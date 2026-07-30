Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирди

·46·Дунё
Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирди

Португалия оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларида кутилмаган ва шов-шувли мавзу — АҚШ президенти Дональд Трампнинг набираси Кай Трамп ҳамда Португалия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Жоау Феликс ўртасидаги эҳтимолий алоқалар қизғин муҳокама қилинмоқда. Сиёсат ва спорт оламининг юқори доираларига мансуб бу икки шахс ўртасидаги ижтимоий тармоқдаги фаоллик маҳаллий ОАВ эътиборини тортди.

Zamin.uz ушбу кутилмаган қизиқиш тафсилотлари ва Португалия матбуотидаги муҳокамалар ҳақида хабар беради.

Инстаграмдаги "лайк" ва медианинг диққати

Ҳаммаси ижтимоий тармоқдаги оддийгина ҳаракатдан бошланди. 19 ёшли Кай Трамп Instagram ижтимоий тармоғида машҳур португалиялик футболчи Жоау Феликснинг расмий саҳифасига обуна бўлди (follow қилди). Бундан ташқари, Трампнинг набираси футболчининг яқинда жойлаштирган постларидан бирига “лайк” босган.

Ушбу ҳолат португалиялик журналистлар ва блогерлар назаридан четда қолмади. Гарчи ҳозирча уларнинг ижтимоий тармоқлардаги ўзаро муносабати фақатгина шу билан чекланган бўлса-да, маҳаллий матбуот бу воқеани сиёсий ва спорт дунёси вакиллари ўртасидаги эҳтимолий яқинлик сифатида талқин қилмоқда ва турли тахминларни илгари сурмоқда.

Жаҳон чемпионатидан сўнг уйғонган қизиқиш

Хабарларга кўра, АҚШ президентининг набираси Жоау Феликсга 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ўйинларидан сўнг қизиқиб қолган. Ушбу мундиал доирасида Португалия терма жамоаси ва Феликс ўз ўйинлари билан кўплаб мухлислар қаторида Кай Трампнинг ҳам эътиборини тортган кўринади.

Матбуотдаги баъзи тахминларга кўра, бу шунчаки машҳур футболчига бўлган оддий мухлислик қизиқиши бўлиши мумкин. Бироқ, бошқалар Трамп оиласи аъзосининг бу қадамини янада чуқурроқ маънога эга деб ҳисоблашмоқда. ОАВ вакиллари аллақачон уларнинг эҳтимолий учрашувлари ёки муносабатлари ҳақида турли сценарийларни муҳокама қила бошлашди.

Маълумот учун: Жоау Феликс ЖЧ-2026 да ва Ўзбекистонга қарши

Жоау Феликс Португалия миллий терма жамоасининг иқтидорли ҳужумчиларидан бири ҳисобланади. Ушбу мундиалда у жамоаси билан муҳим ўйинларни ўтказди:

  • Португалия терма жамоаси таркибида Жоау Феликс ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиларига қарши майдонга тушган эди.

  • Мусобақанинг 1/8 финалида Португалия терма жамоаси бўлажак жаҳон чемпионлари — Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани тарк этган эди.

Трамп набираси ва Жоау Феликс ўртасидаги вазият

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Биринчи шахс

Кай Трамп (19 ёш, АҚШ президенти Дональд Трампнинг набираси)

Иккинчи шахс

Жоау Феликс (Португалия миллий терма жамоаси ҳужумчиси)

Ўзаро ҳаракат (Instagram)

Кай Трамп Феликсга обуна бўлди ва постга "лайк" босди

Қизиқиш сабаби

ЖЧ-2026 даги ўйинлардан сўнг (тахмин қилинмоқда)

Жорий ҳолат

Португалия ОАВда қизғин муҳокамалар ва тахминлар

Охирги футбол воқеаси

ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга мағлубият (0:1)

Ўзбекистонга қарши ўйин

Гуруҳ босқичида иштирок этган

Сиёсат олами ва спорт юлдузлари ўртасидаги бундай кутилмаган ва қизиқарли воқеалар барчанинг эътиборини тортади. Трампнинг набираси ва португалиялик футболчи ўртасидаги бу ижтимоий тармоқдаги фаоллик нима билан якунланиши барчага қизиқ.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, АҚШ президентининг набираси ва португалиялик футболчи ўртасида муносабатлар бошланиши мумкинми? Ёки бу шунчаки ОАВнинг шов-шув кўтаришга бўлган уринишими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Жоау ФеликсКай ТрампДональд ТрампПортугалияИнстаграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Бугун, 02:56Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Бугун, 02:45Сунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиСунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиБугун, 02:41Чемодандан топилган британиялик аёл ўлимида янги сирлар очилдиЧемодандан топилган британиялик аёл ўлимида янги сирлар очилдиБугун, 02:14Францияда эркак уйидаги қутилардан беш чақалоқ жасадини топдиФранцияда эркак уйидаги қутилардан беш чақалоқ жасадини топдиБугун, 01:3448 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқланди48 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқландиБугун, 01:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда