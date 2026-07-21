Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади

·62·Спорт
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади

Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Ҳал қилувчи баҳсдан кейин эса Лионель Месси ва Ламин Ямал ўртасидаги қисқа, аммо таъсирли мулоқот мухлислар эътиборини тортди.

Ёш испаниялик вингернинг айтишича, Месси уни қўллаб-қувватлаб, ўз йўлидан қайтмасликка чақирган. Ямал бу сўзларни олтин медаль билан тенг даражада қадрлашини таъкидлади.

«У — тарихдаги энг яхши футболчи»

Ламин Ямал Мессини болалигидан ҳурмат қилиб келганини ва аргентиналик юлдуз унинг учун доимо илҳом манбаи бўлганини айтди.

«У — тарихдаги энг яхши футболчи, мен доимо ҳавас билан қараган инсонман. Ўйин охирида унга бўлган ҳурматимни билдирдим», — деди Ямал.

Финалда икки футболчи рақиб сифатида майдонга тушган бўлса-да, учрашув якунлангач, улар ўртасидаги мулоқот спортдаги ўзаро ҳурматнинг ёрқин намунасига айланди.

Месси Ямалга қандай маслаҳат берди?

Испаниялик футболчининг сўзларига кўра, Месси унга фаолиятида танлаган йўлидан қайтмаслик ва ривожланишда давом этишни маслаҳат берган.

«У менга ўз йўлимдан боришни давом этиришимни, келажак эса бизнинг авлодга тегишли эканини айтди».

Бу сўзлар Ямал учун алоҳида аҳамият касб этган. Чунки уларни у болалигидан кузатиб келган ва жаҳон футболидаги энг буюк футболчилардан бири деб ҳисоблайдиган инсон айтган.

«Бу сўзлар олтин медаль каби қадрли»

Ямал финалдан кейин олган чемпионлик медали билан бирга, Мессининг мотивацион гапларини ҳам фаолиятидаги энг муҳим хотиралардан бири сифатида қабул қилган.

«Бу сўзлар мен учун бўйнимдаги олтин медаль каби катта аҳамиятга эга», — деди у.

Ёш вингер учун ЖЧ–2026 шахсий фаолиятидаги илк жаҳон чемпионлиги бўлди. У энг катта футбол саҳнасида соврин қўлга киритиш билан бирга, ўз кумиридан муҳим маслаҳат ҳам олди.

Испания финалда Аргентинани тўхтатди

Испания ва Аргентина ўртасидаги финал кескин курашлар остида ўтди. Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади, ғолиб эса қўшимча бўлимларда аниқланди.

Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 2010 йилдан кейин яна жаҳон кубогини қўлга киритди. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида финалгача етиб келган бўлса-да, совринни ҳимоя қила олмади.

Икки авлод ўртасидаги рамзий учрашув

Месси ва Ямал ўртасидаги суҳбат финалнинг энг рамзий лаҳзаларидан бири бўлди. Бир томонда жаҳон футболида бутун бир даврни белгилаб берган афсона, иккинчи томонда эса келажакнинг асосий юлдузларидан бири турганди.

Ямал кубокни кўтарди, Месси эса унга олдиндаги йўл учун муҳим сўзларни айтди. Испания чемпион бўлди, аммо финалдан кейинги ушбу мулоқот футболда авлодлар алмашинувининг энг таъсирли саҳналаридан бири бўлиб қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиРодриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиБугун, 15:16Тоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаТоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаБугун, 15:15Зидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаЗидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаБугун, 15:04«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилди«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилдиБугун, 15:00Рияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиРияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиБугун, 14:58Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Бугун, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди