Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди

·53·Спорт
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди

Самарқанднинг “Динамо” клуби Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов бўйича келиб тушадиган трансфер таклифларини кўриб чиқишга тайёрлигини эълон қилди. Бу ҳақда клуб раҳбарияти Eurasia Football нашрига расман маълум қилган.

Немис гранди нишонида ва 1 миллион долларлик товон пули

Сўнгги кунларда 22 ёшли марказий ҳимоячига Европа клублари томонидан жиддий қизиқишлар бўлаётгани ҳақидаги хабарлар кўпайди.

  • Германиянинг нуфузли Kicker нашри тарқатган маълумотга кўра, Ўрозов Мёнхенгладбахнинг “Боруссия” клуби диққат марказига тушган. Немис жамоаси уни ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш учун асосий номзодлардан бири сифатида кўрмоқда.

  • Самарқандликлар раҳбарияти футболчининг шартномасида белгиланган товон пули миқдорини очиқлади: ушбу сумма 1 миллион АҚШ долларини ташкил этади. Агар бирор клуб ушбу маблағни тўлашга тайёр бўлса, “Динамо” раҳбарияти ҳамкорлик қилишга тайёр.

Агент баёноти: Россиянинг таклифи рад этилди

Футболчининг агенти Шаҳриёр Эшбоев ҳам Ўрозов атрофидаги трансфер миш-мишлари бежиз эмаслигини тасдиқлаган. Унинг сўзларига кўра, ҳимоячига қуйидаги давлатлардан қизиқишлар мавжуд:

  • Италия ва Германия;

  • Туркия ва Нидерландия;

  • Россия.

Шунингдек, агент томонлар Россиянинг “Рубин” клубидан келиб тушган расмий таклифни аллақачон рад этишганини айтиб ўтди. Клуб раҳбарияти эса ҳозирда ОАВда чиқаётган хабарларнинг аксарияти миш-миш эканини, аммо расмий ва жиддий таклифлар бўлса, уларни кўриб чиқишга тайёрликларини билдирган.

Каннаваро ишончи ва ЖЧ-2026даги дебют

Жаҳонгир Ўрозов “Бунёдкор” академияси тарбияланувчиси бўлиб, профессионал фаолиятини ҳам айнан ўша ерда бошлаган. 2023 йилда Туркиянинг “Эюпспор” клубига трансфер қилинган, бироқ у ерда асосий таркибга кира олмай, фақатгина Туркия кубогининг битта ўйинида майдонга тушган.

Ўзбекистонга қайтиб, “Динамо” сафига қўсилгач, у қисқа фурсатда жамоанинг алмаштириб бўлмас етакчисига айланди ва миллий терма жамоадан чақирув олди.

Терма жамоадаги фаолияти: Ҳимоячи 2026 йилги жаҳон чемпионати учун Ўзбекистон терма жамоаси қайдномасидан жой олди ва мундиалда иккита учрашувда майдонга тушди. Унинг терма жамоа асосий таркибига киришига ҳимоячи Ҳусниддин Алиқуловнинг оғир жароҳати сабаб бўлди. Алиқулов ЖЧда қатнаша олмаслиги маълум бўлгач, бош мураббий Фабио Каннаваро унинг ўрнига айнан Ўрозовни таклиф қилди.

Ҳозирга қадар Жаҳонгир Ўрозов миллий терма жамоа либосида 6 та ўйин ўтказиб, 1 та гол уришга муваффақ бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошладиЎзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошладиБугун, 22:31Лионель Месси ЖЧ тарихида кутилмаган салбий рекорд ўрнатдиЛионель Месси ЖЧ тарихида кутилмаган салбий рекорд ўрнатдиБугун, 22:12Opta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиOpta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиБугун, 21:58Гарет Баррй Килиан Мбаппени Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўришга чақирдиГарет Баррй Килиан Мбаппени Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўришга чақирдиБугун, 21:54Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиЛионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиБугун, 21:15Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингБугун, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди