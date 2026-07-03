Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказида
Англия Премер-лигасининг икки гиганти — Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер бозоридаги рақобат янги босқичга чиқди. Лондоннинг Арсенал клуби узоқ вақтдан бери Лестер Сити вингери Жеремй Монга трансфери устида иш олиб бораётган эди, бироқ сўнгги маълумотларга кўра, Манчестер Сити бу келишувни ўз фойдасига ҳал қилиш учун жиддий ҳаракат бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, 16 ёшли иқтидорли футболчи учун курашда Манчестер Сити устунликни қўлга киритиши мумкин. Бунга асосий сабаб сифатида жамоанинг янги мураббийи Энзо Мареска кўрсатилмоқда. Италиялик мутахассис 2023-24-йилги мавсумда Лестер Сити бошқарувида бўлганида Жеремй Монга билан яқиндан ишлаган ва ёш юлдузнинг имкониятларини юқори баҳолаган. Мареска ушбу трансферни шахсан ўзи қўллаб-қувватлаётгани айтилмоқда.
Рекордчи ўспирин ва Премер-лига дебютиЖеремй Монга Англия футболидаги энг истиқболли ёш ўйинчилардан бири ҳисобланади. У 2025-йилнинг апрель ойида Нюкаслга қарши баҳсда 15 ёшу 271 кунлигида майдонга тушиб, Премер-лига тарихидаги учинчи энг ёш дебютантга айланган эди. Ушбу кўрсаткич бўйича у фақатгина Арсенал вакиллари Max Доумен ва Этан Нванери дан ортда қолмоқда.
Шунингдек, Монга Англия Чемпионшипи тарихида ҳам ўз номини муҳрлаб қўйган. 2025-йилнинг августида Престон Норт Энд дарвозасига гол урганида, у 16 ёшу 37 кунлик эди. Бу натижа билан у ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган Жуд Беллингем ўрнатган рекордни ҳам янгилади. Беллингэм ўз вақтида 16 ёшу 63 кунлигида гол уриб, рекордчи бўлиб турганди.
Лестер Сити учун навбатдаги йўқотишЛестер Сити академияси сўнгги йилларда бир қатор иқтидорларни тарбиялаган бўлса-да, уларни жамоада олиб қолиш борасида муаммоларга дуч келмоқда. Аввалроқ Тйресе Ноубиссие ва Трей Нёни каби ёшлар мос равишда Манчестер Сити ва Ливерпул сафига ўтиб кетган эди. Кетма-кет икки бор қуйи лигага тушиб кетган Лестер Сити учун Монганинг сотилиши молиявий жиҳатдан фойдали бўлиши мумкин, аммо спорт нуқтаи назаридан бу катта йўқотишдир.
Ҳозирда Арсенал музокараларда анча илгарилаб кетган бўлса-да, Манчестер Сити томонидан билдирилаётган қизиқиш ва Энзо Мареска омили вазиятни тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Футболчи учун тўланадиган трансфер суммаси ва унинг келажакдаги ривожланиш режаси қайси клуб ғолиб чиқишини белгилаб беради.
…