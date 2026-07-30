Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирди
Португалия оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларида кутилмаган ва шов-шувли мавзу — АҚШ президенти Дональд Трампнинг набираси Кай Трамп ҳамда Португалия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Жоау Феликс ўртасидаги эҳтимолий алоқалар қизғин муҳокама қилинмоқда. Сиёсат ва спорт оламининг юқори доираларига мансуб бу икки шахс ўртасидаги ижтимоий тармоқдаги фаоллик маҳаллий ОАВ эътиборини тортди.
Zamin.uz ушбу кутилмаган қизиқиш тафсилотлари ва Португалия матбуотидаги муҳокамалар ҳақида хабар беради.
Инстаграмдаги "лайк" ва медианинг диққати
Ҳаммаси ижтимоий тармоқдаги оддийгина ҳаракатдан бошланди. 19 ёшли Кай Трамп Instagram ижтимоий тармоғида машҳур португалиялик футболчи Жоау Феликснинг расмий саҳифасига обуна бўлди (follow қилди). Бундан ташқари, Трампнинг набираси футболчининг яқинда жойлаштирган постларидан бирига “лайк” босган.
Ушбу ҳолат португалиялик журналистлар ва блогерлар назаридан четда қолмади. Гарчи ҳозирча уларнинг ижтимоий тармоқлардаги ўзаро муносабати фақатгина шу билан чекланган бўлса-да, маҳаллий матбуот бу воқеани сиёсий ва спорт дунёси вакиллари ўртасидаги эҳтимолий яқинлик сифатида талқин қилмоқда ва турли тахминларни илгари сурмоқда.
Жаҳон чемпионатидан сўнг уйғонган қизиқиш
Хабарларга кўра, АҚШ президентининг набираси Жоау Феликсга 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ўйинларидан сўнг қизиқиб қолган. Ушбу мундиал доирасида Португалия терма жамоаси ва Феликс ўз ўйинлари билан кўплаб мухлислар қаторида Кай Трампнинг ҳам эътиборини тортган кўринади.
Матбуотдаги баъзи тахминларга кўра, бу шунчаки машҳур футболчига бўлган оддий мухлислик қизиқиши бўлиши мумкин. Бироқ, бошқалар Трамп оиласи аъзосининг бу қадамини янада чуқурроқ маънога эга деб ҳисоблашмоқда. ОАВ вакиллари аллақачон уларнинг эҳтимолий учрашувлари ёки муносабатлари ҳақида турли сценарийларни муҳокама қила бошлашди.
Маълумот учун: Жоау Феликс ЖЧ-2026 да ва Ўзбекистонга қарши
Жоау Феликс Португалия миллий терма жамоасининг иқтидорли ҳужумчиларидан бири ҳисобланади. Ушбу мундиалда у жамоаси билан муҳим ўйинларни ўтказди:
Португалия терма жамоаси таркибида Жоау Феликс ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиларига қарши майдонга тушган эди.
Мусобақанинг 1/8 финалида Португалия терма жамоаси бўлажак жаҳон чемпионлари — Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани тарк этган эди.
Трамп набираси ва Жоау Феликс ўртасидаги вазият
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Биринчи шахс
Кай Трамп (19 ёш, АҚШ президенти Дональд Трампнинг набираси)
Иккинчи шахс
Жоау Феликс (Португалия миллий терма жамоаси ҳужумчиси)
Ўзаро ҳаракат (Instagram)
Кай Трамп Феликсга обуна бўлди ва постга "лайк" босди
Қизиқиш сабаби
ЖЧ-2026 даги ўйинлардан сўнг (тахмин қилинмоқда)
Жорий ҳолат
Португалия ОАВда қизғин муҳокамалар ва тахминлар
Охирги футбол воқеаси
ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга мағлубият (0:1)
Ўзбекистонга қарши ўйин
Гуруҳ босқичида иштирок этган
Сиёсат олами ва спорт юлдузлари ўртасидаги бундай кутилмаган ва қизиқарли воқеалар барчанинг эътиборини тортади. Трампнинг набираси ва португалиялик футболчи ўртасидаги бу ижтимоий тармоқдаги фаоллик нима билан якунланиши барчага қизиқ.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, АҚШ президентининг набираси ва португалиялик футболчи ўртасида муносабатлар бошланиши мумкинми? Ёки бу шунчаки ОАВнинг шов-шув кўтаришга бўлган уринишими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…