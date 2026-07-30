«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?

·42·Спорт
«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?

Мадриднинг «Реал» клуби трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда, аммо энди жиддий муаммога дуч келди. Клуб Родри ва Ян Диоманде каби иқтидорли футболчиларни сафга қўшиб олмоқчи, бироқ уларни Ла Лигада рўйхатдан ўтказиш учун жамоанинг асосий қайдномасида бўш жой йўқ. COPE нашрининг хабарига кўра, клуб раҳбарияти камида икки футболчини кузатишга мажбур. Бу Мадрид гранди учун ҳақиқий бош оғриғига айланмоқда, чунки амалдаги футболчиларнинг ҳеч бири жамоани тарк этишни истамаяпти.

Zamin.uz ушбу трансфер муаммоси, кетишга номзодлар ва футболчиларнинг позицияси ҳақида батафсил хабар беради.

Ла Лига қайдномаси тўлган: Футболчилар кетишни истамаяпти

Айни пайтда «Реал Мадрид»нинг Ла Лига учун ажратилган 25 ўринлик асосий қайдномаси тўлиқ банд. Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун «қироллик клуби» таркибдаги мавжуд ўйинчилардан камида иккитасини кузатишга мажбур.

Манбага кўра, вазиятни чигаллаштираётган асосий омил — футболчиларнинг кетишни истамаслигидир. Таркибдаги ҳеч бир ўйинчи Мадрид клубини тарк этиш ниятини билдирмаган ва ўз ўрни учун курашмоқчи. Бу клуб раҳбарияти учун трансфер ойнаси якунида кутилмаган муаммони юзага келтирди.

Кимлар трансферга яқин? Номзодлар ва уларнинг позицияси

COPE маълумотларига кўра, клубни тарк этишга энг яқин номзодлар сифатида икки нафар ёш иқтидор — Раул Асенсио ва Гонсало Гарсия тилга олинмоқда. Шунингдек, Франко Мастантуоно номи ҳам тилга олинган, бироқ у ҳозирча захира жамоаси қайдномасида бўлгани учун асосий таркиб лимитига бевосита таъсир қилмайди.

Трансферга номзодларнинг позицияси қуйидагича:

  • Раул Асенсио: Бошқа клублардан келаётган таклифларни эшитишни ҳам истамаяпти. У Мадридда қолиб, янги мураббийлар штабига ўз имкониятларини кўрсатишга ва таркибдан жой олишга қарор қилган.

  • Гонсало Гарсия: Трансфер борасида бироз мослашувчанроқ. У Англия Премьер-лигаси вакили «Фулҳэм»га ўтиш вариантини кўриб чиқишга тайёр. Бироқ у шошилмаяпти ва аввал клублар ўртасидаги музокаралар қандай якунланишини кутмоқчи.

Янги харидлар нима бўлади?

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ «Реал Мадрид» Родри билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олгани, шунингдек, «Спортинг» ҳимоячиси Ян Диоманде трансферини ҳам якунлаш арафасида экани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ушбу трансферлар клубнинг келажакдаги режалари учун муҳим ҳисобланади, аммо рўйхатдан ўтказиш муаммоси ҳал этилмаса, уларнинг амалга ошиши сўроқ остида қолиши мумкин.

«Реал Мадрид»даги трансфер вазияти

Критерий

Тафсилотлар

Ла Лига лимити

25 (тўлиқ)

Керакли бўш жой

Камида 2 та

Асосий номзодлар (харид)

Родри (шахсий шартнома келишилган), Ян Диоманде (яқин)

Кетиши мумкин бўлганлар

Раул Асенсио, Гонсало Гарсия

Асосий муаммо

Футболчилар кетишни истамаяпти

Асосий манба

COPE

Ушбу муҳим трансфер янгилигини дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!

Мадрид грандидаги бу трансфер драмаси ва ёш иқтидорларнинг тақдири барча футбол ишқибозлари эътибор марказида турибди.

Сизнингча, «Реал» Родри ва Диоманде учун қайси футболчиларни қурбон қилиши керак? Раул Асенсио қолиши керакми ёки сотилиши? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Ушбу қайноқ мақолани ўтказиб юбормасликлари учун улашинг!

Реал МадридРодриУсман ДиомандеЛа ЛигаКОПЕ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Спартак»ни кучайтиради: Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши муҳокамада«Спартак»ни кучайтиради: Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши муҳокамадаБугун, 08:13Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?Бугун, 08:03Тарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қаршиТарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қаршиБугун, 07:42Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиМилан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 03:12Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрФулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрБугун, 02:39Милос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийМилос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийБугун, 02:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди