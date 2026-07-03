ИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остида

·12·Техно
ИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остида

Финляндиянинг квант технологиялари соҳасидаги етакчи стартапи ҳисобланган ИҚМ компанияси Nasdaq биржасида ўз акцияларини жойлаштириб, Европанинг ушбу йўналишдаги илк очиқ акциядорлик жамиятига айланди. Бироқ, 1,9 миллиард долларга баҳоланган компаниянинг дебюти кутилганидек шов-шувли кечмади. Акциялар нархи савдоларнинг илк кунидаёқ IPO қийматидан пастга тушиб кетгани инвесторларнинг ушбу мураккаб технология истиқболига бўлган эҳтиёткорона муносабатини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ИҚМ компаниясининг биржага чиқиш арафасида эълон қилган проспектидаги иқрори кўпчиликни ҳайратда қолдирди. Компания раҳбарияти квант ҳисоблаш технологияларининг кенг кўламли тижорий муваффақияти ҳеч қачон амалга ошмаслиги мумкинлигини очиқ тан олди. Бу каби огоҳлантириш барча квант компаниялари учун хос бўлса-да, айнан очиқ савдолар олдидан айтилиши бозор иштирокчиларининг ишончига таъсир қилмай қолмади. TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур ҳолат соҳадаги ноаниқлик даражаси нақадар юқори эканлигидан далолат беради.

Квант устунлиги ва реал мижозлар

Шунга қарамай, ИҚМ аллақачон реал маҳсулотлар ва хизматларни таклиф қилмоқда. Компания нафақат жисмоний квант компьютерларини сотади, балки булутли ҳисоблаш хизматларини ҳам кўрсатади. Ҳозирда унинг мижозлари сафида Финляндиянинг ВТТ техник тадқиқот маркази ва Германиядаги Лейбниц суперкомпьютер маркази каби нуфузли ташкилотлар бор. Компания бош директори Жан Гоэтзнинг сўзларига кўра, мижозлар сони 2024-йилдаги 8 тадан 2025-йилда 22 тагача кўпайган, бу эса технологияга бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади.

Соҳадаги асосий тўсиқ ҳали ҳам "квант устунлиги" деб аталувчи нуқтага эришилмаганидир. Бу — квант чиплари анъанавий компьютерлар бажара олмайдиган мураккаб вазифаларни тезроқ ва самаралироқ бажара бошлайдиган босқичдир. Ҳозирча ушбу технология фақат симуляция ва оптималлаштириш каби тор доирадаги илмий вазифалар учун қўлланилмоқда. Квант ҳисоблашлари биотехнология, финтех ва киберхавфсизлик соҳаларини тубдан ўзгартириши кутилса-да, бу аниқ қачон юз беришини ҳеч ким башорат қила олмайди.

АҚШ ва Европа ўртасидаги рақобат

Қизиқарли жиҳати шундаки, АҚШ президенти Доналд Трумп томонидан квант технологияларини ривожлантиришни жадаллаштириш бўйича имзоланган фармонлар ИҚМ каби Европа компаниялари учун ҳам янги имкониятлар очмоқда. АҚШ Энергетика вазирлиги (ДОE) 2028-йилгача дунёдаги илк хатоларга чидамли квант компьютерини яратишни мақсад қилган. ИҚМ аллақачон АҚШнинг Мериленд штатида ўз марказини очган ва Оак Ридге миллий лабораториясига ўз қурилмаларини етказиб берган.

Бироқ, бошқа кўплаб Европа технологик гигантларидан фарқли ўлароқ, ИҚМ ўз марказини тўлиқ океан ортига кўчириб ўтиш ниятида эмас. Компания Nasdaq Ҳелсинки биржасида ҳам рўйхатдан ўтишни режалаштирган ва Финляндиянинг Теси давлат жамғармаси каби инвесторлар кўмагига таянмоқда. Ҳозирда компаниянинг 420 нафар ходимининг катта қисми Эспоо ва Мюнхен шаҳарларида фаолият юритиб, глобал миқёсда кенгайиш стратегиясини амалга оширмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ИҚМнинг биржага чиқиши квант технологиялари лаборатория деворларидан чиқиб, реал иқтисодиётга кириб келаётганининг рамзидир. Аммо инвесторлар учун бу ҳали ҳам юқори таваккалчиликка эга бўлган соҳа бўлиб қолмоқда. Технологиянинг келажаги олимларнинг квант чипларини барқарорлаштириш ва уларни оммавий ишлаб чиқаришга мослаштириш қобилиятига боғлиқ бўлади.

ИҚМКвант КомпьютериNasdaqТехнологияФинляндия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариIntel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариБугун, 01:59Супер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиСупер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиБугун, 01:25Сендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияСендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияБугун, 01:23NASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиNASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиБугун, 00:52Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Бугун, 00:26Ерга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиЕрга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда