«Спартак»ни кучайтиради: Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши муҳокамада

·0·Спорт
«Спартак»ни кучайтиради: Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши муҳокамада

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва Туркия Суперлигаси тўпурари Элдор Шомуродовнинг фаолияти атрофидаги муҳокамалар қайта жонланди. Унинг «Ростов»даги собиқ жамоадоши, россиялик собиқ футболчи Арсений Логашов ўзбек ҳужумчиси Россиянинг энг машҳур клуби — «Спартак Москва» учун идеал номзод эканлигини таъкидлади.

Zamin.uz Логашовнинг фикрлари ва Шомуродовнинг сўнгги пайтлардаги феноменал ютуқлари таҳлилини тақдим этади.

Арсений Логашов: «Шомуродов — тўлиқ шаклланган ва етук футболчи»

Арсений Логашов Элдор Шомуродовни Россия Премьер-лигасидаги исталган жамоа таркибини кучайтиришга қодир бўлган ҳужумчи сифатида таърифлади. Унинг фикрича, Шомуродов ҳозир ўзининг энг яхши спорт ёшида ва фаолиятининг чўққисига чиққан.

«Шомуродов, албатта, «Спартак»ни кучайтира олади. У Россия Премьер-лигасидаги исталган жамоага керак бўлган ҳужумчи. Агар Элдор ҳозир трансфер бозорида бўлса, унга дарҳол даъвогар чиқиши керак. У ўзининг энг яхши спорт ёшида. Энди у «Ростов»даги ўша ёш форвард эмас, балки тўлиқ шаклланган, етук футболчи», — деди Логашов.

Собиқ футболчи, шунингдек, Элдорнинг Италия ва Туркиядаги тажрибаси уни янги даражага олиб чиққанини қўшимча қилди: «Италия ва Туркияда Элдорни ҳақиқий катта футбол ўйнашга ўргатишди».

Истанбулдаги бенефис ва Суперлига тўпурарлиги

Элдор Шомуродовнинг Туркияга кўчиб ўтиши унинг фаолиятидаги янги ва энг муваффақиятли саҳифа бўлди. 2025 йилнинг ёзида «Истанбул Башакшеҳир» клубига ижарага ўтган ҳужумчи барча мусобақаларда ўз маҳоратини тўлиқ намойиш этди.

Унинг Туркиядаги статистикаси ҳайратланарли:

  • Барча турнирларда: 44 та ўйин.

  • Голлар: 23 та.

  • Голли узатмалар: 6 та.

Шомуродов мавсумни Суперлига тўпурари сифатида якунлади, бу эса турк клубини 2026 йилнинг ёзги трансферлар ойнаси даврида ўзбек ҳужумчисини тўлиқ сотиб олишга мажбур қилди. Логашовнинг таъкидлашича, бу тажриба Элдорни Россия чемпионатидагидан анча кучлироқ футболчига айлантирди.

ЖЧ-2026 даги супергол ва «Ростов»даги тарих

Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ҳам муваффақиятли иштирок этди. 31 ёшли форварднинг Конго Демократик Республикаси дарвозасига киритган голи мундиалнинг энг зўр икки голидан бири сифатида тан олинди, бу эса унинг жаҳон даражасидаги маҳоратини яна бир бор исботлади.

Эслатиб ўтамиз, Шомуродов Россия Премьер-лигаси мухлисларига яхши таниш. У «Ростов» сафида 2017–2020 йиллар давомида тўп сурган. «Ростов» таркибида ўзбекистонлик ҳужумчи жами 91 ўйин ўтказиб, 18 та гол урган ва 2019 йил август ойида лиганинг энг яхши ўйинчиси деб топилган эди. Кейинчалик у Италиянинг «Женоа», «Рома», «Специя» ва «Кальяри» клубларида ҳам тажриба орттирди.

Элдор Шомуродовнинг фаолияти бўйича асосий фактлар

Клуб / Жамоа

Давр

Ўйинлар

Голлар

Узатмалар

Кўрсаткичлар / Мукофотлар

«Ростов» (Россия)

2017–2020

91

18

-

РПЛда ойнинг энг яхши ўйинчиси (Август 2019)

«Женоа» (Италия)

2020–2021

31

8

-

-

«Рома» (Италия)

2021–2023

61

7

-

-

«Истанбул Башакшеҳир» (Туркия)

2025–

44*

23*

6*

Туркия Суперлигаси тўпурари (*ижара даври)

Ўзбекистон ТЖ

-

-

-

-

ЖЧ-2026 иштирокчиси, ЖЧ-2026 нинг энг чиройли голларидан бири муаллифи

Туркия Суперлигаси тўпурари ва Жаҳон чемпионати юлдузи Элдор Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши ҳақидаги муҳокамалар барча футбол мухлислари эътибор марказида турибди.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Элдор Шомуродов «Спартак Москва» ёки Россиянинг бошқа гранд клубига қайтиши тўғри қарор бўладими? Ёки у Туркияда қолиб, Европадаги муваффақиятларини давом эттириши керакми? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?Бугун, 08:03«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?Бугун, 07:45Тарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қаршиТарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қаршиБугун, 07:42Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиМилан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 03:12Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрФулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрБугун, 02:39Милос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийМилос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийБугун, 02:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди