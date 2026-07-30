Huawei янги МатеБоок Pro С ноутбукини тақдим этишга ҳозирланмоқда

·79·Техно
Huawei янги МатеБоок Pro С ноутбукини тақдим этишга ҳозирланмоқда

Таниқли технология бренди Huawei ўзининг янги флагман ноутбуки — МатеБоок Pro С моделини расмий тақдимотдан аввал омма эътиборига ҳавола этди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур қурилма илғор техник хусусиятлари, ўта енгил корпуси ва ўзига хос камера тизими билан технология бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий эътиборга молик жиҳатлардан бири шундаки, ноутбук оғирлиги бор-йўғи 798 граммни ташкил этади. Бу кўрсаткич 14 дюймли экран диагоналига эга қурилмалар учун бозордаги энг яхши натижалардан бири саналади. Масалан, ушбу янги маҳсулот 13 дюймли MacBook Air моделидан ҳам нақ 35 фоизга енгилроқ экани мутахассисларни ҳайратда қолдирди.

Кирин процессори ва унумдорлик

Қурилма энг сўнгги авлодга мансуб Кирин XE90 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у юқори ҳисоблаш қуввати ва энергия самарадорлигини таъминлайди. Платформанинг имкониятлари кундалик мураккаб вазифалар ҳамда профессионал дастурлар билан ишлашда юқори натижаларни кўрсатиши кутилмоқда.

Харидорларга танлаш учун кенг имкониятлар яратилган бўлиб, ноутбук оператив хотираси 16 ёки 32 гигабайтли версияларда тақдим этилади. Доимий хотира сифатида эса ҳажми 512 гигабайтдан бошланувчи тезкор SSD дисклар ўрнатилган. Шунингдек, замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини қондириш мақсадида иккита USB-C порти кўзда тутилган.

Ноутбукда нима учун учта камера бор?

Қурилманинг энг сирли ва муҳим хусусиятларидан бири бу унинг камера мажмуасидир. Одатий битта олд камерадан ташқари, корпус қопқоғининг орқа томонида яна иккита камера жойлаштирилган. Ҳозирча бу камераларнинг аниқ вазифаси ва хусусиятлари ҳақида тўлиқ маълумот берилмаган.

Аксар таҳлилчиларнинг фикрича, бу қўшимча модуллар чуқурлик сенсори ёки лидар билан биргаликда ишлайдиган мураккаб тасвирга олиш тизими бўлиши мумкин. Ушбу техник топилманинг амалдаги қулайлиги ва функционаллиги қандай бўлиши яқин кунларда аниқлашади.

Huawei компанияси янги МатеБоок Pro С учун беш хил ранг вариантини таклиф этиши кутилмоқда. Қурилманинг барча техник тафсилотлари, нархи ва савдога чиқиш санаси эълон қилиниши режалаштирилган тўлақонли тақдимот тадбири жорий йилнинг 5-августига белгиланган.

HuaweiМатеБоок Pro СКиринНоутбукТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56ИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб