Алонсо таркибни “тозаламоқда”: рекорд харид ва кетишга номзод юлдузлар
Англия Премьер-лигасининг янги мавсуми бошланиши аниқ бўлган бир пайтда, Лондоннинг “Челси” клубида катта ўзгаришлар шабодаси эсмоқда. Клуб раҳбарияти ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар жамоа таркибини сезиларли даражада қисқартиришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.
Zamin.uz nufuzli Evening Standard нашрига таянган ҳолда, “аристократлар”нинг трансфер сиёсатидаги кескин бурилиш, таркибдаги “тозалаш” ишлари ва бош мураббий Хаби Алонсонинг режалари тафсилотларини тақдим этади.
Харидлар ва Даромадлар Баланси: Рекорд Сарф ва Улкан Фойда
Жорий ёзги трансфер ойнасида “Челси” яна янги футболчилар учун катта маблағ сарфлади. Клуб тарихидаги энг қиммат харид сифатида 117 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган Морган Рожерс қайд этилди. Ушбу трансфер Лондон клубининг амбициялари ҳамон юқори эканлигидан далолат беради.
Шу билан бирга, клуб молиявий балансни сақлаш борасида ҳам муваффақиятли ҳаракат қилмоқда. Андрей Сантос, Марк Кукурелья ва Тайрик Жорж трансферлари орқали клуб 120 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ ишлаб топишга муваффақ бўлди. Бундан ташқари, Алехандро Гарначо 43 миллион фунт стерлинг эвазига мажбурий сотиб олиш шарти билан “Астон Вилла”га ижарага берилди, бу эса келажакда яна даромад келтиришни кафолатлайди.
Янги Нишонлар ва "Буюк Тозалаш"
“Челси” ҳали янги харидларни якунлагани йўқ. Яқин вақт ичида таркибни тажрибали футболчилар – Жордан Хендерсон ва Данни Уэлбек билан тўлдириш кутилмоқда. Бу икки футболчи жамоага керакли тажриба ва барқарорликни олиб кириши мумкин деб ҳисобланмоқда.
Бироқ, Evening Standard нашри маълумотига кўра, трансфер ойнасининг қолган қисмида клуб асосий эътиборни футболчилар билан хайрлашишга қаратади. Таркибни оптималлаштириш ва иш ҳақи жамғармасини камайтириш устувор вазифага айланган.
Кетишга Номзодлар ва Хаби Алонсонинг Фальсафаси
Жамоани тарк этиши мумкин бўлган футболчилар рўйхати анча узун бўлиб, унда Трево Чалоба, Марк Гиу, Николас Жексон, Лиам Делап ва ҳатто Педру Нету каби номлар тилга олинмоқда.
Бу кескин қарорларнинг асосий сабабчиси бош мураббий Хаби Алонсо ҳисобланади. Иcпаниялик мутахассисга жуда катта таркиб керак эмас. Бунинг сабаби шундаки, “Челси” бу мавсумда Европа мусобақаларида иштирок этмайди, демак, ўйинлар тақвими анча енгилроқ бўлади ва камроқ футболчи билан ҳам мақсадга эришиш мумкин.
Хаби Алонсо вазиятга қуйидагича изоҳ берди:
— Биз ҳали айрим ўзгаришлар бўлишини тушунамиз. Мослашувчан бўлишимиз ва тез ҳаракат қилишимиз керак. Энг муҳими, бизда аниқ тасаввур ва аниқ режа бор. Эҳтимол, трансфер ойнаси ёпилгунига қадар таркибимиз яна ўзгаради.
“Челси”нинг ёзги трансфер кўрсаткичлари
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Рекорд харид
Морган Рожерс (£117 млн)
Жами даромад
£120 млн+ (Сантос, Кукурелья, Жорж)
Гарначо трансфери
£43 млн (мажбурий сотиб олиш билан ижара)
Эҳтимолий харидлар
Жордан Хендерсон, Данни Уэлбек
Кетишга номзодлар
Н.Жексон, П.Нету, Т.Чалоба, М.Гиу, Л.Делап
Бош мураббий
Хаби Алонсо
Асосий омил
Европа мусобақаларида иштирок этмайди
“Челси”даги бу инқилобий ўзгаришлар ва Хаби Алонсонинг режалари ҳақидаги хабарни футбол ишқибозлари ўтказиб юбормасликлари керак.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, “Челси” раҳбарияти Николас Жексон ва Педру Нету каби футболчиларни сотиб тўғри қарор қабул қиладими? Тажрибали Хендерсон ва Уэлбек жамоага керакми? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…