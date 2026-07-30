«Спартак»ни кучайтиради: Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши муҳокамада
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва Туркия Суперлигаси тўпурари Элдор Шомуродовнинг фаолияти атрофидаги муҳокамалар қайта жонланди. Унинг «Ростов»даги собиқ жамоадоши, россиялик собиқ футболчи Арсений Логашов ўзбек ҳужумчиси Россиянинг энг машҳур клуби — «Спартак Москва» учун идеал номзод эканлигини таъкидлади.
Zamin.uz Логашовнинг фикрлари ва Шомуродовнинг сўнгги пайтлардаги феноменал ютуқлари таҳлилини тақдим этади.
Арсений Логашов: «Шомуродов — тўлиқ шаклланган ва етук футболчи»
Арсений Логашов Элдор Шомуродовни Россия Премьер-лигасидаги исталган жамоа таркибини кучайтиришга қодир бўлган ҳужумчи сифатида таърифлади. Унинг фикрича, Шомуродов ҳозир ўзининг энг яхши спорт ёшида ва фаолиятининг чўққисига чиққан.
«Шомуродов, албатта, «Спартак»ни кучайтира олади. У Россия Премьер-лигасидаги исталган жамоага керак бўлган ҳужумчи. Агар Элдор ҳозир трансфер бозорида бўлса, унга дарҳол даъвогар чиқиши керак. У ўзининг энг яхши спорт ёшида. Энди у «Ростов»даги ўша ёш форвард эмас, балки тўлиқ шаклланган, етук футболчи», — деди Логашов.
Собиқ футболчи, шунингдек, Элдорнинг Италия ва Туркиядаги тажрибаси уни янги даражага олиб чиққанини қўшимча қилди: «Италия ва Туркияда Элдорни ҳақиқий катта футбол ўйнашга ўргатишди».
Истанбулдаги бенефис ва Суперлига тўпурарлиги
Элдор Шомуродовнинг Туркияга кўчиб ўтиши унинг фаолиятидаги янги ва энг муваффақиятли саҳифа бўлди. 2025 йилнинг ёзида «Истанбул Башакшеҳир» клубига ижарага ўтган ҳужумчи барча мусобақаларда ўз маҳоратини тўлиқ намойиш этди.
Унинг Туркиядаги статистикаси ҳайратланарли:
Барча турнирларда: 44 та ўйин.
Голлар: 23 та.
Голли узатмалар: 6 та.
Шомуродов мавсумни Суперлига тўпурари сифатида якунлади, бу эса турк клубини 2026 йилнинг ёзги трансферлар ойнаси даврида ўзбек ҳужумчисини тўлиқ сотиб олишга мажбур қилди. Логашовнинг таъкидлашича, бу тажриба Элдорни Россия чемпионатидагидан анча кучлироқ футболчига айлантирди.
ЖЧ-2026 даги супергол ва «Ростов»даги тарих
Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ҳам муваффақиятли иштирок этди. 31 ёшли форварднинг Конго Демократик Республикаси дарвозасига киритган голи мундиалнинг энг зўр икки голидан бири сифатида тан олинди, бу эса унинг жаҳон даражасидаги маҳоратини яна бир бор исботлади.
Эслатиб ўтамиз, Шомуродов Россия Премьер-лигаси мухлисларига яхши таниш. У «Ростов» сафида 2017–2020 йиллар давомида тўп сурган. «Ростов» таркибида ўзбекистонлик ҳужумчи жами 91 ўйин ўтказиб, 18 та гол урган ва 2019 йил август ойида лиганинг энг яхши ўйинчиси деб топилган эди. Кейинчалик у Италиянинг «Женоа», «Рома», «Специя» ва «Кальяри» клубларида ҳам тажриба орттирди.
Элдор Шомуродовнинг фаолияти бўйича асосий фактлар
Клуб / Жамоа
Давр
Ўйинлар
Голлар
Узатмалар
Кўрсаткичлар / Мукофотлар
«Ростов» (Россия)
2017–2020
91
18
-
РПЛда ойнинг энг яхши ўйинчиси (Август 2019)
«Женоа» (Италия)
2020–2021
31
8
-
-
«Рома» (Италия)
2021–2023
61
7
-
-
«Истанбул Башакшеҳир» (Туркия)
2025–
44*
23*
6*
Туркия Суперлигаси тўпурари (*ижара даври)
Ўзбекистон ТЖ
-
-
-
-
ЖЧ-2026 иштирокчиси, ЖЧ-2026 нинг энг чиройли голларидан бири муаллифи
Туркия Суперлигаси тўпурари ва Жаҳон чемпионати юлдузи Элдор Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши ҳақидаги муҳокамалар барча футбол мухлислари эътибор марказида турибди.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Элдор Шомуродов «Спартак Москва» ёки Россиянинг бошқа гранд клубига қайтиши тўғри қарор бўладими? Ёки у Туркияда қолиб, Европадаги муваффақиятларини давом эттириши керакми? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…