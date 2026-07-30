Huawei янги МатеБоок Pro С ноутбукини тақдим этишга ҳозирланмоқда
Таниқли технология бренди Huawei ўзининг янги флагман ноутбуки — МатеБоок Pro С моделини расмий тақдимотдан аввал омма эътиборига ҳавола этди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур қурилма илғор техник хусусиятлари, ўта енгил корпуси ва ўзига хос камера тизими билан технология бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий эътиборга молик жиҳатлардан бири шундаки, ноутбук оғирлиги бор-йўғи 798 граммни ташкил этади. Бу кўрсаткич 14 дюймли экран диагоналига эга қурилмалар учун бозордаги энг яхши натижалардан бири саналади. Масалан, ушбу янги маҳсулот 13 дюймли MacBook Air моделидан ҳам нақ 35 фоизга енгилроқ экани мутахассисларни ҳайратда қолдирди.
Кирин процессори ва унумдорликҚурилма энг сўнгги авлодга мансуб Кирин XE90 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у юқори ҳисоблаш қуввати ва энергия самарадорлигини таъминлайди. Платформанинг имкониятлари кундалик мураккаб вазифалар ҳамда профессионал дастурлар билан ишлашда юқори натижаларни кўрсатиши кутилмоқда.
Харидорларга танлаш учун кенг имкониятлар яратилган бўлиб, ноутбук оператив хотираси 16 ёки 32 гигабайтли версияларда тақдим этилади. Доимий хотира сифатида эса ҳажми 512 гигабайтдан бошланувчи тезкор SSD дисклар ўрнатилган. Шунингдек, замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини қондириш мақсадида иккита USB-C порти кўзда тутилган.
Ноутбукда нима учун учта камера бор?Қурилманинг энг сирли ва муҳим хусусиятларидан бири бу унинг камера мажмуасидир. Одатий битта олд камерадан ташқари, корпус қопқоғининг орқа томонида яна иккита камера жойлаштирилган. Ҳозирча бу камераларнинг аниқ вазифаси ва хусусиятлари ҳақида тўлиқ маълумот берилмаган.
Аксар таҳлилчиларнинг фикрича, бу қўшимча модуллар чуқурлик сенсори ёки лидар билан биргаликда ишлайдиган мураккаб тасвирга олиш тизими бўлиши мумкин. Ушбу техник топилманинг амалдаги қулайлиги ва функционаллиги қандай бўлиши яқин кунларда аниқлашади.
Huawei компанияси янги МатеБоок Pro С учун беш хил ранг вариантини таклиф этиши кутилмоқда. Қурилманинг барча техник тафсилотлари, нархи ва савдога чиқиш санаси эълон қилиниши режалаштирилган тўлақонли тақдимот тадбири жорий йилнинг 5-августига белгиланган.
…