Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Самарқанднинг “Динамо” клуби Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов бўйича келиб тушадиган трансфер таклифларини кўриб чиқишга тайёрлигини эълон қилди. Бу ҳақда клуб раҳбарияти Eurasia Football нашрига расман маълум қилган.
Немис гранди нишонида ва 1 миллион долларлик товон пули
Сўнгги кунларда 22 ёшли марказий ҳимоячига Европа клублари томонидан жиддий қизиқишлар бўлаётгани ҳақидаги хабарлар кўпайди.
Германиянинг нуфузли Kicker нашри тарқатган маълумотга кўра, Ўрозов Мёнхенгладбахнинг “Боруссия” клуби диққат марказига тушган. Немис жамоаси уни ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш учун асосий номзодлардан бири сифатида кўрмоқда.
Самарқандликлар раҳбарияти футболчининг шартномасида белгиланган товон пули миқдорини очиқлади: ушбу сумма 1 миллион АҚШ долларини ташкил этади. Агар бирор клуб ушбу маблағни тўлашга тайёр бўлса, “Динамо” раҳбарияти ҳамкорлик қилишга тайёр.
Агент баёноти: Россиянинг таклифи рад этилди
Футболчининг агенти Шаҳриёр Эшбоев ҳам Ўрозов атрофидаги трансфер миш-мишлари бежиз эмаслигини тасдиқлаган. Унинг сўзларига кўра, ҳимоячига қуйидаги давлатлардан қизиқишлар мавжуд:
Италия ва Германия;
Туркия ва Нидерландия;
Россия.
Шунингдек, агент томонлар Россиянинг “Рубин” клубидан келиб тушган расмий таклифни аллақачон рад этишганини айтиб ўтди. Клуб раҳбарияти эса ҳозирда ОАВда чиқаётган хабарларнинг аксарияти миш-миш эканини, аммо расмий ва жиддий таклифлар бўлса, уларни кўриб чиқишга тайёрликларини билдирган.
Каннаваро ишончи ва ЖЧ-2026даги дебют
Жаҳонгир Ўрозов “Бунёдкор” академияси тарбияланувчиси бўлиб, профессионал фаолиятини ҳам айнан ўша ерда бошлаган. 2023 йилда Туркиянинг “Эюпспор” клубига трансфер қилинган, бироқ у ерда асосий таркибга кира олмай, фақатгина Туркия кубогининг битта ўйинида майдонга тушган.
Ўзбекистонга қайтиб, “Динамо” сафига қўсилгач, у қисқа фурсатда жамоанинг алмаштириб бўлмас етакчисига айланди ва миллий терма жамоадан чақирув олди.
Терма жамоадаги фаолияти: Ҳимоячи 2026 йилги жаҳон чемпионати учун Ўзбекистон терма жамоаси қайдномасидан жой олди ва мундиалда иккита учрашувда майдонга тушди. Унинг терма жамоа асосий таркибига киришига ҳимоячи Ҳусниддин Алиқуловнинг оғир жароҳати сабаб бўлди. Алиқулов ЖЧда қатнаша олмаслиги маълум бўлгач, бош мураббий Фабио Каннаваро унинг ўрнига айнан Ўрозовни таклиф қилди.
Ҳозирга қадар Жаҳонгир Ўрозов миллий терма жамоа либосида 6 та ўйин ўтказиб, 1 та гол уришга муваффақ бўлган.
…