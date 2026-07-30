«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?
Мадриднинг «Реал» клуби трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда, аммо энди жиддий муаммога дуч келди. Клуб Родри ва Ян Диоманде каби иқтидорли футболчиларни сафга қўшиб олмоқчи, бироқ уларни Ла Лигада рўйхатдан ўтказиш учун жамоанинг асосий қайдномасида бўш жой йўқ. COPE нашрининг хабарига кўра, клуб раҳбарияти камида икки футболчини кузатишга мажбур. Бу Мадрид гранди учун ҳақиқий бош оғриғига айланмоқда, чунки амалдаги футболчиларнинг ҳеч бири жамоани тарк этишни истамаяпти.
Zamin.uz ушбу трансфер муаммоси, кетишга номзодлар ва футболчиларнинг позицияси ҳақида батафсил хабар беради.
Ла Лига қайдномаси тўлган: Футболчилар кетишни истамаяпти
Айни пайтда «Реал Мадрид»нинг Ла Лига учун ажратилган 25 ўринлик асосий қайдномаси тўлиқ банд. Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун «қироллик клуби» таркибдаги мавжуд ўйинчилардан камида иккитасини кузатишга мажбур.
Манбага кўра, вазиятни чигаллаштираётган асосий омил — футболчиларнинг кетишни истамаслигидир. Таркибдаги ҳеч бир ўйинчи Мадрид клубини тарк этиш ниятини билдирмаган ва ўз ўрни учун курашмоқчи. Бу клуб раҳбарияти учун трансфер ойнаси якунида кутилмаган муаммони юзага келтирди.
Кимлар трансферга яқин? Номзодлар ва уларнинг позицияси
COPE маълумотларига кўра, клубни тарк этишга энг яқин номзодлар сифатида икки нафар ёш иқтидор — Раул Асенсио ва Гонсало Гарсия тилга олинмоқда. Шунингдек, Франко Мастантуоно номи ҳам тилга олинган, бироқ у ҳозирча захира жамоаси қайдномасида бўлгани учун асосий таркиб лимитига бевосита таъсир қилмайди.
Трансферга номзодларнинг позицияси қуйидагича:
Раул Асенсио: Бошқа клублардан келаётган таклифларни эшитишни ҳам истамаяпти. У Мадридда қолиб, янги мураббийлар штабига ўз имкониятларини кўрсатишга ва таркибдан жой олишга қарор қилган.
Гонсало Гарсия: Трансфер борасида бироз мослашувчанроқ. У Англия Премьер-лигаси вакили «Фулҳэм»га ўтиш вариантини кўриб чиқишга тайёр. Бироқ у шошилмаяпти ва аввал клублар ўртасидаги музокаралар қандай якунланишини кутмоқчи.
Янги харидлар нима бўлади?
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ «Реал Мадрид» Родри билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олгани, шунингдек, «Спортинг» ҳимоячиси Ян Диоманде трансферини ҳам якунлаш арафасида экани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ушбу трансферлар клубнинг келажакдаги режалари учун муҳим ҳисобланади, аммо рўйхатдан ўтказиш муаммоси ҳал этилмаса, уларнинг амалга ошиши сўроқ остида қолиши мумкин.
«Реал Мадрид»даги трансфер вазияти
Критерий
Тафсилотлар
Ла Лига лимити
25 (тўлиқ)
Керакли бўш жой
Камида 2 та
Асосий номзодлар (харид)
Родри (шахсий шартнома келишилган), Ян Диоманде (яқин)
Кетиши мумкин бўлганлар
Раул Асенсио, Гонсало Гарсия
Асосий муаммо
Футболчилар кетишни истамаяпти
Асосий манба
COPE
Ушбу муҳим трансфер янгилигини дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!
Мадрид грандидаги бу трансфер драмаси ва ёш иқтидорларнинг тақдири барча футбол ишқибозлари эътибор марказида турибди.
Сизнингча, «Реал» Родри ва Диоманде учун қайси футболчиларни қурбон қилиши керак? Раул Асенсио қолиши керакми ёки сотилиши? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Ушбу қайноқ мақолани ўтказиб юбормасликлари учун улашинг!
…