўрсатилмоқда. Италиялик мутахассис 2023-24-йилги мавсумда Лестер Сити бошқарувида бўлганида Жеремй Монга билан яқиндан ишлаган ва ёш юлдузнинг имкониятларини юқори баҳолаган. Мареска ушбу трансферни шахсан ўзи қўллаб-қувватлаётгани айтилмоқда.

Рекордчи ўспирин ва Премер-лига дебюти

Жеремй Монга Англия футболидаги энг истиқболли ёш ўйинчилардан бири ҳисобланади. У 2025-йилнинг апрель ойида Нюкаслга қарши баҳсда 15 ёшу 271 кунлигида майдонга тушиб, Премер-лига тарихидаги учинчи энг ёш дебютантга айланган эди. Ушбу кўрсаткич бўйича у фақатгина Арсенал вакиллари Max Доумен ва Этан Нванери дан ортда қолмоқда.

Шунингдек, Монга Англия Чемпионшипи тарихида ҳам ўз номини муҳрлаб қўйган. 2025-йилнинг августида Престон Норт Энд дарвозасига гол урганида, у 16 ёшу 37 кунлик эди. Бу натижа билан у ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган Жуд Беллингем ўрнатган рекордни ҳам янгилади. Беллингэм ўз вақтида 16 ёшу 63 кунлигида гол уриб, рекордчи бўлиб турганди.

Лестер Сити учун навбатдаги йўқотиш

Лестер Сити академияси сўнгги йилларда бир қатор иқтидорларни тарбиялаган бўлса-да, уларни жамоада олиб қолиш борасида муаммоларга дуч келмоқда. Аввалроқ Тйресе Ноубиссие ва Трей Нёни каби ёшлар мос равишда Манчестер Сити ва Ливерпул сафига ўтиб кетган эди. Кетма-кет икки бор қуйи лигага тушиб кетган Лестер Сити учун Монганинг сотилиши молиявий жиҳатдан фойдали бўлиши мумкин, аммо спорт нуқтаи назаридан бу катта йўқотишдир.

Ҳозирда Арсенал музокараларда анча илгарилаб кетган бўлса-да, Манчестер Сити томонидан билдирилаётган қизиқиш ва Энзо Мареска омили вазиятни тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Футболчи учун тўланадиган трансфер суммаси ва унинг келажакдаги ривожланиш режаси қайси клуб ғолиб чиқишини белгилаб беради.

Манчестер СитиАрсеналЛестер СитиТрансферЖеремй Монга
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиИспания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиБугун, 02:22Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Бугун, 01:56Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаБугун, 00:50Илгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиИлгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиБугун, 00:31«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгди«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгдиБугун, 00:16Испания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияИспания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияКеча, 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди