Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Ҳал қилувчи баҳсдан кейин эса Лионель Месси ва Ламин Ямал ўртасидаги қисқа, аммо таъсирли мулоқот мухлислар эътиборини тортди.
Ёш испаниялик вингернинг айтишича, Месси уни қўллаб-қувватлаб, ўз йўлидан қайтмасликка чақирган. Ямал бу сўзларни олтин медаль билан тенг даражада қадрлашини таъкидлади.
«У — тарихдаги энг яхши футболчи»
Ламин Ямал Мессини болалигидан ҳурмат қилиб келганини ва аргентиналик юлдуз унинг учун доимо илҳом манбаи бўлганини айтди.
«У — тарихдаги энг яхши футболчи, мен доимо ҳавас билан қараган инсонман. Ўйин охирида унга бўлган ҳурматимни билдирдим», — деди Ямал.
Финалда икки футболчи рақиб сифатида майдонга тушган бўлса-да, учрашув якунлангач, улар ўртасидаги мулоқот спортдаги ўзаро ҳурматнинг ёрқин намунасига айланди.
Месси Ямалга қандай маслаҳат берди?
Испаниялик футболчининг сўзларига кўра, Месси унга фаолиятида танлаган йўлидан қайтмаслик ва ривожланишда давом этишни маслаҳат берган.
«У менга ўз йўлимдан боришни давом этиришимни, келажак эса бизнинг авлодга тегишли эканини айтди».
Бу сўзлар Ямал учун алоҳида аҳамият касб этган. Чунки уларни у болалигидан кузатиб келган ва жаҳон футболидаги энг буюк футболчилардан бири деб ҳисоблайдиган инсон айтган.
«Бу сўзлар олтин медаль каби қадрли»
Ямал финалдан кейин олган чемпионлик медали билан бирга, Мессининг мотивацион гапларини ҳам фаолиятидаги энг муҳим хотиралардан бири сифатида қабул қилган.
«Бу сўзлар мен учун бўйнимдаги олтин медаль каби катта аҳамиятга эга», — деди у.
Ёш вингер учун ЖЧ–2026 шахсий фаолиятидаги илк жаҳон чемпионлиги бўлди. У энг катта футбол саҳнасида соврин қўлга киритиш билан бирга, ўз кумиридан муҳим маслаҳат ҳам олди.
Испания финалда Аргентинани тўхтатди
Испания ва Аргентина ўртасидаги финал кескин курашлар остида ўтди. Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади, ғолиб эса қўшимча бўлимларда аниқланди.
Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 2010 йилдан кейин яна жаҳон кубогини қўлга киритди. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида финалгача етиб келган бўлса-да, совринни ҳимоя қила олмади.
Икки авлод ўртасидаги рамзий учрашув
Месси ва Ямал ўртасидаги суҳбат финалнинг энг рамзий лаҳзаларидан бири бўлди. Бир томонда жаҳон футболида бутун бир даврни белгилаб берган афсона, иккинчи томонда эса келажакнинг асосий юлдузларидан бири турганди.
Ямал кубокни кўтарди, Месси эса унга олдиндаги йўл учун муҳим сўзларни айтди. Испания чемпион бўлди, аммо финалдан кейинги ушбу мулоқот футболда авлодлар алмашинувининг энг таъсирли саҳналаридан бири бўлиб қолди.
…